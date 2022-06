The Harsh Reality of Anxiety Medication

Op-ed By: Nickolaus Hayes

(Versión en español abajo.)

Millions of Americans are worried about the coronavirus and are now increasing the rate at which they use anxiety medication. The Wall Street Journal reported that prescriptions for anti-anxiety medication have risen during the pandemic. In March of 2020, prescriptions for Klonopin or Ativan rose 10.2% to 9.7 million from 8.8 million in March of 2019. Overall, health concerns, social isolation, job loss, and now going back to work are adding significant stress to Americans. Not to mention, the civil unrest, protests, and riots that are taking place or that have taken place have also heightened people’s stress. The constant news feeds, social medical, and just general conversation is enough to stress anybody out these days. Because so much of our culture revolves around taking a pill to solve our issues, it is no wonder more people are using these drugs.

The most popular anti-anxiety medications or benzodiazepines in the United States are brands like Valium, Xanax, Ativan, and Klonopin. According to the Health Policy Institute, more than 131 million people, or 66% of adults in the U.S. use prescription drugs. According to the 2018 National Survey on Drug Use and Health, an estimated 5.4 million people aged 12 or older were past year misusers of prescription benzodiazepines, which is two percent of the population—from 2015 onward this has not changed much. Also, in 2018, 1.2 million people aged 12 or older misused prescription tranquilizers for the first time, and since 2015 onward, this has also not changed much. It seems that from 2020 onward; if we make it out of this unreal year, these trends could continue. In a report released by QuintilesIMS Holding Q.N, spending on prescription medicine in the United States will increase four to seven percent through 2021.

According to the National Institute on Drug Abuse, more than 30% of overdoses that involve opioids also involve benzodiazepines. Millions of Americans are prescribed these two drugs simultaneously. In an article published in the Journal of Clinical Toxicology, it reported the rate of pediatric benzodiazepine exposure increased by 54% between 2000 and 2015. Half of all these exposures were documented as intentional abuse, misuse, or even attempted suicide. Many experts have stated that these drugs have fueled another drug crisis within the country. In an analysis done by GoodRx, in the United States, depression and anxiety medication accounted for seven percent of all filled prescriptions.

People are stressed, and that is understandable, but as restrictions ease, treatment providers, employers, families, and friends should all be aware of the potential danger of anti-anxiety drugs. The signs of a benzodiazepine overdose include trouble breathing, confusion and disorientation, blurred vision, weakness, tremors, stupor, and coma. Treatment providers within the country that offer detox should expect more people needing services. These drugs are not easy to stop using and cause dangerous physical dependence. Also, mixing benzodiazepines with other central nervous system depressants, like alcohol, barbiturates, or pain medication, increases the risk of overdose.

Taking these drugs is a risk and a decision that should not be made lightly, especially if you have not explored healthier alternatives. The stress of what is happening in our country is not going away any time soon. Now is not the ideal time to become dependent, misuse, or addicted to anti-anxiety medication. Be aware, know the risks, and understand the harsh reality of these drugs.

Nickolaus Hayes is a healthcare professional in the field of substance abuse and addiction recovery. He utilizes his experience in his writing to provide an expert viewpoint. His primary focus is spreading awareness by educating individuals on the topics surrounding substance abuse. He is a featured author of the healthcare website Addicted.org.

Sources

https://www.wsj.com/articles/more-people-are-taking-drugs-for-anxiety-and-insomnia-and-doctors-are-worried-11590411600

https://hpi.georgetown.edu/rxdrugs/#

https://www.reuters.com/article/us-usa-drugspending-quintilesims/u-s-prescription-drug-spending-as-high-as-610-billion-by-2021-report-idUSKBN1800BU

https://www.drugabuse.gov/drug-topics/opioids/benzodiazepines-opioids

La dura realidad de la medicación para la ansiedad

Por: Nickolaus Hayes

Millones de estadounidenses están preocupados por el coronavirus y ahora está aumentando la tasa de uso de medicamentos para la ansiedad. El Wall Street Journal informó que las recetas de medicamentos contra la ansiedad han aumentado durante la pandemia. En marzo de 2020, las recetas de Klonopin o Ativan aumentaron un 10.2% a 9.7 millones, de 8.8 millones en marzo de 2019. En general, los problemas de salud, el aislamiento social, la pérdida del trabajo y ahora el regreso al trabajo están agregando un estrés significativo a los estadounidenses. Sin mencionar que los disturbios civiles, las protestas y los vandalismos que se están produciendo o que se han producido también han aumentado el estrés de las personas. Las constantes noticias, los médicos sociales y las conversaciones generales son suficientes para estresar a cualquiera en estos días. Debido a que gran parte de nuestra cultura gira en torno a tomar una píldora para resolver nuestros problemas, no es de extrañar que más personas estén usando estas drogas.

Los medicamentos anti ansiedad o benzodiacepinas más populares en los Estados Unidos son marcas como Valium, Xanax, Ativan y Klonopin. Según el Instituto de Políticas de Salud, más de 131 millones de personas, o el 66% de los adultos en los Estados Unidos usan medicamentos de prescripción. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de 2018, se estima que el año pasado 5.4 millones de personas de 12 años de edad o más fueron usuarios de benzodiacepinas de prescripción médica, lo que representa el dos por ciento de la población; a partir de 2015 esto no ha cambiado mucho. Además, en 2018, 1.200.000 personas de 12 años o más hicieron un uso indebido de tranquilizantes de venta con receta por primera vez, y desde 2015 en adelante, esto tampoco ha cambiado mucho. Parece que a partir de 2020; si salimos de este año irreal, estas tendencias podrían continuar. En un informe publicado por QuintilesIMS Holding Q.N, el gasto en medicamentos de prescripción en los Estados Unidos aumentará de cuatro a siete por ciento hasta el 2021.

Según el Instituto Nacional de Lucha contra la Drogadicción, más del 30% de las sobredosis de opiáceos también incluyen benzodiacepinas. A millones de estadounidenses se les recetan estos dos medicamentos simultáneamente. En un artículo publicado en el Journal of Clinical Toxicology, se informó de que la tasa de exposición pediátrica a las benzodiacepinas aumentó en un 54% entre 2000 y 2015. La mitad de todas estas exposiciones se documentaron como abuso intencional, mal uso o incluso intento de suicidio. Muchos expertos han declarado que estas drogas han alimentado otra crisis de drogas en el país. En un análisis realizado por GoodRx, en los Estados Unidos, los medicamentos para la depresión y la ansiedad representaron el siete por ciento de todas las recetas surtidas.

Las personas están estresadas, y eso es comprensible, pero a medida que se alivian las restricciones, los proveedores de tratamiento, los empleadores, las familias y los amigos deben ser conscientes del peligro potencial de los medicamentos contra la ansiedad. Los signos de una sobredosis de benzodiacepinas incluyen problemas para respirar, confusión y desorientación, visión borrosa, debilidad, temblores, estupor y coma. Los proveedores de tratamiento dentro del país que ofrecen desintoxicación deben esperar que haya más personas que necesiten servicios. Estas drogas no son fáciles de dejar de usar y causan una peligrosa dependencia física. Además, la mezcla de benzodiacepinas con otros depresivos del sistema nervioso central, como el alcohol, los barbitúricos o los analgésicos, aumenta el riesgo de sobredosis.

Tomar estas drogas es un riesgo y una decisión que no debe tomarse a la ligera, especialmente si no se han explorado alternativas más saludables. El estrés de lo que está sucediendo en nuestro país no va a desaparecer pronto. Ahora no es el momento ideal para volverse dependiente, adicto o hacer mal uso de los medicamentos contra la ansiedad. Esté consciente, conozca los riesgos y entienda la dura realidad de estas drogas.

Nickolaus Hayes es un profesional de la salud en el campo de la recuperación del abuso de sustancias y la adicción. Utiliza su experiencia en su escritura para proporcionar un punto de vista experto. Su enfoque principal es crear conciencia mediante la educación de las personas en los temas relacionados con el abuso de sustancias. Es un autor destacado del sitio web de salud Addicted.org.

Recursos

https://www.wsj.com/articles/more-people-are-taking-drugs-for-anxiety-and-insomnia-and-doctors-are-worried-11590411600

https://hpi.georgetown.edu/rxdrugs/#

https://www.reuters.com/article/us-usa-drugspending-quintilesims/u-s-prescription-drug-spending-as-high-as-610-billion-by-2021-report-idUSKBN1800BU

https://www.drugabuse.gov/drug-topics/opioids/benzodiazepines-opioids