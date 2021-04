A los 40 años, Chris Arreola sigue siendo la pesadilla de sus contrincantes 

LOS ÁNGELES — Chris Arreola no compitió el año pasado; se tomó un descanso bien merecido. En su pelea de agosto de 2019 contra Adam Kownacki, los dos pesos pesados rompieron el récord de golpes de CompuBox, con 2,172. (Ike Ibeabuchi y David Tua obtuvieron el récord anterior con 1,730 golpes, en un encuentro de 1997).

A los 40 años, ¿qué le queda a “La Pesadilla”por dar ?

El 1 de mayo, Andy “El Destructor” Ruiz lo descubrirá. Los dos boxeadores mexicanos se enfrentarán en un evento de primer nivel, que estará lleno de acción garantizada. Se transmitirá en Fox Sports PBC Pago Por Evento.

Arreola (38–6–1), con 33 nocauts, es famoso por aplastar de forma implacable la cabeza de su oponente, por su gran mentón y por sus peleas llenas de acción. Quiere regresar a la senda de las victorias después de haber perdido por decisión unánime ante Kownacki.

Con 22 nocauts, Ruiz (33–2–0) conmocionó al mundo en junio de 2019, cuando enfureció a Anthony Joshua al aceptar la pelea con poca antelación. Después, perdió en la revancha. Ruiz también busca ingresar a la senda de las victorias.

Durante su entrenamiento, Arreola se tomó un momento para hablar con Zenger News sobre cómo se prepara para pelear contra Ruiz, cómo sus habilidades defensivas deben estar al cien y lo que aprendió al ser sparring de Ruiz hace años. Chris Arreola descansa en su entrenamiento. (Sean Michael Ham/TGB Promotions)

¿Cómo te estás preparando para pelear contra Andy Ruiz?

La preparación es dura, como a mí me gusta. Todos los días termino adolorido y cansado. A veces no quiero ir al gimnasio. Pero bueno, este es mi trabajo, esta es la carrera que elegí. Para mí es un trabajo. [Lo enfrento] un día a la vez.

Tengo entendido que peleaste con Ruiz hace mucho. Dado que ha pasado tanto tiempo, y ahora es un boxeador distinto, ¿qué aprendizaje podrías retomar de aquellas peleas?

La velocidad de sus manos. Todo lo demás podría cambiar, su estilo podría haber cambiado, pero sus manos deben seguir siendo igual de rápidas. Tengo que estar consciente de ello: llevar mis manos hacia atrás y asegurarme de que no me atrape un puñetazo, como me sucedió con [Bermane] Stiverne … dos veces.

Como boxeador, siempre das todo en el ring. En tu última pelea, rompiste el récord de 34 años de CompuBox, con 1,125 golpes, la mayor cantidad para un peso pesado. ¿Qué dice esto de ti a los 40?

Que me queda mucho por dar, y que todo el mérito es de Joe Goosen por trabajar conmigo. Joe presta atención a todo lo que hago. Si dejo caer mi mano, él está encima de ella.

Como boxeador de peso pesado, ¿sientes que necesitas igualar aquel resultado, o te gustaría retroceder o hacer algo para bajar ese número para esta pelea?

No me preocupa eso. Me preocupa dar un gran espectáculo y lanzar golpes. Entreno todos los días, más duro que lo que entrenaba para la pelea de [Adam] Kownacki. Ya llevo dos meses aquí en Los Ángeles con Joe. Me siento genial. El número de golpes no es el problema. La cuestión es asegurarme de que tengo la defensa adecuada, que tengo mi guardia, que muevo la cabeza y contraataco en el momento adecuado.

Ruiz tira rachas de golpes duros, pero ha demostrado la capacidad de cimbrar a su oponente. ¿Qué esperas de él?

Espero que trate de derribar mi defensa lo antes posible. No creo que espere. Tiene algo que demostrar y va a intentar demostrarlo conmigo. Pero ese no será el caso. Voy a estar atento desde la primera campana hasta la última. Andy Ruiz es un hombre peligroso y se vendrá directamente contra mí.

Chris Arreola promete acción sin freno durante su pelea del 1 de mayo contra Andy Ruiz. (Sean Michael Ham/TGB Promotions)

Cuando eras sparring de Andy Ruiz, ya eras un boxeador establecido. Que sigas en el juego y seas lo suficientemente relevante como para encabezar un Pago Por Evento contra Ruiz dice mucho sobre lo que le has dado al boxeo.

Es mi fortaleza, mi valor, mi corazón, mi voluntad de sacrificarme por los fans. Porque al final del día, no solo estoy luchando para mí. Estoy luchando para los fans que lo verán en Pago Por Evento. Les debo eso. Les debo el dar lo mejor de mí para ganar la pelea.

Tus peleas en televisión han sido imprescindibles durante mucho tiempo. ¿Crees que por eso puedes encabezar tu primer Pago Por Evento a los 40?

Tengo la voluntad de entregarme a ellos [sus fans], y amo lo que hago. Soy un hombre muy afortunado de ser un peso pesado. Soy muy afortunado de medir 1.93 metros y estar todavía haciendo esto. Tuve suerte de que mi padre fuera parte de mi vida. Puede que no haya sido el mejor entrenador, pero estuvo allí. Empecé a los 7, así que llevo 33 años en el boxeo. Es una locura pensar en eso, así que no lo hago. Pienso que soy alguien que lucha, soy un boxeador, este soy yo, esto es lo que soy, y esto es lo que hago.

¿Qué puede esperar de “La Pesadilla” quien sintonice la pelea el 1 de mayo?

Honestamente, por mi parte, acción desenfrenada. Voy a entrar para ganar una pelea. No importa si acabo con la nariz rota, porque he peleado nueve rounds con la nariz rota. No importa si me rompo la mano, porque he peleado 10 rounds con una mano rota. No me importa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar.

