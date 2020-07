After Election Loss, Hilda Rosario Escher Vows to Keep Fighting for Community

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

(Spanish version bellow)

Hilda Rosario Escher said she still has plenty to contribute to her community.

It just won’t be as an elected official.

“I’m not going anyplace,” she said after losing the Democratic primary for the 56th Senate seat to Jeremy Cooney.

“I still sit on many different boards that represent the community,” she said. “I will continue to fight for our community in that way. I will fight for our projects.”

Escher, in third place after machine ballots were counted, rallied with absentee votes. But it wasn’t enough to overcome Cooney.

“I had a lot of plans,” she said. “I know the system. I know what needs to be done in this community.”

Sherita Traywick was third.

Cooney faces Republican Mike Barry in the general election.

In-person voting in the 56th had been controversial, as some people at the Baden Street polling site claimed they were given the wrong ballots and weren’t able to vote for any candidates in the 56th. Escher said she has heard from more people who said they were turned away for a variety of reasons.

A lawsuit alleging a violation of civil rights has been filed by approximately three dozen voters against Monroe County Board of Elections Commissioners LaShana Boose and Lisa Nicolay and the Monroe County Executive.

The Board of Elections released the unofficial results of absentee and affidavit ballots on July 8, one week after the count began. In-person voting, which included nine days of early voting, ended on June 23. The state Board of Elections certifies the results.

137th results

Another much-watched primary was the 137th Assembly seat, which had been held by David Gantt for four decades. Gantt announced his retirement in February, and he passed away July 1.

Demond Meeks, in his first election, defeated endorsed candidate Ernest Flagler.

“Some people asked, are you surprised?’” said Meeks. “For me, it was truly a leap of faith. I have faith in God. I know all things are possible.”

“The people spoke,” Flagler said. “It’s their determination.”

“I realize I’m here because of my community,” said Meeks. “We talked with the community and people saw fitting that I be their state assemblyman. We had powerful leaders in our community who endorsed other candidates. However, I received the endorsement of community members.”

In the 137th, where there is no Republican opponent, the primary basically determines the seat. However, voters can write in candidates in the November election.

Ann Lewis finished third and Silvano Orsi was fourth.

“I’m disappointed that I did not get it,” Flagler said. “My mom, my grandparents had a few slogans. One thing they say is a setback is a setup for something greater. … Who knows what it’s going to be.”

Flagler left open the possibility of running in two years. He said he had not talked to Meeks about issues but said he would hope that the presumptive assemblyman would introduce bills that hold people accountable and would work on behalf of the poor, communities of color and children – particularly education.

Meeks said his platform was built on education, quality health care for all, affordable housing and economic justice.

Meeks said that as organizer for 1199SEIU, said he would canvass members to learn their issues. He said he would hold regular town hall meetings to canvass residents rather than only community organizations and find out what was on their minds.

“You may not have voted for Demond Meeks, you may not have participated in the voting process,” he said. But as sure as you’re a member of this community, you deserve to have a voice as it relates to what goes on in this community.”

In addition to the northeast and southwest parts of the city, the 137th includes Gates. The town has a Republican supervisor.

“We have to sit down and talk about and speak to the issues affecting our community,” Meeks said. “Gates has grown as far as diversity. You have a lot more people of color. But as it relates to what we do as a state assemblyperson, you can’t just put a color on it. We have to advocate on behalf of our community, our district.”

Here are unofficial results in two other races:

County Clerk. Jennifer Boutte had a lead of less than 1,000 votes over Jamie Romeo after in-person voting, but the current county clerk amassed a nearly 2-to-1 margin in absentee votes.Romeo, who was appointed to the job after Adam Bello became county executive, faces county legislator Karla Boyce in the general election.

61st Senate. Kim Smith, the only Monroe County candidate, handily won her home county in the in-person and absentee voting. However, she trailed Jacqueline Berger in Erie County. But the race cannot be called because two districts in Genesee County still need to be counted. The district covers Chili, Riga, Churchville and parts of the city, all of Genesee County and three towns and two villages in Erie County.

Después de la pérdida de las elecciones, Hilda Rosario Escher promete seguir luchando por la comunidad

Por Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

Hilda Rosario Escher dijo que todavía tiene mucho que aportar a su comunidad.

Sólo que no será como una funcionaria electa.

“No voy a ninguna parte”, dijo después de perder las primarias demócratas para el 56º escaño del senado ante Jeremy Cooney.

“Todavía me siento en muchas juntas directivas que representan a la comunidad”, dijo. “Seguiré luchando por nuestra comunidad de esa manera. Lucharé por nuestros proyectos”.

Escher, en tercer lugar, después de que las boletas manuales fueron contadas, más tarde se unió los votos de los ausentes. Pero no fue suficiente para superar a Cooney.

“Tenía muchos planes”, dijo. “Conozco el sistema. Sé lo que hay que hacer en esta comunidad”.

Sherita Traywick quedó tercera.

Cooney se enfrenta al republicano Mike Barry en las elecciones generales.

La votación en persona en el 56º ha sido controvertida, ya que algunas personas en el centro de votación de Baden Street afirmaron que se les dieron las papeletas equivocadas y no pudieron votar por ningún candidato en el 56º. Escher dijo que ha escuchado de más personas que dijeron que fueron rechazadas por una variedad de razones.

Una demanda alegando una violación de los derechos civiles ha sido presentada por aproximadamente tres docenas de votantes contra las comisionadas de la Junta de Elecciones del Condado de Monroe, LaShana Boose y Lisa Nicolay y el Ejecutivo del Condado de Monroe.

La Junta de Elecciones publicó los resultados no oficiales de las boletas de los ausentes y declaraciones juradas el 8 de julio, una semana después de que comenzara el recuento. La votación en persona, que incluyó nueve días de votación anticipada, terminó el 23 de junio. La Junta Electoral del estado certifica los resultados.

137º resultados

Otra de las primarias más observadas fue la 137ª Asamblea, que había sido ocupada por David Gantt durante cuatro décadas. Gantt anunció su retiro en febrero, y falleció el 1 de julio.

Demond Meeks, en su primera elección, derrotó al candidato apoyado Ernest Flagler.

“Algunos preguntaron, ¿estás sorprendido?”, dijo Meeks. “Para mí, fue realmente un salto de fe. Tengo fe en Dios. Sé que todo es posible”.

“El pueblo habló”, dijo Flagler. “Es su determinación”.

“Me doy cuenta de que estoy aquí por mi comunidad”, dijo Meeks. “Hablamos con la comunidad y la gente vio apropiado que yo fuera su asambleísta estatal. Teníamos líderes poderosos en nuestra comunidad que apoyaban a otros candidatos. Sin embargo, yo recibí el apoyo de los miembros de la comunidad”.

En la 137, donde no hay un oponente republicano, las primarias determinan básicamente el asiento. Sin embargo, los votantes pueden escribir candidatos en las elecciones de noviembre.

Ann Lewis terminó tercera y Silvano Orsi fue cuarto.

“Estoy decepcionado de no haberlo conseguido”, dijo Flagler. “Mi madre, mis abuelos tenían unos cuantos dichos. Una cosa que dicen es que un contratiempo es una preparación para algo más grande. …quién sabe qué va a ser”.

Flagler dejó abierta la posibilidad de postularse en dos años. Dijo que no había hablado con Meeks sobre los temas, pero que esperaba que el presunto asambleísta presentara proyectos de ley que responsabilizaran a la gente y trabajara en favor de los pobres, las comunidades de color y los niños, en particular la educación.

Meeks dijo que su plataforma se basaba en la educación, la atención sanitaria de calidad para todos, la vivienda asequible y la justicia económica.

Meeks dijo que como organizador de 1199SEIU, dijo que haría un sondeo entre los miembros para conocer sus problemas. Dijo que celebraría reuniones periódicas en los ayuntamientos para sondear a los residentes, en lugar de sólo a las organizaciones comunitarias, y averiguar qué es lo que tienen en mente.

“Puede que no hayas votado por Demond Meeks, puede que no hayas participado en el proceso de votación”, dijo. Pero, así como eres un miembro de esta comunidad, mereces tener una voz en lo que se refiere a lo que pasa en esta comunidad”.

Además de las partes noreste y suroeste de la ciudad, la 137 incluye Gates. El pueblo tiene un supervisor republicano.

“Tenemos que sentarnos y hablar de los temas que afectan a nuestra comunidad”, dijo Meeks. “Gates ha crecido en cuanto a diversidad. Tiene mucha más gente de color. Pero en lo que se refiere a lo que hacemos como asambleísta estatal, no puedes ponerle un color. Tenemos que abogar por nuestra comunidad, nuestro distrito”.

Aquí están los resultados no oficiales de otras dos contiendas:

Secretario del Condado. Jennifer Boutte tenía una ventaja de menos de 1.000 votos sobre Jamie Romeo después de la votación en persona, pero la actual secretaria del condado amasó un margen de casi 2 a 1 en los votos ausentes. Romeo, que fue nombrada para el trabajo después de que Adam Bello se convirtió en ejecutivo del condado, se enfrenta a la legisladora del condado Karla Boyce en las elecciones generales.

61º Senado. Kim Smith, la única candidata del condado de Monroe, ganó cómodamente en su condado natal en la votación en persona y en ausencia. Sin embargo, ella siguió a Jacqueline Berger en el condado de Erie. Pero la contienda no puede ser declarada porque dos distritos del condado de Genesee aún deben ser contados. El distrito abarca Chili, Riga, Churchville y partes de la ciudad, todo el condado de Genesee y tres pueblos y dos aldeas en el condado de Erie.