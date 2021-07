Cheech Marin protagoniza “Nash Bridges”, la próxima película de USA Network

Durante seis temporadas, Cheech Marin interpretó a Joe Domínguez, el compañero de policía de Don Johnson en la popular serie “Nash Bridges”. Esta se transmitió por CBS TV en la década de 1990. Ambas estrellas volverán a interpretar sus papeles en una versión de largometraje que USA Network lanzará este otoño.

Joe Domínguez puede ser el papel televisivo más prominente y de mayor duración en la carrera de Marin. Domínguez es un inspector que espera retirarse al comienzo de la serie, pero el capitán Bridges lo convence de quedarse y lo nombra teniente. Domínguez es un compañero divertido e ingenioso que sueña con hacerse rico, y tiene varios planes para lograrlo. Eventualmente forma una agencia de detectives con su jefe para complementar sus ingresos.

La nueva película de cable “Nash Bridges” muestra al dúo de investigadores experimentados dos décadas después. Johnson interpreta al personaje principal que da nombre a la serie, mientras que Marin es Joe Domínguez, el compañero de Bridges. Domínguez y Bridges aún trabajan en la Unidad de Investigación Especial del Departamento de Policía de San Francisco, donde Domínguez es el segundo al mando. La ciudad ha cambiado; el trabajo de la policía ahora se basa en datos y es predecible.

Village Roadshow Television es la compañía productora detrás de “Nash Bridges”, que se rodó en primavera en el norte de California y actualmente se encuentra en posproducción. El guion se basa en el programa original creado por Carlton Cuse, y es obra de Bill Chais y el propio Johnson. Los créditos de Chais como guionista incluyen la serie de comedia dramática de TNT “Franklin & Bash”.

El reparto de “Nash Bridges”, la película, incluye a Bonnie Somerville, Jeff Perry, Joe Dinicol, Paul James, Diarra Kilpatrick, Alexia García y Jordyn Curet.

NBC Universal Television and Streaming, la empresa matriz del canal de cable, anunció en fecha reciente una larga lista de proyectos. Entre ellos se destacan “Nash Bridges” y dos películas originales más de USA Network, el relanzamiento del thriller “The Slumber Party Massacre” — que se lanzará en otoño — y “Triunfos robados: Halloween”, un giro de terror para la serie de películas de comedia romántica “Triunfos robados”, programada para 2022.

Estas películas y otros proyectos son parte de los esfuerzos de NBC Universal para mantener a USA Network entre los cinco principales canales de cable con publicidad en la codiciada demografía de 18 a 45 años.

Cheech Marin, de comediante a coleccionista de arte chicano

Marin es una celebridad chicana.

Mejor conocido como actor de comedia, fue parte del divertido dúo Cheech & Chong, que produjo grabaciones de comedia ganadoras de premios y varias películas desde principios de la década de 1970 hasta 1985, año en que el dueto se disolvió. Los créditos cinematográficos de la pareja incluyen las comedias “Mono”, “Cheech & Chong’s Next Movie”, “Dulces sueños”, “Todo está muy duro”, “Seguimos fumando”, “Cheech & Chongs: El destete de los hermanos corsos” y “Get Out of My Room”, su última película en colaboración.

El dúo también lanzó nueve álbumes de comedia, seis de los cuales recibieron nominaciones al Grammy; “Los Cochinos” ganó el Premio de la Academia a la Mejor Grabación de Comedia en 1975.

Marin dirigió, escribió y protagonizó lo que podría ser su película más famosa, “Born in East L.A.”, en 1987. El largometraje de comedia ganó tres premios en el Festival de Cine de La Habana. Otros créditos incluyen la serie “Matrimonio con hijos”, “La juez Amy”, “Desaparecidos”, así como las películas “El rey león”, “Desperado”, “Juegos de pasión” y las franquicias de “Mini espías” y “Cars”.

El papel de Domínguez en “Nash Bridges” fue el segundo trabajo de tiempo completo de Marin y le valió una nominación al premio NCLR Bravo y otras cuatro a los premios Alma. Anteriormente, el actor había trabajado en “The Golden Palace”, una serie derivada de “The Golden Girls”, ganadora de varios premios Emmy.

Más recientemente, Marin trabajó en la película de comedia “En guerra con mi abuelo”, protagonizada por Robert De Niro y Uma Thurman, y prestó su voz a “Elena de Avalor”, la serie de televisión animada ganadora de múltiples premios Daytime Emmy y protagonizada por Aimee Carrero, Jenna Ortega y Christian Lanz. El museo con la colección de Cheech Marin abrirá en Riverside, California en mayo de 2022.

Marin es un ávido coleccionista de arte chicano. Se inició en esta pasión en la década de 1980. Dos exposiciones itinerantes nacionales han presentado obras de su colección privada.

En colaboración con la ciudad de Riverside, California, y el Riverside Art Museum, el actor estableció The Cheech Marin Center for Chicano Art, Culture & Industry, ahora conocido como The Cheech in the City of Riverside (El Cheech en la ciudad de Riverside), que se inaugurará en mayo de 2022.

Cheech Marin Stars in USA Network's Upcoming Film 'Nash Bridges' se publicó por primera vez en LatinHeat Entertainment.

Traducción de Gabriela Olmos; editado por Gabriela Olmos y Melanie Slone