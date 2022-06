THE SPANISH ARE SPANISH

Editor: Heads turned the other day when a grandson of Spanish immigrant turned businessman complimented a grinning Donald Trump on the White House lawn. Trump and his followers were thrilled that one isolated Spanish/Puerto Rican said nice things about Trump. Then the news came out that Trump inquired about selling Puerto Rico. LOL!

Here is your lesson for the day, there are myriad reasons why Mexicans and others followed America’s lead and threw out the Spanish like Americans threw out the British. My family experienced the Spanish. Here, you can too.

Op-ed by Raoul Lowery Contreras

I have never bought any Goya food products. Reasons: outside of Spanish Rice (yellow) and Paella, a steamed seafood and rice combination, I can’t think of any Spanish food that I enjoy.

Granted it’s better, in general, than other-than-Italian European food, but Mexican food is superior to any other-than-Italian food.

So, the slobbering-admiring comments complimenting President Donald J. Trump by the Chairman of Goya Foods — Robert Unanue — neither impressed or insulted me.

Goya has 4,000 employees and numerous food products. It is successful. It is not, however, successful because 63+ millions of Spanish-origin people — American Hispanics/Latinos — flock to local bodegas and supermercados to buy Goya foods. Some in the Eastern U.S. do. East Coast Puerto Ricans, Dominicans, Venezuelans numbers total — maybe — 10-12 million, plus the Puerto Ricans of Puerto Rico. That’s fine but it is not dispositive of the national market for “Hispanic” food.

My guess is that more Mexican food products — there is a difference — more Mexican food products are sold in California alone than all the Goya products sold nationally in any given week or month. Reason?

There are more Mexican-origin people within sight of Los Angeles City Hall than all the Puerto Ricans, Dominicans, Cubans, Central and South Americans in the USA combined. And, unlike the East Coast there are myriad and numerous Mexican food product companies headquartered in California plus hundreds of Mexican food products imported from next door Mexico.

Mexican food is superior to Spanish food, to Caribbean food, to Central American food, and to South American food.

Occasionally, one finds a Cuban restaurant in California, a Salvadoran or Guatemalan one in Los Angeles but no Puerto Rican restaurants. On the other hand, there are countless Mexican sit-down or fast food restaurants in California. C-O-U-N-T-L-E-S-S.

If I said a million or two tacos a day were sold in Southern California, or a million or two breakfast burritos, or a million or three Mexican combination plates just for lunch, would I be wrong? Probably not.

On top of it all, we Mexicans cornered the market of God’s greatest gastronomic food, the avocado. In second place, the Mexican papaya that can weigh several pounds and then, of course, the jalapeno chile.

There are political considerations why Chairman Unanue did little to help President Donald J. Trump with registered voting Hispanics. His grandfather, Prudencio Unanue Ortiz, was Spanish, he married a Puerto Rican-born woman whose parents came from Spain. There is no indigenous DNA in this family.

An episode in my family’s history reflects dealing with Spaniards. I have Spanish blood as part of my 49% European blood, along with Italian, German, French, British, and even some Greek. My other 49% is indigenous Amerindian. I am a mestizo; that means — mixed blood.

The Spanish that colonized the Americas were racist, far more racist than the British who followed the Spanish by a hundred years. Race was as important to the Spanish as it was to 1930’s Germany. The Spanish established 16 different racial classifications.

Number one in the racial/legal pecking order were the peninsulares, those born in Spain; the American-born creole, sons, and daughters of those born in Spain. Then came the mixed Spanish/Indian, the Mestizo. Then various mixes of whites and blacks, blacks and Indians (zambas) and, finally, at the very bottom of the racial pyramid, the 100 percent Indian.

Goya Floods was founded in 1936, the same year the Spanish Civil War broke out; it lasted three years; millions died. Many Spaniards on the losing side left Spain for Mexico where they were welcomed by the leftist Mexican government that supplied arms to the Spanish Communist/Loyalists forces that lost. Many Mexican families, like mine, welcomed Spanish refugees into their homes. Most had nothing when they stepped off the boat in Vera Cruz.

My Great-Grandmother volunteered our huge six-bedroom house at #32 Calle Jalapa in the tony Colonia Juarez to house two Spanish families.

I’m told that these Spanish refugees didn’t appreciate my Great Grandmother, my 13-year-old mother-to-be, and my 11-year-old uncle; they called them indios and campesinos (peasants) and, horrors, Catholic fanatics; they refused to eat Mexican food calling it garbage. I wouldn’t be born for another year so I missed the pleasantries.

From the time I joined my great-grandmother for cafe con leche at dawn every morning, I heard all about the Spanish and what “ungrateful, ungracious, unlikable” people they were. I was five years old.

So allow me some leeway in how much attention I pay to Spaniards; including, of course, Robert Unanue, Chairman of Goya Foods. I don’t buy and eat their food and I won’t vote for anyone they suggest I vote for. ###

Nota al editor: Muchos se sorprendieron el otro día cuando el nieto de un inmigrante español, convertido en hombre de negocios, elogió a un sonriente Donald Trump en el patio de la Casa Blanca. Trump y sus seguidores estaban encantados de que un español/puertorriqueño, de manera aislada, dijera cosas bonitas sobre Trump. Luego salió la noticia de que Trump habló sobre la venta de Puerto Rico.

Aquí está la lección del día, hay innumerables razones por las que los mexicanos y otros siguieron el ejemplo de los Estados Unidos y echaron a los españoles como los americanos echaron a los británicos. Mi familia vivió experiencias con los españoles. Aquí, tú también puedes.

LOS ESPAÑOLES SON ESPAÑOLES

Por Raoul Lowery Contreras

Nunca he comprado ningún producto alimenticio Goya. Razones: fuera del Arroz Español (amarillo) y la Paella, una combinación de mariscos al vapor y arroz, no se me ocurre ninguna otra comida española que me guste.

Es cierto que es mejor, en general, que la comida europea no italiana, pero la comida mexicana es superior a cualquier otra comida que no sea italiana.

Por lo tanto, los comentarios babosos y de admiración de parte del presidente de Productos Goya, Robert Unanue, al presidente Donald J. Trump no me impresionaron, ni me insultaron.

Goya tiene 4,000 empleados y numerosos productos alimenticios. Es un éxito. Sin embargo, no tiene éxito porque más de 63 millones de personas de origen español — hispanos/latinos americanos — acuden a las bodegas y supermercados locales para comprar alimentos Goya. Algunos en el este de los EE.UU. lo hacen. Los puertorriqueños, dominicanos y venezolanos de la costa este suman entre 10 y 12 millones, además de los puertorriqueños de Puerto Rico. Eso está bien, pero no es una tendencia del mercado nacional para la comida “hispana”.

Creo que hay una diferencia: sólo en California se venden más productos alimenticios mexicanos que todos los productos Goya vendidos a nivel nacional en una semana o un mes. ¿La razón?

Hay más personas de origen mexicano a la vista en el Ayuntamiento de Los Ángeles que todos los puertorriqueños, dominicanos, cubanos, centro y sudamericanos de los EE.UU. juntos. Y, a diferencia de la Costa Este, hay innumerables y numerosas compañías de productos alimenticios mexicanos con sede en California, además de cientos de productos alimenticios mexicanos importados del vecino México.

La comida mexicana es superior a la española, a la caribeña, a la centroamericana y a la sudamericana.

Ocasionalmente, uno encuentra un restaurante cubano en California, uno salvadoreño o guatemalteco en Los Ángeles pero no hay restaurantes puertorriqueños. Por otro lado, hay innumerables restaurantes mexicanos de comida rápida en California. I-N-N-U-M-E-R-A-B-L-E-S.

Si dijera que en el sur de California se venden uno o dos millones de tacos al día, o uno o dos millones de burritos de desayuno, o uno o tres millones de platos combinados mexicanos sólo para el almuerzo, ¿me equivocaría? Probablemente no.

Además, los mexicanos acaparamos el mercado de la mejor comida gastronómica de Dios, el aguacate. En segundo lugar, la papaya mexicana, que puede pesar varios kilos y luego, por supuesto, el chile jalapeño.

Hay consideraciones políticas por las que el presidente Unanue hizo poco para ayudar al presidente Donald J. Trump con los hispanos registrados para votar. Su abuelo, Prudencio Unanue Ortiz, era español, se casó con una mujer de origen puertorriqueño cuyos padres vinieron de España. No hay ADN indígena en esta familia.

Un episodio en la historia de mi familia refleja el trato con los españoles. Tengo sangre española como parte de mi 49% de sangre europea, junto con la italiana, alemana, francesa, británica, e incluso alguna griega. Mi otro 49% es amerindio indígena. Soy un mestizo; eso significa… sangre mixta.

Los españoles que colonizaron las Américas eran racistas, mucho más racistas que los británicos que siguieron a los españoles cien años más tarde. La raza era tan importante para los españoles como lo fue para la Alemania de los años 30. Los españoles establecieron 16 clasificaciones raciales diferentes.

El número uno en la jerarquía racial/legal eran los peninsulares, los nacidos en España; los criollos nacidos en América, hijos e hijas de los nacidos en España. Luego vino la mezcla de español e indio, el mestizo. Luego varias mezclas de blancos y negros, negros e indios (zambas) y, finalmente, en la parte inferior de la pirámide racial, el 100 por ciento indio.

Las instalaciones de Productos Goya fueron establecidas en 1936, el mismo año en que estalló la Guerra Civil Española; duró tres años; millones de personas murieron. Muchos españoles del lado perdedor dejaron España para ir a México, donde fueron recibidos por el gobierno mexicano de izquierda que suministró armas a las fuerzas españolas comunistas/leales que perdieron. Muchas familias mexicanas, como la mía, acogieron a refugiados españoles en sus hogares. La mayoría no tenía nada cuando bajaron del barco en Veracruz.

Mi bisabuela ofreció nuestra enorme casa de seis dormitorios en el número 32 de la calle Jalapa en la Colonia Juárez para albergar a dos familias españolas.

Me han dicho que estos refugiados españoles no apreciaban a mi bisabuela, a mi futura madre de 13 años y a mi tío de 11 años; los llamaban indios y campesinos, y horrores; fanáticos católicos; se negaban a comer comida mexicana llamándola basura. Yo no nacería hasta el año siguiente, así que me perdí las burlas.

Cuando me reunía con mi bisabuela para tomar un café con leche al amanecer cada mañana, oía hablar de los españoles y de lo “desagradecidos, descorteses e insoportables” que eran. Yo tenía cinco años.

Así que es poca la atención que presto a los españoles; incluyendo, por supuesto, a Robert Unanue, Presidente de Productos Goya. No compro, ni como su comida y no votaré por nadie que me sugiera que vote.