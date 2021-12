Celebrating 40 years of Borinquen Dance Company

By Edy Toribio Rosenfeld

Borinquen Dance company celebrated 40th years Anniversary Gala at the Harro East Ballroom. Nydia Padilla Rodriguez founded Borinquen Dance in 1981. With a big smile on her face next to Garth Fagan, she shared how he pushed her to start her own dance company.

In the last 40 years her dance company has empowered young people in the art of diverse dance. Their mission is: “To offer a diverse range of youth, many from economically challenged families, the opportunity to develop and practice discipline through the mental and physical training afforded by a rigorous holistic dance program.”

Nydia Padilla had changed the life of many young people though the world of art and self-expression. Congratulation Borinquen Dance Theater for been the face of Rochester NY.

Celebrando los 40 años de Borinquen Dance Company

La compañía Borinquen Dance celebró su gala de 40 años en el salón de baile Harro East. Nydia Padilla Rodríguez fundó Borinquen Dance en 1981. Con una gran sonrisa en su rostro junto a Garth Fagan, compartió cómo él la empujó a iniciar su propia compañía de danza.

En los últimos 40 años su compañía de danza ha capacitado a los jóvenes en el arte de la danza diversa. Su misión es: “Ofrecer a una gama diversa de jóvenes, muchos de ellos procedentes de familias con dificultades económicas, la oportunidad de desarrollar y practicar la disciplina a través del entrenamiento mental y físico que ofrece un riguroso programa holístico de danza”.

Nydia Padilla ha cambiado la vida de muchos jóvenes a través del mundo del arte y la autoexpresión. Enhorabuena al Borinquen Dance Theater por ser la cara de Rochester NY.