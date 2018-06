Artistic Director, City Officials Celebrate Grand Opening of “Avenue Black Box Theatre” on Joseph Ave.

By Staff –

(Spanish Version Follows/Versión en español adjunta) -

Theatre Artistic Director Reenah Golden has recently celebrated the grand opening of the “Avenue Black Box Theatre,” at 780 Joseph Ave., and several city leaders joined Golden for the event.

Golden, a local poet, actor, community activist and educator, has opened the 60-seat multidisciplinary performing arts venue to provide arts education, entertainment, job-training in the arts, and community outreach in the northeast area of the city.

City Council President Loretta C. Scott; Council Vice President Adam McFadden; Allen Williams, director of the city’s Special Projects and Educational Initiatives; Neighborhood and Business Development Commissioner Bayé Muhammad; and Councilmembers Elaine Spaull, Jacklyn Ortiz, Michael Patterson and Mitch Gruber attended the occasion.

“I am so excited to bring the Avenue Black Box Theatre – theatre for everyone – to a neighborhood that has not been served by the arts for far too long,” Golden said. “We know that exposure to arts education and experience in the arts raises academic achievement, community pride, and economic vitality in any community that embraces the arts, so I have no doubt that this theater will be a force for positive change in this neighborhood. I am so grateful to the many community partners and sponsors who have shared our vision from the beginning and given so generously to help us bring the blessing of the arts to people of Joseph Ave., and northeast Rochester.”

The theatre will also pave the way for more performing arts programs under development for the area, the city said, as well as provide extracurricular arts-education programming for neighborhood children.

“It gives me great pleasure to see the Avenue Black Box Theatre open on Joseph Avenue, to bring live theater and a rich selection of arts programs to northeast Rochester,” Mayor Lovely Warren stated. “I want to thank Reenah Golden, and all of her supporters for making this tremendous investment in our neighborhoods.”

Por Staff -

La Directora Artística del Teatro Reenah Golden ha celebrado recientemente la gran inauguración de la “Avenida Black Box Theatre”, en 780 Joseph Ave., y varios líderes de la ciudad se unieron a Golden para el evento.

Golden, una poeta, actora, activista comunitaria y educadora local, ha abierto el lugar multidisciplinario de artes escénicas con capacidad para 60 personas para brindar educación artística, entretenimiento, capacitación laboral en las artes y alcance comunitario en el área noreste de la ciudad.

La presidenta del Concejo Municipal, Loretta C. Scott; Vicepresidente del Consejo, Adam McFadden; Allen Williams, director de proyectos especiales e iniciativas educativas de la ciudad; El comisionado de Desarrollo de Vecindad y Negocios, Bayé Muhammad; y los Concejales Elaine Spaull, Jacklyn Ortiz, Michael Patterson y Mitch Gruber asistieron a la ocasión.

“Estoy muy emocionada de estar a cargo de la Avenida Black Box Theatre. Este es un teatro para todos en un vecindario que no ha sido atendido por las artes por demasiado tiempo”, dijo Golden. “Sabemos que la exposición a la educación artística y la experiencia en las artes aumenta los logros académicos, el orgullo comunitario y la vitalidad económica en cualquier comunidad que adopte las artes, así que no tengo dudas de que este teatro será una fuerza para un cambio positivo en este vecindario. Estoy muy agradecida con todos los socios y patrocinadores de la comunidad que han compartido nuestra visión desde el principio y que nos han brindado tan generosamente su apoyo para a llevar la bendición de las artes a las personas de Joseph Ave. y del noreste de Rochester “.

El teatro también allanará el camino para más programas de artes escénicas en desarrollo para el área, dijo la ciudad, y proporcionará programación extracurricular de educación artística para los niños del vecindario.

“Me complace enormemente ver la Avenida Black Box Theatre abierta en Joseph Avenue, también traer teatro en vivo y una rica selección de programas de arte al noreste de Rochester”, dijo la Alcaldesa Lovely Warren. “Quiero agradecer a Reenah Golden, y a todos sus seguidores por hacer esta tremenda inversión en nuestros vecindarios”.

Click here to comment on this article on our Facebook page.