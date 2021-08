Angelo Diaz se diversifica más allá de su interpretación de David Quinn en “ATL Homicide”

Ya sea por la pantalla grande o por las ondas de radio, Angelo Diaz está haciendo sentir su presencia. Protagonizar el programa mejor calificado de TV One, “ATL Homicide”, desde su debut en 2018, es solo la punta del iceberg. El talentoso actor tiene varios otros proyectos en proceso, incluida una propuesta para un programa de televisión sobre el gran Muhammad Ali.

El más reciente sencillo de Díaz, “Bottles In Boca” (“Botellas en Boca”), que lanzó bajo el seudónimo de Cubagawd, fue bien recibido y busca poner la música al frente de la lista de tareas del artista a corto plazo.

Diaz habla con Zenger sobre su crianza en vecindarios difíciles, la enorme influencia que tuvo su madre en él, cómo es colaborar con el David Quinn de la vida real y los proyectos futuros en los que está trabajando. Angelo Diaz también es un cantante que trabaja bajo el nombre de Cubagawd. (Toni Smailagic)

Percy Crawford entrevistó a Angelo Diaz para Zenger.

Zenger: Permíteme hacer la presentación correcta: eres escritor, productor, actor, músico, y estás incursionando en la industria de la moda. No hay forma de que estés viviendo días de 24 horas como todos los demás.

Diaz: (Riendo). Lo sabes, hombre. Se necesita un equipo. Se necesitan personas que crean en tu visión y que crean en lo que estás haciendo. Te sorprenderías de lo productivo que se puede ser cuando amas lo que haces.

Zenger: ¿Estás más metido en algo en particular en este momento, o dedicas a todas tus ocupaciones el mismo tiempo?

Díaz: Trato de darle a todo el mismo tiempo, especialmente si necesito crecer en un área más que en otra. La música es lo más nuevo para mí, pero soy un escritor al final del día. Escribo, actúo, produzco, dirijo y ahora estoy haciendo música. Eso es solo parte de mi propósito. Todos son oficios diferentes y medios distintos, pero al final del día, se trata de la narración de una historia. No obstante, tengo ambición, así que estoy dispuesto a seguir adelante.

Zenger: Tu agenda debe estar repleta.

Díaz: Hombre, no tienes idea. Todo son bendiciones. Soñé con estar en este espacio donde mis manos están tan llenas, las bendiciones están lloviendo y las oportunidades están llegando a mí. No solo eso, sino que también estoy creando oportunidades para otras personas. Eso es realmente importante para mí.

Zenger: Tu primer trabajo fue con Tommy Ford, en lo que fue su último proyecto, si no me equivoco. ¿Cómo fue trabajar con Tommy y saber que tu trabajo con él fue su proyecto final antes de su muerte inesperada?

Diaz: Él era un tipo estupendo. Tenía esa energía perfecta que buscas en una estrella de la vieja escuela. Estaba abierto, estaba dispuesto a compartir la escena e hizo del set un lugar mejor. Mejoraba incluso los ensayos. Era la clase de persona que cuando entra a una habitación, quiere dejarla mejor de lo que estaba cuando entró. Irradia de su espíritu.

Zenger: “ATL Homicide” no solo nos muestra cuánta maldad hay en el mundo, sino también el gran trabajo de detective que se esconde detrás de la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas. Pero definitivamente existe mucha maldad.

Díaz: Yo ya entendía eso, al venir del área de donde vengo. Soy del barrio, soy de la ciudad, soy de los complejos de interés social. Nos mudamos muchas veces dentro de Miami cuando era niño, mi mamá y yo, fui testigo de muchas cosas. Estuve al tanto de mucha información. Y luego, al terminar mis años de bachillerato en Duval, también teníamos una tasa de homicidios muy alta. Fuimos la capital del asesinato de Florida durante esos años.

Al final del día, debo darle crédito a mi mamá, porque ella era periodista, escritora y profesora universitaria de ambas materias. Desde el útero, me hizo escribir artículos y ensayos. Lo que ella quisiera asignarme. Algunas de las cosas que ella me asignó para escribir fueron grandes actos de inspiración que los humanos lograron en contraposición a las cosas terribles que podemos hacernos unos a otros. Por ello, desde una edad muy temprana he tratado de equilibrar el hecho de que los humanos pueden lograr cosas increíbles mano a mano para beneficio propio y para beneficio de los demás, pero al mismo tiempo somos capaces de hacernos cosas muy oscuras entre nosotros.

Zenger: Tu madre es cubana, tu padre es etíope. ¿Tuviste alguna reacción negativa al crecer en el barrio y no lucir como los demás?

Diaz: No tanto. En nuestra comunidad negra estadounidense existe el colorismo, pero al final del día, fui mejor aceptado en esas áreas que en algunas áreas latinas. También hay un fuerte colorismo dentro de la comunidad latina. No entiendo cómo alguien puede estar en contra de la melanina, pero todos tienen sus propios complejos, ¿verdad? Al final del día, todo lo que puedo hacer es volverme un ejemplo y referente para los afrolatinos. Pero para ser honesto, la mayoría de los lugares que eran predominantemente de afrodescendientes nos aceptaban mejor a mí y a mi mamá que algunas de las áreas latinas.

Zenger: Tus habilidades de actuación son increíbles. Siempre siento que es diferente cuando estás retratando una leyenda viviente, como en el caso de tu interpretación del detective de homicidios David Quinn en “ATL Homicide”. ¿Cómo fue prepararse para ese papel?

Diaz: Es asombroso. Creo que como actor es muy bonito formar parte del homenaje de darle a esa persona sus rosas mientras todavía está aquí para olerlas. Y no es que honrar a las personas cuando se han ido no sea igualmente importante, lo es, pero al final del día, es un gran honor interpretar a alguien que todavía vive y puede decirnos mucho sobre las razones por las que actúa como lo hace, los lugares en los que ha estado, de dónde viene y qué lo motiva.

También tengo la oportunidad de estudiarlo más, sus gestos, la forma en que se comporta. Quinn ha sido muy abierto sobre ese tipo de cosas. Lo mismo ocurre con su compañero, Vince Velázquez. Ambos han sido abiertos conmigo y con mi coprotagonista, Chris Diaz. Hemos tenido que preguntarles cómo pronuncian ciertas palabras, cómo se ponen la corbata. Ha sido un deleite poder sumergirme en un libro abierto de esa manera y perderme en el papel.

Zenger: ¿Entonces David Quinn te ha ayudado activamente con el personaje?

Díaz: Creo que me ha ayudado más de lo que él piensa. Tan solo salir a tomar una cerveza con ellos nos es de gran ayuda. Cuando estoy en Atlanta, y Quinn me escribe algo como: “Veo que estás en Atlanta, vamos a vernos”. Y nos reunimos para compartir el pan a la vieja usanza. Platicamos y eso es útil. Cuando comenzamos el programa, pasábamos mucho más tiempo juntos solo haciendo preguntas, investigando sus orígenes y lo que los llevó por este camino. Porque no hay muchas personas negras y morenas que siguen la carrera de policía. Las hay en una ciudad como Atlanta, pero fuera de Wakanda (riendo), no hay mucho de eso.

Ha sido hermoso verlos retratados en la pantalla y queríamos asegurarnos de que así fuera. A pesar de que el programa no profundiza o detalla sobre los detectives y sus raíces o su educación, aún queríamos honrar eso en nuestro enfoque. Y bueno, nunca se sabe, es posible que podamos llevar el programa a nuevas plataformas y nuevos lugares y profundizar en por qué David Quinn y Vince Velázquez hacen lo que hacen, lo que creo que a los fans realmente les gustaría.

Zenger: Los números dicen que “Homicidio ATL” es el programa mejor calificado de TV One. ¿Imaginaste que eso sucedería?

Diaz: Puedo ser bastante ambicioso. Cuando vi con qué estábamos trabajando, conocí a los detectives y, más aún, sentí el impacto de quiénes son en la ciudad, por no mencionar la cantidad de vidas que realmente impactaron. Vi el capítulo sobre ellos en la serie “Las primeras 48 horas” (“First 48”) con ciertas reservas, tengo cuidado con lo que consumo, porque eso envía frecuencias a tu ser mental y emocional. Sabía que era uno de los episodios más populares del programa, pero no sabía los detalles hasta que me eligieron para “ATL Homicide”. Realmente vi el impacto que tuvieron en la cultura y pensé: “Está bien, esto va a ser algo importante”. Además, quiénes son. Su estilo, su lengua vernácula, su vibra; no hay nada parecido en la televisión en este momento.

Zenger: ¿En qué más estás trabajando?

Diaz: He estado esperando esta fase, tengo un buen impulso en este momento de mi primera ola de éxitos importantes, realmente quiero transferir algo de ese ímpetu para impulsar algunos de mis propios proyectos en los que estoy trabajando. La gente me ha estado viendo publicar en redes sociales sobre un proyecto de [Muhammad] Ali. Creo que ha habido confusión. No he sido elegido para un proyecto de Ali. Estoy trabajando en mi propio proyecto sobre el tema. En este momento, no tengo asociaciones importantes con ningún estudio. Estoy terminando el guion piloto para comenzar el proceso de presentación.

Estoy realmente emocionado por eso, y he estado intentando hacerlo más público para que la gente pueda verlo. Es la misma manera en que la gente pudo ver “Las desventuras de la chica negra incómoda” (“The Misadventures of Awkward Black Girl”) de la actriz Issa Rae. Ella fue abierta al respecto durante el proceso en las redes sociales. Fue lo más abierta posible sin revelar información confidencial. Uno de los proyectos planeados por Angelo Diaz es una serie de televisión sobre Muhammad Ali en las décadas de 1950 y 1960. (Toni Smailagic)

Estoy impresionado con la convicción de Ali y la forma en que fue capaz de adoptar una postura propia. Fuera lo que fuera en lo que creía, él seguía adelante. Puedes ver eso en su crecimiento a lo largo de los años. Cambia su postura sobre varias cosas a través del tiempo. Y cómo era tan benevolente, tan generoso, tan agradecido. Sabía que no podía llevarse nada del dinero y lo trató como tal. Lo trató como si fuera agua. Quería simplemente esparcir luz y alegría. En momentos en que sus finanzas no estaban bien, la gente se frustraba con él porque era todo lo generoso que podía ser cuando lo tenía, y sabía que lo iba a recuperar. Se adelantó a su tiempo con su agudeza e ingenio.

La gente recuerda sus instintos y su rapidez en el cuadrilátero, pero Ali era igual de rápido e ingenioso fuera de ahí. Creo que mediante un programa de televisión, una pieza de época en la que la gente tiene que situarse en esos períodos, finales de los 50 y los 60, y verlos transcurrir como un hombre joven, verán lo adelantado que estaba a su tiempo, porque tienes que mostrar a la gente esos momentos antes de que realmente puedan entender y apreciar lo que Ali puso sobre la mesa.

Es como esta generación ve a Tupac, pero al ser de aquellos tiempos, la gente entenderá por qué Ali fue tan innovador. Tiene uno de esos legados que son demasiado para una película, por eso estoy emocionado de darle la oportunidad en un programa de televisión.

Interpretar a Ali en una serie televisiva y honrar a Harry Belafonte de manera similar, incluidas sus contribuciones a los derechos civiles, son dos cosas que me tienen muy entusiasmado. Eso es lo que absorbe la mayor parte de mi energía en estos días, además de la música. La respuesta a “Bottles en Boca” (“Botellas en Boca”) fue genial. Pronto lanzaremos el remix de “Bottles In Boca”, que va a ser una locura. Nos estamos asociando con Decepticon, él es un DJ increíble de dance y de house. Estoy entusiasmado con la dirección en la que vamos a ir musicalmente.

“Bottles In Boca” es divertida. Es una canción para inaugurar el 2021. Regresemos al aire libre, divirtámonos un poco y creemos nuevos recuerdos, de manera segura, por supuesto. Pero al final del día, tengo cosas que decir. Espero explorar más la música.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone