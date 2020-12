City Offers Guide to Prepare Families If COVID-19 Hits Home

Staff reports

(Versión en español disponible.)

If you or a family member were to get COVID-19, do you have enough masks and cleaning supplies, is the pantry stocked for a week or more, are there people you can count on to run errands?

If you had to be in isolation at home, how would you manage – given the layout of your house or apartment?

What about finances? Can anyone help with bills and do you know if you’d be eligible for assistance?

To help people figure out what they’d need – and need to do — the city has released the COVID-19 Preparedness Plan.

The plan can be downloaded at www.cityofrochester.gov/FamilyCOVIDPlan. Printouts will be available at the testing sites in the city, meal distribution sites at R-Centers and schools, and at local businesses. Businesses and organizations interested in printed copies can contact Emem-Esther Ikpot, Community Development Coordinator at (585) 428-8806 or at Emem.Ikpot@cityofrochester.gov.

“Every family should have a COVID-19 preparedness plan to ensure they are properly prepared and can keep their loved ones safe if the disease reaches their home,” Mayor Lovely Warren said in a news release announcing the plan. “As cases continue to rise in our community, each of us needs to be responsible and protect our circles. Having a COVID Preparedness Plan now is essential to keeping everyone safe until a vaccine is widely available.”

The mayor had been talking for a few weeks about the announcement of the plan, which was developed by the Race Equity and Leadership Rapid Response Team, Monroe County and other health and nonprofit organizations.

While some of the planning is specific to COVID-19, the overall idea can be adapted for other emergencies as it prompts individuals to think about how they would deal with a crisis.

La ciudad ofrece una guía para preparar a las familias si el COVID-19 llega a su casa

Si usted o un miembro de su familia tuviera COVID-19, ¿tiene suficientes máscaras y artículos de limpieza, la despensa está abastecida para una semana o más, hay gente con la que pueda contar para hacer recados?

Si tuviera que estar aislado en tu casa, ¿cómo se las arreglaría, dada la disposición de tu casa o apartamento?

¿Qué hay de las finanzas? ¿Puede alguien ayudar con las facturas y sabes si serías elegible para una asistencia?

Para ayudar a la gente a averiguar lo que necesitan – y necesitan hacer – la ciudad ha lanzado el Plan de Preparación COVID-19.

El plan puede ser descargado en www.cityofrochester.gov/FamilyCOVIDPlan. Copias del plan estarán disponibles en los sitios de prueba de la ciudad, en los sitios de distribución de comidas en los centros de recreación y escuelas, y en los negocios locales. Las empresas y organizaciones interesadas en obtener copias impresas pueden ponerse en contacto con Emem-Esther Ikpot, Coordinadora de Desarrollo Comunitario, en el teléfono (585) 428-8806 o en Emem.Ikpot@cityofrochester.gov.

“Cada familia debería tener un plan de preparación para COVID-19 para asegurarse de que están debidamente preparados y puedan mantener a sus seres queridos a salvo si la enfermedad llega a su casa”, dijo la alcaldesa Lovely Warren en un comunicado de prensa anunciando el plan. “A medida que los casos continúan aumentando en nuestra comunidad, cada uno de nosotros debe ser responsable y proteger a nuestros círculos. Tener un Plan de Preparación para el COVID ahora es esencial para mantener a todos seguros hasta que una vacuna esté ampliamente disponible”.

La alcaldesa había estado hablando durante unas semanas sobre el anuncio del plan, que fue desarrollado por el Equipo de Respuesta Rápida de Equidad y Liderazgo de la Raza, el Condado de Monroe y otras organizaciones de salud y sin fines de lucro.

Aunque parte de la planificación es específica para COVID-19, la idea general puede ser adaptada para otras emergencias, ya que incita a los individuos a pensar en cómo lidiar con una crisis.