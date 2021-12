Celebrando las Fiestas Panameñas

Por Edy Toribio Rosenfeld

La cultura es un conjunto de ideologías, tradiciones, creencias y relaciones que representan a un pueblo. El mes de noviembre es una fecha muy especial para los panameños ya que se celebran las fiestas patrias. En mi corazón llevo buenos recuerdos de mi infancia. Como cuando se adornaba el país con los colores rojo, blanco y azul y veía a la gente participando en desfiles nacionales y honrando a un país con el himno nacional de Panamá.

El 3 de noviembre marca la Separación de Panamá de Colombia (1903). El 4 de noviembre se celebra el día de los Símbolos Nacionales. El 5 de noviembre es la consolidación de la separación de Colombia. El 10 de noviembre se conmemora el Grito de Independencia seguido del 28 de noviembre la Independencia de Panamá de España (1821).

Este año celebran el 200 años de la independencia de España. Como panameños en el exterior, mi familia, amigos y conocidos celebran esta gran ocasión junto con bailes folclóricos, trajes típicos y platos típicos como arroz con pollo, tamales, chicheme, sopa borracha, ensalada de papa y más. Esta celebración fue con la intención de preservar nuestras raíces, identidad, educar a nuestros niños y la comunidad.

Celebrating Panama’s holidays

Culture is a set of ideologies, traditions, beliefs and relationships that represent a people. The month of November is a very special date for Panamanians since the national holidays are celebrated. In my heart I carry fond memories of my childhood. Like how the country adorned with the colors red, white and blue and how I used to see people participating in national parades and honoring a country with the national anthem of Panama.

November 3 marks the Separation of Panama from Colombia (1903). On November 4, the day of National Symbols is celebrated. November 5 is the consolidation of the separation of Colombia. On November 10 we commemorate the uprising day of the Independence followed by on November 28 the Independence of Panama from Spain (1821).

This year they celebrate 200 years of independence from Spain. As Panamanians abroad, my family, friends and acquaintances celebrate this great occasion together with folk dances, typical costumes and typical dishes such as rice with chicken, tamales, chicheme, sopa borracha (drunk soup), potato salad and more. This celebration was with the intention of preserving our roots, identity, educating our children and the community.