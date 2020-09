City Council Names Miguel Melendez Jr. to At-Large Seat

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

(Versión es español abajo.)

Miguel Melendez Jr. has been appointed by City Council to fill the vacant at-large seat. Council is scheduled to introduce legislation on Sept. 24 to formally vote on the appointment.

Melendez replaces Jackie Ortiz, who had to resign when she was elected Democratic Commissioner to the Board of Elections. Melendez said he began to seriously consider applying for the seat when Ortiz’s departure became imminent.

Melendez’s appointment is through Dec. 31, 2021, which coincides with the end of the term for that seat. Melendez said he anticipates running for the seat.

Melendez, the chief community engagement officer at Ibero-American Action League, said he has three areas of interest to bring to council:

Neighborhood revitalization: “We need to concentrate investment in areas where we have concentrated challenges,” he said.

Building coalitions: “I believe in … figuring out how do we do this work together, not just as an independent indivual on my own.”

Advancing equity across the city: “There are some neighborhoods that are left out. There are some projects that are not inclusive of Black and brown folks, For me, that’s an opportunity to help advance all citizens, not just a select few.”Melendez said he participated in some of the protests over the death of Daniel Prude so that he could better understand the issues. “I just want to figure out what are the paths forward so can prevent this from every happening again. Also, think about what other reforms or changes can we make to make the system better for every Rochesterian.”

In a news release announcing the appointment, City Council President Loretta Scott wrote, “ At this crucial time in our City’s history, we need thoughtful, engaged leaders like Miguel Meléndez to help move our community forward. … The combination of Miguel’s support and connections in the community combined with his understanding of city government based on his extensive work and advocacy with the city made him the council’s choice for appointment. …”

Seven residents applied for the vacancy, according to City Council.

Melendez has experience in Asset-Based Community Development (ABCD), organizing various efforts by building on community strengths. He has led efforts such as Project HOPE (Healthy Outcomes through Participation, Education & Empowerment) and Project CLEAN (Community, Law Enforcement & Assistance Network), a Department of Justice funded effort to tackle the opioid epidemic in Rochester. In 2016, he led development of the El Camino Revitalization Area Charrette & Vision plan

Melendez graduated from East High School and holds a bachelor’s degree in psychology with a minor in philosophy from St. John Fisher College.

El Consejo de la Ciudad nombra a Miguel Meléndez Jr. para el escaño por acumulación

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

Miguel Meléndez, Jr. ha sido nombrado por el consejo de la ciudad para llenar el puesto vacante. El Consejo tiene programado introducir la legislación el 24 de septiembre para votar formalmente por el nombramiento.

Meléndez reemplaza a Jackie Ortiz, quien tuvo que renunciar cuando fue elegida Comisionada Demócrata de la Junta de Elecciones. Meléndez dijo que empezó a considerar seriamente la posibilidad de solicitar el escaño cuando la salida de Ortiz se hizo inminente.

El nombramiento de Meléndez es hasta el 31 de diciembre de 2021, que coincide con el final del mandato para ese escaño. Meléndez dijo que anticipa postularse para el puesto.

Meléndez, el jefe de participación comunitaria de la Liga de Acción Iberoamericana (IBERO por sus siglas en inglés), dijo que tiene tres áreas de interés para llevar al consejo:

Revitalización del vecindario: “Necesitamos concentrar la inversión en áreas donde hemos concentrado los desafíos”, dijo.

Construir coaliciones: “Creo en… averiguar cómo hacemos este trabajo juntos, no sólo como un individuo independiente por mi cuenta”.

Avanzando en la equidad en toda la ciudad: “Hay algunos vecindarios que son dejados atrás. Hay algunos proyectos que no incluyen a las personas de raza negra o latinos. Para mí, esa es una oportunidad para ayudar a avanzar a todos los ciudadanos, no sólo a unos pocos.”

Meléndez dijo que participó en algunas de las protestas por la muerte de Daniel Prude para poder entender mejor los temas. “Sólo quiero averiguar cuáles son los caminos a seguir para evitar que esto vuelva a suceder. Además, piensa en qué otras reformas o cambios podemos hacer para que el sistema sea mejor para cada Rochesteriano”.

En un comunicado de prensa anunciando el nombramiento, la Presidenta del Consejo Municipal Loretta Scott escribió, “En este momento crucial en la historia de nuestra ciudad, necesitamos líderes reflexivos y comprometidos como Miguel Meléndez para ayudar a mover nuestra comunidad hacia adelante. … La combinación del apoyo de Miguel y sus conexiones en la comunidad, junto con su entendimiento del gobierno de la ciudad basado en su extenso trabajo y su defensa con la ciudad, le hizo la elección del Consejo para el nombramiento….”

Meléndez tiene experiencia en el Desarrollo Comunitario Basado en Activos (ABCD por sus siglas en inglés), que organiza diversos esfuerzos aprovechando los puntos fuertes de la comunidad. Ha dirigido esfuerzos como el Proyecto HOPE (Resultados saludables a través de la participación, la educación y el empoderamiento) y el Proyecto CLEAN (Comunidad, Aplicación de la Ley y Red de Asistencia), un esfuerzo financiado por el Departamento de Justicia para hacer frente a la epidemia de opiáceos en Rochester. En 2016, dirigió el desarrollo del plan El Camino Revitalization Area Charrette & Vision.

Meléndez se graduó de la Escuela Secundaria East y tiene una licenciatura en psicología con especialización en filosofía del St. John Fisher College.