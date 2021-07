Cineastas recaudan fondos para documental sobre primer mariachi juvenil de Estados Unidos

En la década de 1960, Los Changuitos Feos de Tucson, un mariachi juvenil, inició un movimiento que llevó el género musical mexicano a un nuevo nivel de popularidad en Estados Unidos. Su influencia todavía se puede sentir hoy.

Actualmente, una campaña de crowdfunding recauda dinero para un documental sobre el grupo que revelará el oscuro secreto que casi destruye las vidas de sus integrantes.

“Ugly Little Monkeys” lleva cinco décadas de preparación.

El filme se basa en el libro “Bless Me Father for You Have Sinned”, escrito por Wilfred Arvizu, miembro original del grupo. El autor publicó el libro por su cuenta en 2014, en el 50 aniversario del grupo. En sus páginas, Arvizu detalla cómo el sacerdote Charles Rourke abusó sexualmente de los miembros de la banda por años, antes de ser destituido en 1969.

“Ugly Little Monkeys” marcará el debut como director de largometraje del director de fotografía David E. Valdez (“Rita of the Sky”) y el galardonado actor Enrique Castillo (“Weeds”), quien también coescribió el guion junto con la experiodista de CNN Thelma Don Gutiérrez, y Tina Huerta.

Valdez además figura como productor ejecutivo y productor, junto con Castillo. ULM Productions es la casa productora que lleva el proyecto.

Los Changuitos Feos de Tucson es el primer grupo juvenil de mariachis en Estados Unidos. El nombre de la banda fue elegido por el padre Rourke y, aunque controvertido, la banda lo conserva después de más de 50 años.

La banda logró reconocimiento a lo largo de Estados Unidos después de actuar en las inauguraciones presidenciales de Nixon y Ford. Más adelante, el grupo saltó a la fama internacional. Pero el traumático secreto del abuso por parte del sacerdote alcohólico pesó en la vida de sus miembros hasta la edad adulta.

El cineasta Enrique Castillo será uno de los directores del documental. (LatinHeat Entertainment)

Sin embargo, según los realizadores del documental, la fe en la banda y la fe de unos a otros ayudaron a los jóvenes a superar el dolor que sufrían a manos de su líder espiritual y musical. Algunos se elevaron por encima de las dificultades para convertirse en hombres, músicos y líderes comunitarios exitosos.

Hacer el documental es un reto personal para Valdez.

“Sabíamos que teníamos que contar esta historia de la única manera que sabemos hacerlo”, dijo Valdez, cuyo padre fue uno de los miembros fundadores de la mesa directiva de Los Changuitos Feos.

“Lo que comenzó como una biografía se convirtió en un documental después de entrevistar a varios miembros originales del grupo como parte de nuestra investigación inicial”.

El grupo ganó reconocimiento internacional, pues su éxito echó a andar el Movimiento Juvenil Mariachi de renombre mundial que todavía prospera hoy. “Ugly Little Monkeys” marcará el debut como director de largometraje del director de fotografía David E. Valdez. (LatinHeat Entertainment)

Castillo dice que entiende cómo el mariachi juvenil se convirtió en pionero del género.

“Tras haber conocido a muchos de los miembros originales de Los Changuitos Feos, es fácil ver cómo el grupo se volvió tan exitoso”, dijo. “Son personas dedicadas que inspiran con sus logros incluso después de haber dejado el grupo. También ha sido un verdadero placer verlos apoyarse unos a otros por completo y verlos interactuar con alegría y jugar como lo hacían cuando eran jóvenes”.

Los realizadores se encuentran en proceso de recaudar los fondos finales para el proyecto, que tiene un 50 por ciento de avance y presenta a la legendaria cantante Linda Ronstadt, nativa de Tucson. Su objetivo es recaudar 50 mil dólares a través de la plataforma de financiamiento colectivo Seed & Spark.

“Tenemos grandes incentivos para nuestros seguidores que donen al menos 25 dólares”, dijo Huerta, quien se desempeña como coguionista y productor asociado. “Necesitamos apoyo para poder seguir contando estas historias que educan, inspiran y comparten nuestra hermosa cultura y legado musical”.

La historia del mariachi juvenil llega al corazón de Don Gutiérrez.

“Este proyecto es muy importante para mí, especialmente porque nací y crecí en Tucson, donde Los Changuitos eran los héroes locales”, dijo. “Es hora de que se cuente su historia”.

Los interesados en donar a la campaña pueden visitar: www.seedandspark.com/fund/ugly-little-monkeys-los-changuitos-feos-de-tucson.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)







