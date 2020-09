City Council to Fill Seat Vacated by New Election Commissioner Jackie Ortiz

Staff reports

(Versión en español abajo.)

The appointment of Jackie Ortiz as Democratic Commissioner of the Monroe County Board of Elections has created an opening on City Council.

Ortiz, an at-large member of council, resigned Aug. 27 when she took the Board of Elections post.

Now, City Council is looking for her replacement. Candidates for the position must be living continuously in the city for two years.

According to the city charter, City Council has 30 days to fill the vacancy.

Remaining Councilmembers from the same Party as the person vacating the office nominate a replacement who shall be appointed by a majority vote of the remaining members of the Council.

Since all remaining councilmembers currently are members of the Democratic Party, all members will be able to take part in the nomination and appointment process.

If the appointment is not made by the council within 30 days, the council president must appoint a Democrat to the position. The new councilmember at large would hold this seat until the end of 2021, which would complete the current term.

Anyone who meets the criteria and is interested in the seat can send their resume and cover letter to the Council Office for consideration. The deadline is 5 p.m., Sept. 10, 2020.

If mailing, send to: Attention: BJ Scanlon, Chief of Staff, Rochester City Council, 30 Church Street, Room 301A, Rochester, NY 14614.

If using email, send to council@cityofrochester.gov and use the subject line Consideration for City Councilmember at Large.

City Council also contacted the Monroe County Democratic Committee directly, as it has done in the past with other Council vacancies, requesting that any recommendations be forwarded to the Council for review and consideration.

Councilmembers will review the submitted resumes and hold interviews for selected individuals from Sept. 14-18. Should a candidate have been selected, a special meeting of the City Council will be scheduled to seat the new councilmember within the 30-day requirement.

El Consejo de la Ciudad asignará el puesto que dejó vacante la nueva Comisionada Electoral Jackie Ortiz

El nombramiento de Jackie Ortiz como comisionada demócrata de la Junta de Elecciones del Condado de Monroe ha creado una vacante en el Consejo de la Ciudad.

Ortiz, un miembro del consejo, renunció el 27 de agosto cuando tomó el puesto de la Junta de Elecciones.

Ahora, el ayuntamiento está buscando su reemplazo. Los candidatos al puesto deben vivir continuamente en la ciudad durante dos años.

De acuerdo con los estatutos de la ciudad, el Consejo de la Ciudad tiene 30 días para llenar la vacante.

Los concejales restantes del mismo partido que la persona que ocupa el cargo nominan a un sustituto que será nombrado por mayoría de votos de los miembros restantes del Consejo.

Dado que todos los concejales restantes son actualmente miembros del Partido Demócrata, todos los miembros podrán participar en el proceso de nominación y nombramiento.

Si el nombramiento no es hecho por el consejo en 30 días, el presidente del consejo debe nombrar a un demócrata para el puesto. El nuevo concejal en general ocupará este puesto hasta finales de 2021, lo que completará el mandato actual.

Cualquiera que cumpla los criterios y esté interesado en el puesto puede enviar su currículum y una carta de presentación a la Oficina del Consejo para su consideración. La fecha límite es a las 5 p.m., 10 de septiembre de 2020.

Si es por correo, envíalo a: Atención: BJ Scanlon, Chief of Staff, Rochester City Council, 30 Church Street, Room 301A, Rochester, NY 14614.

Si usa el correo electrónico, envíe a council@cityofrochester.gov y escribe en la línea de asunto Consideración para el Concejal de la Ciudad en General.

El Ayuntamiento también se puso en contacto directamente con el Comité Democrático del Condado de Monroe, como lo ha hecho en el pasado con otras vacantes del Consejo, solicitando que cualquier recomendación sea enviada al Consejo para su revisión y consideración.

Los concejales revisarán los currículums presentados y realizarán entrevistas a personas seleccionadas del 14 al 18 de septiembre. Si un candidato ha sido seleccionado, se programará una reunión especial del Consejo de la Ciudad para dar cabida al nuevo miembro del Consejo dentro de los 30 días requeridos.