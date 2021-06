Ciencias del comportamiento enseñarían a mexicanos a llevar finanzas 

Las llamadas ciencias del comportamiento, o behavioral insights, han visto un gran auge en los últimos años.

Para la mexicana Julieta Castro, es muy importante ser organizada con los gastos. Por lo general, cada año el Servicio de Administración Tributaria le regresa una cantidad importante como devolución de impuestos, y ella procura tener un ‘colchoncito’ para cualquier imprevisto.

“Con la pandemia, la situación ha estado complicada para muchas familias, por lo que ahora es importante ser previsores”, dijo. “A veces es complicado; yo por ejemplo nunca había escuchado este término de las ciencias del comportamiento para mejorar las finanzas, pero el hacernos de herramientas que nos ayuden a estar mejor en todos los aspectos es muy importante, sobre todo en países como México, donde las oportunidades no siempre son parejas”.

Uno de los principales objetivos del comportamiento del Behavioral Insights, al momento de su creación es 2010, fue el de difundir los aprendizajes de las ciencias del comportamiento en la comunidad de profesionales de política pública. Se dice que el Primer Ministro Británico de aquella época, David Cameron, utilizó el Behavioral Insights Team para intervenir sobre problemas sociales, y en 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack H. Obama, emitió una orden ejecutiva para usar las perspectivas de las ciencias del comportamiento en beneficio de la población estadounidense.

Maya Shankar was Founder and Chair of the White House Behavioral Science Team in the Obama Administration. Thank you, Maya, for talking with me about human behavior, public policy and using science to motivate people to make choices to improve their health and their lives. pic.twitter.com/swa3JDHeB4

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) May 18, 2021