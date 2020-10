C.A.R.E. Coalition Works to Strengthen North Clinton Neighborhood

Patti Singer

(Versión en español abajo.)

The construction on La Marketa is not the only indication that things are different on North Clinton Avenue.

Cooperation and collaboration among three organizations is designed to improve the quality of life by expanding health care to residents and picking up syringes in the neighborhood.

The Father Laurence Tracy Advocacy Center, Ibero-American Action League and Trillium Health on Oct. 6 announced their C.A.R.E. Coalition that the leaders said would continue the revitalization of the corridor.

“That, that you see rising up there,” Rudy Rivera, chief executive officer of the Father Tracy center, said as he pointed across the street where crews were landscaping and making other preparations for the opening, “used to be a field of death. Today, that is a field of life. Transformation is beautiful when you can actually see it.”

The same could be said of C.A.R.E., which has taken months of work from neighborhood block clubs as well as the three organizations, City Council member Michael Patterson of City Council and Monroe County Legislator Vince Felder.

“We have all felt the frustration and as residents it’s sometimes easier just to give up,” said Ida Perez, chair of the Scrantom Street Block Club. “The persistence in all of us has helped us find our common goal … .”

Rivera called the coming together “collaborative of diversity at the street level.”

“Part of our mission is to increase access to care,” said Andrea DeMeo, president and chief executive officer of Trillium Health.

Trillium already brings a mobile access clinic to the Father Tracy Advocacy Center from noon to 4 p.m. Tuesdays. Residents can get tested for COVID, receive primary care and get a flu shot.

On the other days, staff at the center can call Trillium and connect people to services.

The syringe cleanup is another aspect of care.

“We’re not just serving those who Uber into North Clinton to get drugs and alcohol,” said Angelica Perez-Delgado, president and CEO of Ibero. “We’re also serving the people who live here. … There is a neighborhood who is alive, there is a neighborhood who is full of culture, there is a neighborhood who is vibrant and there are children who deserve to live in a clean space.”

“ Good physical health is affected by good environmental health,” DeMeo said. “We share the concern about safe environment for neighbors and children and want to do our part.”

DeMeo said funding comes from Trillium’s operating budget and from the New York state Department of Health.

Trillium has hired two full-time people who will be assigned to collecting used syringes. Residents can go the website carerochester.org (available in Spanish and English) to track cleanup. They can report syringes by calling (585) 210-4137. The cleanup team will respond to inquiries in one to two days.

The percentage of deaths from opioid overdoses increased among Latinos and Blacks from 2018 to 2019, according to data from the Office of the Monroe County Medical Examiner.

“All those people who made that percentage rise, their voices are screaming to me from the graves saying, ‘No mas, Rudy,’” Rivera said. “This is about humanity.”

Rivera said he was grateful for the effort of everyone who work on the collaboration.

“We are determined to bring about hope, to bring about opportunity for people, bring about life,” Rivera said. “The renaissance is coming back.”

La coalición C.A.R.E. trabaja para fortalecer el vecindario de la Clinton Norte

El trabajo en La Marketa no es la única indicación de que las cosas son diferentes en la avenida Clinton Norte.

La cooperación y colaboración entre tres organizaciones está diseñada para mejorar la calidad de vida ampliando la atención médica a los residentes y recogiendo jeringas en el vecindario.

El Centro de Defensa Padre Laurence Tracy, la Liga de Acción Iberoamericana y Trillium Health anunciaron el 6 de octubre su coalición C.A.R.E. que los líderes dijeron que continuaría la revitalización del corredor.

“Eso, lo que ves desplegado ahí arriba”, dijo Rudy Rivera, director ejecutivo del centro Padre Tracy, mientras señalaba al otro lado de la calle donde los trabajadores estaban haciendo el trabajo de jardinería y otros preparativos para la apertura, “solía ser un campo de muerte. Hoy en día, es un campo de vida. La transformación es hermosa cuando realmente puedes verla”.

Lo mismo podría decirse de C.A.R.E., que ha llevado meses de trabajo de los centros de barrio, así como de las tres organizaciones, el concejal Michael Patterson del consejo municipal y el legislador del condado de Monroe, Vince Felder.

“Todos hemos sentido la frustración y como residentes a veces es más fácil darse por vencido”, dijo Ida Pérez, presidenta del club del bloque de la calle Scranton. “La persistencia en todos nosotros nos ha ayudado a encontrar nuestro objetivo en común…”

Rivera llamó la reunión “colaboración de diversidad a nivel de la calle”.

“Parte de nuestra misión es aumentar el acceso a la atención médica”, dijo Andrea DeMeo, presidenta y directora ejecutiva de Trillium Health.

Trillium ya trae una clínica de acceso móvil al Centro de Defensa Padre Tracy desde el mediodía hasta las 4 p.m. los martes. Los residentes pueden hacerse la prueba de COVID, recibir atención primaria y vacunarse contra la gripe.

Los otros días, el personal del centro puede llamar a Trillium y conectar a la gente con los servicios.

La limpieza de las jeringas es otra forma de cuidado.

“No sólo estamos sirviendo a los que usan Uber para conseguir drogas y alcohol en la avenida Clinton Norte”, dijo Angélica Pérez-Delgado, presidenta y directora ejecutiva de Ibero. “También estamos sirviendo a la gente que vive aquí… Hay un barrio que está vivo, hay un barrio que está lleno de cultura, hay un barrio que es vibrante y hay niños que merecen vivir en un espacio limpio.”

“La buena salud física se ve afectada por la buena salud ambiental”, dijo DeMeo. “Compartimos la preocupación por un ambiente seguro para los vecinos y los niños y queremos hacer nuestra parte”.

Trillium ha contratado a dos personas a tiempo completo que se encargarán de recoger las jeringas usadas. Los residentes pueden hacer un seguimiento de la limpieza en el sitio web carerochester.org (disponible en español e inglés), y pueden informar sobre las jeringas llamando al (585) 210-4137. El equipo de limpieza responderá a las preguntas en uno o dos días.

El porcentaje de muertes por sobredosis de opiáceos aumentó entre los latinos y los negros de 2018 a 2019, según datos de la Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe.

“Todas esas personas que hicieron que ese porcentaje aumentara, sus voces me gritan desde las tumbas diciendo, ‘No más, Rudy'”, dijo Rivera. “Se trata de la humanidad”.

Rivera dijo que estaba agradecido por el esfuerzo de todos los que trabajan en la colaboración.

“Estamos decididos a dar esperanza, a dar oportunidades a la gente, a dar vida”, dijo Rivera. “El renacimiento está volviendo.”