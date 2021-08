Bobby Cannavale y Melissa McCarthy hacen química en ‘Nine Perfect Strangers’

Bobby Cannavale, nacido en Nueva Jersey, ha descubierto que el rodaje de ocho episodios de “Nine Perfect Strangers”, representa un gran cambio con respecto a sus papeles elogiados por la crítica en “Nurse Jackie” de Show time, o “Boardwalk Empire” de HBO.

“Nine Perfect Strangers” se filmó en la zona rural del estado australiano de Nueva Gales del Sur. En sus papeles anteriores, Cannavale había soportado los ruidos de un hospital ajetreado y recitado sus líneas mientras disparaba una pistola Tommy, pero filmar rodeado por los sonidos de la fauna local fue un desafío inusitado.

“Actuar entre los pájaros no fue fácil”, dijo Cannavale. “Era como un recordatorio de que estábamos en un paisaje completamente diferente y en un mundo absolutamente distinto. Los pájaros siempre comenzaban a cantar cuando el director gritaba ‘acción’. Cada vez que yo abría la boca y a la mitad de una frase, escuchaba ese sonido implacable: caw, caw… Así que empezaba el diálogo de nuevo”.

Por fortuna, Cannavale estaba en compañía de un conjunto de actores de muy alto nivel, entre ellos Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Regina Hall, Asher Keddie, Michael Shannon, Luke Evans, Samara Weaving, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Grace Van Patten y Melvin Gregg.

Basada en el exitoso libro de la autora Liane Moriarty, con una adaptación de David E. Kelly y John Henry Butterworth, “Nine Perfect Strangers” se centra en la vida de nueve personajes atormentados que llegan en busca de sanación y transformación a Tranquillum House, un centro de bienestar del norte de California. La gurú rusa y directora del resort — Masha (Kidman) — supera una tragedia personal; no obstante, cuida de ellos durante el retiro de diez días. Estos nueve perfectos desconocidos no tienen idea de lo que les espera.

“Uno de los grandes aciertos para mí fue trabajar con Melissa McCarthy”, dijo Cannavale.

La unión entre los miembros del elenco hizo la vida en el set de “Nine Perfect Strangers” particularmente gratificante para el actor.

Hay una gran química entre su personaje, Tony, un jugador de fútbol acabado, y Frances (McCarthy), autora de algunos best-sellers. Ambos llegaron a Tranquillum House en un último esfuerzo por recuperar sus vidas. Entretejida con los traumas y dilemas de los huéspedes del resort, se desarrolla una comedia romántica de ternura y dudas entre Frances y Tony.

“Este es nuestro cuarto proyecto juntos”, dijo McCarthy, divertida. “Nos disgustamos mucho el uno al otro”.

“Es correcto”, dijo Cannavale. “A Melissa le gusta decirme cuánto quiere romperme la cara. A ella también le gusta llamarme idiota. No sé por qué en específico, pero sé que cuando la hago reír, ella siempre me dice, ‘eres un idiota’”.

It’s time for Frances to get well. this Tweet to receive reminders from @9StrangersHulu for the premiere of #NinePerfectStrangers. Enter Tranquillum on August 18, only on @hulu. pic.twitter.com/zDH6UMG2h6

— Melissa McCarthy (@melissamccarthy) August 6, 2021