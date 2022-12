4 trucs pour gars surmonter anxiété à propos Rejet des rencontres

Si vous devriez être un gars qui est affligé de un irritant inquiétude avec être rejeté pendant rencontres en ligne, il y avait une abondance espérer vous. Dans cet article spécifique, Nous allons discuter quelques recommandations vous suivre gérer le défi de front. 1st, laissez adresse quelques histoire informations sur exactement ce que votre inquiétude signifie et exactement comment il pourrait négativement influencer votre vie quotidienne.

Qu’est-ce que c’est que inquiétude à propos de rejet?

anxiété à propos de être rejeté est en fait sérieusement ancré peur qui impacte vos pensées et émotions et formes vos comportement. Conduire une voiture vient de vraiment ancienne croyance (souvent produit pendant l’enfance) que vous pourriez d’une certaine manière être manquant, pas assez adéquat, ou peu attrayant dans son ensemble comme un potentiel passionné conjoint dans deux.

Quoi régions de vie peuvent ma peur de être rejeté affecter?

nous allons partager un extrait de connaissance Je découvert de propre thérapeute il y a plusieurs années à l’intérieur de mon entraînement être psychologue. Nos principal psychologique problèmes sortir dans un autre des deux lieux: notre propre travail existence ou notre passionné existence. Devriez-vous lutter avec, cette peur peut impact votre travail, rencontres sur Internet et relations, ou les deux.

Comment l’anxiété pourrait affecter la rencontres vie

Vous ne pas rechercher votre égal pour interactions et rechercher plutôt prospectif partenaires qui sont dans le besoin ou {qui ne sont pas|qui ne vous|défient tout simplement pas. La peur pourrait potentiellement causer un retard ou empêcher demander quelqu’un dehors. Conduire une voiture impact vous fait tout essayer possible éviter le potentiel pour être rejeté, qui pourrait déclencher mal à l’aise émotions comme tristesse, outrage ou auto-blâme.

Idée # 1: récurrent un facile phrase.

Dites ceci à haute voix à entendre vous-même dire it: “nous déterminer comment beaucoup je suis bien, pas quelqu’un d’autre. ” Si vous voulez créer votre propre type de cette déclaration, sentez-vous libre. Psychologiquement, dire ces mots est en fait répétition conduite. Vous êtes en fait en train de répéter de fonctionner comme un individu qui je n’aurai pas peur de être rejeté, et vous êtes enseignement le esprit imaginer de différentes manières. Dans cette situation, vous vous entraînez l’esprit à pense que tu d’accord refusé. Pour la raison que la estime de soi ne dépend pas entièrement sur quoi n’importe qui personne pense ou sent à propos de vous.

Suggestion numéro 2: reconnaître comment petit pouvoir vous donnez vous-même et exactement combien beaucoup puissance vous donnez autres.

Une fois que tu ne peux pas demander à quelqu’un de sortir ou peut-être vous empêcher rencontres sur Internet votre équivalent parce que vous êtes peur de du potentiel pour être rejeté, vous êtes vraiment dire que quoi cette personne pense à vous compte beaucoup plus vous que vous considérez {vous-même|L’individu avec sain confiance en soi se sent comme ça: Je ne suis pas focalisé sur rejet parce que je ne fournir n’importe qui la capacité de déterminer mon personal bien vaut ou élégance.

Astuce no. 3: gardez à l’esprit un facile règle.

En tant que psychologue, nous occasionnellement se pose si un individu vraiment demandes que de nombreux nombreuses années de diplômé université quand j’ai eu en pour être un spécialiste. La raison? Malgré ma éducation et instruction, je généralement simplement terminer réclamer ou exécuter utilisation de mon clients exactement quoi mon thérapeute a dit ou fait avec moi. Tout au long de nos périodes, le gars fourni certain déclarations ayant coincé à côté de moi pendant décennies au niveau que j’utilise quelques-uns des identiques déclarations mon clinique ces jours. Une règle le gars contribué concerne ici: chaque fois que vous idéaliser une autre personne, vous vous dévalorisez immédiatement vous-même. Reflect pendant un certain temps comment cette règle s’applique à rencontres en ligne. Une fois que vous certainement inquiétude obtenir refusé par vous, vous en train de les idéaliser tous (en vous disant vous que leurs vue importe beaucoup) et dévalorisant vous-même (en vous disant votre moi votre vaut bien dépend de de quoi ils contempler toi).

Idée # 4: Demandez-vous ce que vous pourriez être réaliser aider à faire le vôtre vie plus difficile.

En ce qui concerne interactions, c’est facile à comprendre qu’ils périodique anxiété. Inquiétude à propos de rejet est authentique et efficace, cependant il ne n’a pas à vous vous dominer. Si vous prenez mouvement et en cherchant quoi exactement besoin dans la vie quotidienne, vous pouvez faire sûr vous n’êtes pas entrer le vôtre moyen et laisser n’importe quoi pour garder vous retour de réaliser les aspirations.

i was reading this