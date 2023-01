Afilias: Top-Level-Domain-Registrierung wird machen Die Dating-Website Excel & Provide Mehr Kontrolle über The Brand

Der Short Variation: Afilias ist tatsächlich eine Site Registrierung Agent Kontrolle über Schlüssel Wesentliches} Top-Level Domains solcher as .info, .pro und .lgbt. Diese neuen Adressen Angebot Lebensstil Markennamen einem einfachen Weg zu Kontrolle und verkaufen ihre einzigartige Website (n) durch Anpassen ihre Website auf beiden Kanten des Punktmarkierung. anstelle von anstelle von} Verteilen in Richtung restriktiv .com Stil, ermutigt Afilias fördert Unternehmen zu glauben außerhalb außerhalb des} box wann Beitritt einer Domain. Sie können viel mehr offensichtlich definiere deine Dienste durch Setzen dein Matchmaking Marke vor markenspezifischen domain wie .sex oder .adult. Seit dem Jahr 2000 hat die Organisation tatsächlich über 20 Millionen Site -Registrierungen von Unternehmen gesehen|Unternehmen|Organisationen} versuchen erweitern eigene Marketing und Werbung Auswahlmöglichkeiten über das Internet. Sie können möglich originale site mit Domain Geschäften wie GoDaddy oder 101Domain erstellen unvergessliche Dating-Internet-Site mit einem Wortlaut, der auf|Ihren|eigenen|den} Publikumsmarkt ausgerichtet ist. Anzeigen

Beitreten ein Anmeldename auf bekannten E-Mail Träger oder Social Networking Programm ist unglaublich irritierend. Ideal Labels werden immer nicht verfügbar sein, so dass du links bleibst}, um das|zu finden, um das|zu erhalten, um das|zu erhalten, um das} danach klügste Sache. Sag du möchtest den Griff SexyBeast. Nun, das ist genommen. SexyBeast69? Schwierig Zufall, Freund. Was ist zusätzlich genommen. ImmaSexyBeast. Ja, jemandes sah das auch auch.

Es wird eine riesige Ebene innovativ Elektrizität nur um am Ende Im1SexyBeast69 â € ”Ein insgesamt entmutigend Anmeldename, aber wann Optionen sind begrenzt, gelegentlich das ist das Nützlichste Sie können tun.

Big Marken Begegnung ähnliche herausfordern wann versuchen starten a site mit einem originalen und auffallenden domain. Der Website ist einer der wichtigsten Elementen von Ihrem Internet Existenz, aber allzu oft Unternehmen werden, indem Sie am Ende im Fass für das ideale domain. Sicher, die einfachsten Domänennamen zufällig verwendet (oder unangemessen teuer), und du bist festgefahren Kompromissen für ein erweitertes viel weniger unvergessliches .com.

Das Internet ist ein großer Ziel, warum kann nicht wir alle haben den Namen wir wünschen? Nun, möglich wenn du bereit zu aufgeben .com und .net als Top-Level Domain-Namen.

Afilias enthüllt einer ganzen Menge von Möglichkeiten durch Bereitstellung noch mehr einfallsreich, bemerkenswert Domainnamen – wie .info, .pro, .black, .pet und .lgbt – um Dating-spezifischen gTLDs wie .lgbt, .adult und .sex.

Afilias ‘Experte Registrare Set Unternehmen frei fähig} auswählen was auch immer Suchbegriffe am besten fit ihre Markennamen.

“Afilias ist tatsächlich historischer, produktiver und positiver einer Person im Web Firma für zugewiesene Namen und Nummern] Community, “hatte Jonathan Robinson, der Executive Chairman von Afilias. “Wir sind fest unterstützend für Opposition und Wahl wenn Sie sich die Website Name Industrie ansehen. “

Gegründet im Jahr 2000 von einer Gruppe von Major Domain Name Registrare

Im Oktober 2000 entstanden 18 Gründungsmitglieder Benutzer kamen zusammen zu make Afilias zu erstellen und revolutionize Domain Name Registrierung. Diese zertifizierten Domainnamen-Registrare waren über 10 Länder verteilt, aber bereitgestellt typisches Sehvermögen für wie Cyberspace muss sein strukturiert . Sie träumten ein Web wo jede Person könnte a präzise und benutzerdefinierte Website durch eine erweiterte und zuverlässige Website Registrierung .

Im Jahr 2001 das Netz Unternehmen für zugewiesene Namen und Daten (ICANN) gegeben Afilias die Domain Name .info innerhalb einer Initiative zu Verbinden Sie sieben neue Top-Level Domains. ICANN erhalten deutlich mehr als 800 empfohlene gTLDs und autorisierte sieben (.biz, .info, .name, .pro, .aero, .coop und .museum). Afilias autorisiert Millionen Domainnamen an .info, das ist am meisten gewinnenden “neuen” TLDs jemals zuvor eingeführt. Das Unternehmen registriert über 6 Millionen Domainnamen auf jährlicher Basis.

Wie das Internet ist explodiert, Website-Designer und Unternehmen gefunden sich selbst mehr und mehr eingeschränkt durch normale .com und .net Konstruktion. Das veraltete Modell begrenzt die Zugänglichkeit von offensichtlich im Internet ein Marketing. “Mit .com und .net, sollten Sie wünschen a großartig Name, alles genommen verwendet “, sagte Akram Atallah, Präsident von ICANNs Abteilung für allgemeine Domänen. “Die Idee ist liefern Immobilien Verfügbarkeit einkaufen. “

Bis 2013 hat ICANN akzeptiert endlose Entwicklung von hochkarätigen Domänennamen und 600 Haupt Marken (einschließlich Amazon, Google, L’Oréal) sofort gesendete Bewerbungen für Eigentum von markenbezogenen Namen wie .app, .book, .search, .beauty und .skin. Eine Organisation auch bekannt als Donuts investiert $ 57 Millionen beantragen 307 new gTLDs, einschließlich .delivery und .tickets.

Afilias hat akkumuliert Dutzende von universellen Top-Level-Domänennamen für alle Nutzung Partnering Organisationen. Die Organisation führte die Gebühr in Entwicklung Erhöhung der gTLD Markt und zur größten|größten|diversifizierten Domainname Registrierung Betreiber auf der Erde. In bevorstehenden Jahre ansehen , Afilias erwartet Markennamen weiter, um Bewegung zu einzigartigen TLDs und revolutionieren zu halten|transform} die Wohnung von Webseiten.

Über 20 Millionen Registrierungen für generische Top-Level-Domains (gTLDs)

heutzutage unterstützt fast 25 % dieses gesamten Welt von Registrierungen in TLDs gestartet seit 2001 “, sagte erwähnt Afilias Chief Executive Officer Hal Lubsen.

Im Laufe der Jahre ändern|ändern|die} Kultur von Kunde ersetzen } internet usage. ” Er hinzu, “Ich sehen .info als eine enorme Zeitfenster für Unternehmen verbessern ihre Markenname Methode im Internet net durch Erstellen eine einfachere Methode Erhalten Informationen ohne komplizierter search. “

Afilias sorgte 2001 mit .info für Furore Funktionen bereits erweitert Umfang der Registrierung Site seit. Das Unternehmen Funktionen entdeckt großartig Erfolg in Bereitstellung Unternehmen|Unternehmen|Organisationen} alternative Wege zu Marke Label} im Internet. im letzten Jahr war .info am Ende die vierte größte gTLD im Internet mit über 8 Millionen Registrierungen für its name.

“Wir sind Vorreiter ein neuer Station im Cyberspace zu Förderung Weltweit Interaktion und Handel “, sagte sagte John L. Kane, nur wer geleitet im Afilias Marketing Aufgabe power back in 2000. “Es gibt keine Erklärung auf einschränken Zugriff auf} etwas verstehen wirklich weltweit ‘s am meisten vereinheitlichen Auto. “

Ändern wie Dating-Marken Geschäfte machen im Web

Laut Afilias sind brandneue Domains welche eine unbegrenzte Anzahl Von machbaren Tackles in Ihren eigenen dedizierten Top-Level Site . Das Kaufen eines Domain auf höchster Ebene ermöglicht eins Handle was passiert in Ihrem eigenen benutzerdefiniert dotBrand. Was bedeutet höhere Souveränität für Sie und höher Sicherheit für die Kunden.

In einem Artikel hat Roland LaPlante verkündet 2017 werden vom dotBrand, sagt, “dotBrands Angebot real und entscheidend Vorteile nicht verfügbar in allgemein Adresskontaktinformationen. “

Afilias verbindet eins exklusive Dating-spezifische Domain

Danke für Afilias, Organisationen nicht mehr müssen sicherlich fesseln auf eigene Faust auf minimale Möglichkeiten von .com oder .net. Eher, möglich wählen ein Top-Level Domain das ist viel mehr spezifisch und relevant für eigenen Markennamen.

Afilias ermutigt Unternehmen an, von alternativen Domänen Optionen zu zu erkunden ziehen drückt. Wenn das Name Sie möchten ist verwendet, du dein registrieren domain name mit .sex, .adult oder Dutzenden anderen TLDs über diese Fortgeschrittene Service. Sehr gute Nachrichten: Sexybeast.sex ist vorhanden zu der Zeit von Erstellen dieses!

Durch Innovation {wie Sie|wie Sie|wie|Sie Ihre Online Marke strukturieren, bietet Unternehmen eine Vielzahl von bedeutende Domänen. Vermarkter können zu ihre Standard Site Einzelhändler Zugriff die effektivste Stufe Adresse bereitgestellt von dieser zuverlässigen Registrierung: Bedingungen wie .promo, .info, .lgbt, und viele andere.

Dating Websites kann das Interesse von Singles erfassen erfassen, indem ausgewählt gezielt domain Bedingungen das wird appellieren ihre eigene Nische Leser.

