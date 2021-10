‘Acapulco’ se estrena en Apple TV+

A todos aquellos que disfrutaron “Cómo ser un Latin Lover” les dará gusto saber que la nueva serie “Acapulco” de Apple TV+ está inspirada en la película de comedia protagonizada por Eugenio Derbez, uno de los mexicanos más cotizados en Hollywood como actor y cineasta. Producida y protagonizada por Derbez, la nueva serie de comedia se estrenó el 8 de octubre.

La historia de “Acapulco” antecede a la película; presenta a un Máximo más joven interpretado por Enrique Arrizon, un joven actor mexicano que fue nominado al premio Diosa de Plata por su papel en el drama de 2017 “Las Hijas de Abril”.

La nueva serie emprende un viaje de vuelta a la década de 1980, y cuenta la historia de Máximo a sus veintitantos. Su sueño es trabajar como mozo de playa en el resort más popular del puerto mexicano de Acapulco, pero el trabajo es más complejo de lo que pensaba. Para sobrevivir y tener éxito, Máximo debe aprender a conducirse entre una clientela exigente, un mentor voluble y una vida familiar complicada, todo mientras enfrenta tentaciones y atractivos atajos para desempeñar su trabajo.

La serie no se rodó en Acapulco, sino en la playa mexicana de Puerto Vallarta.

Además de Derbez y Arrizon, el elenco cuenta con el talento emergente de Fernando Carsa, Damián Alcázar (“La Ley de Herodes”), Camila Perez (“Gotham”), Chord Overstreet (“Glee”), Vanessa Bauche (“Amores perros”), Regina Reynoso (“Ahí te encargo”), Jessica Collins (“Atrápame si puedes”) y Rafael Cebrián (“Narcos”).

