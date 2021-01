American Masters reconoce vida y carrera de legendaria actriz Rita Moreno

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It, el documental que recorre la carrera de la legendaria actriz y cantante desde sus humildes comienzos en su natal Puerto Rico hasta su éxito en Broadway y Hollywood, se estrenará a nivel mundial en el Festival de Cine de Sundance.

Dirigido por Mariem Pérez Riera (Maldeamores, Chamacas), el documental se vale de diferentes estilos, elementos y medios para describir la prolífica carrera de décadas de Rita Moreno — de 89 años — como actriz y cantante. El documental utiliza imágenes actuales de Moreno en el estilo de cinéma vérité, combinadas con material de archivo de sus actuaciones y apariciones, recreaciones de su infancia, animación y entrevistas nuevas. También presenta entrevistas con actores, cineastas y cantantes con los que Moreno ha trabajado, entre los que se encuentran Morgan Freeman, Héctor Elizondo, Eva Longoria, Whoopi Goldberg, Justina Machado, Gloria Estefan y Karen Olivo.

“Como cineasta, mujer y puertorriqueña, me enorgullece tener la oportunidad de contar la historia de Rita”, dice Pérez Riera. “Sus muchas victorias contra los prejuicios son una inspiración para mí”. Agrega, “Espero que esta película dé fuerza a las mujeres que enfrentan en todo el mundo una lucha similar por la igualdad”.

Conexión PBS

El documental es una producción de American Masters Pictures y Norman Lear’s Act III Productions, en asociación con Artemis Rising Foundation y Maramara Films. American Masters Pictures es un sello teatral de documentales coproducidos por American Masters de PBS.

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It se proyectará de forma virtual en Sundance como parte de la competencia de documentales americanos el 29 de enero al mediodía, y tendrá una segunda proyección el 31 de enero. También como parte del festival, se proyectará en el Museo de Arte de Puerto Rico, y en Atlanta, Cayo Hueso, Nueva Orleans, San Francisco y Tucson.

“Cuando me enteré por mi socio-productor Brent Miller que aún no se había hecho una película sobre Rita Moreno, no podía creerlo y sugerí que la hiciéramos juntos”, dice el productor ejecutivo Norman Lear. “No hay mujer que merezca más el sello de American Masters. Su talento, su activismo, su vida, todo es digno de un público. Y su historia, que es una inspiración para muchos, debería estar viva por siempre”, dice. Miller, Pérez Riera e Ilia J. Vélez Dávila son productores del documental.

Hacer historia

Nacida en el pequeño pueblo de Humacao, Puerto Rico, en 1931, Moreno fue la primera actriz latina en recibir un Óscar. Se lo ganó por su papel de Anita en la adaptación cinematográfica en 1962 del musical de Broadway Amor sin barreras. Pese a tal logro, Moreno siguió representando roles étnicos, en gran parte estereotipados.

Gracias a su perseverancia y trabajo arduo, Moreno no perdió vigencia y ganó otros codiciados reconocimientos de la industria del entretenimiento, entre estos los premios más respetados en música, teatro y televisión.

Moreno recibió el Grammy por la mejor grabación para niños con “The Electric Company”, por el programa de televisión infantil del mismo nombre. Ganó un Tony por su actuación en The Ritz, y dos premios Primetime Emmy por su actuación en The Muppet Show y The Rockford Files. La actriz fue honrada con todos estos reconocimientos en un lapso de 16 años. De tal suerte que Moreno se encuentra entre los 16 artistas EGOT — es decir, aquellos que han ganado premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony — y es la única actriz de procedencia latina en ese distinguido grupo. También fue reconocida con un Globo de Oro y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La reina

Para Lin-Manuel Miranda, también productor ejecutivo del documental, Moreno es un ícono y una inspiración. “Rita es la reina. Punto. Punto final”, dice el nominado al Óscar y ganador del premio Tony por la afamada obra Hamilton. “Su vida, su talento y su carrera son una clase magistral en el sueño americano. Ya es hora de que ocupe el lugar que le corresponde entre sus pares en American Masters”.

En reconocimiento a su larga e ilustre carrera, Moreno ha recibido el premio Living Legends de la Biblioteca del Congreso, el Latin Grammy por su trayectoria de vida, el reconocimiento del Screen Actors Guild, también por su carrera, y el premio del Kennedy Center Honors por los logros artísticos a lo largo de su vida.

Dos presidentes de Estados Unidos le han otorgado algunos de los más altos honores civiles y artísticos de la nación; el presidente George W. Bush le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, y el presidente Barack Obama, la Medalla Nacional de las Artes.

En fechas recientes, Moreno recibió el premio por su trayectoria de la Online Film Critics Society y el Peabody Career Achievement Award, ambos en 2019. El año pasado, fue co-mariscal del Rose Parade, junto con la actriz Gina Torres y la gimnasta olímpica Laurie Hernández.

A los 80 sigue trabajando

El paso del tiempo nunca ha detenido a esta actriz y bailarina, cuyo primer trabajo cinematográfico incluyó un papel en Cantando bajo la lluvia, el clásico musical dirigido por Gene Kelly en 1952. Los créditos cinematográficos y televisivos de Moreno, según el sitio web IMDB, enumeran más de 160 roles, como los que ha tenido en las series Jane la Virgen, Bless This Mess y Dos días a la vez.

Moreno regresa a la pantalla grande en la nueva versión cinematográfica, realizada por Steven Spielberg, de Amor sin barreras, el musical de teatro de 1957 cuya primera adaptación en Hollywood le valió su Premio de la Academia hace seis décadas.

“Rita Moreno ha ganado todos los premios importantes: Peabody, Emmy, Grammy, Óscar y Tony, por una buena razón”, dice Michael Kantor, también productor ejecutivo del documental. “Ella no es solo una maestra americana, es un tesoro americano.”

Para obtener entradas para las proyecciones de Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It visite https://tickets.festival.sundance.org/

Para boletos de proyecciones in situ, visite https://fpg.festival.sundance.org/live-events.

American Masters: Life/Career Of Legendary Actress Rita Moreno se publicó por primera vez en LatinHeat Entertainment.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)

(Reportaje adicional de Bel Hernandez)







The post American Masters reconoce vida y carrera de legendaria actriz Rita Moreno appeared first on Zenger News.