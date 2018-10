College is Worth the Cost, But Planning is Key

(StatePoint) – Despite rising college costs, a clear majority of families believe higher education is well-worth the investment, and most students and parents are willing to stretch themselves financially to make it happen, according to a new study.

The national study from Sallie Mae and Ipsos, “How America Values College 2018,” found that 66 percent of college-going families believe they are getting a good value for the price they’re paying for college, and 20 percent say college is worth every penny.

Even those willing to stretch financially are taking deliberate, resourceful and concrete steps to make college more affordable. Forty-five percent of college students are working year-round to earn money for school, and 37 percent of students live at home with parents or relatives to save on housing costs.

“Families resoundingly shared that college is worth the cost, and their resourcefulness made it more affordable,” says Raymond J. Quinlan, chairman and CEO, Sallie Mae

Other ways students are saving on college costs? Sixty-seven percent of students are cutting back their spending, and 24 percent are taking classes over a shorter period of time in order to graduate sooner and reduce costs.

While many families are making such significant strides to prepare for college costs and save money, Quinlan points out that there’s still work to do when it comes to equipping more families with tools and information needed to create a plan to pay for college.

Planning, and ultimately paying for college also involves terms and jargon that may leave many scratching their heads. Indeed, when asked a series of true or false questions about certain paying-for-college terminology, lingering misconceptions persisted: 42 percent of families mistakenly believe work-study funds are automatic, more than 20 percent believe “free tuition” means college is free and 19 percent believe the sticker price is what college will cost them.

For many families, attending college is a vital aspect of fulfilling the American Dream. Ensure your family is prepared for the expense by researching and understanding all your options.

Vale la pena el costo de la universidad, pero la planificación es clave

A pesar de los crecientes costos universitarios, la clara mayoría de las familias cree que la educación superior bien vale la inversión, y la mayoría de los estudiantes y padres están dispuestos a esforzarse económicamente para que esto suceda, según un nuevo estudio.

El estudio nacional de Sallie Mae e Ipsos, “Cómo America Values ​​College 2018″, encontró que el 66 por ciento de las familias universitarias creen que están obteniendo un buen valor por el precio que están pagando por la universidad, y el 20 por ciento dice que la universidad vale cada centavo.

Incluso aquellos que están dispuestos a esforzarse económicamente están tomando medidas deliberadas, ingeniosas y concretas para hacer que la universidad sea más asequible. El 45% de los estudiantes universitarios están trabajando todo el año para ganar dinero para la escuela, y el 37% de los estudiantes viven en casa con sus padres o parientes para ahorrar en costos de vivienda.

“Las familias compartieron rotundamente que la universidad vale la pena el costo, y su ingenio lo hizo más asequible”, dice Raymond J. Quinlan, presidente y CEO de Sallie Mae.

¿Otras maneras en que los estudiantes están ahorrando en costos de la universidad? Sesenta y siete por ciento de los estudiantes están recortando sus gastos, y 24 por ciento están tomando clases durante un período más corto para graduarse antes y reducir los costos.

Si bien muchas familias están dando pasos tan importantes para prepararse para los costos de la universidad y ahorrar dinero, Quinlan señala que todavía hay trabajo por hacer para equipar a más familias con herramientas e información necesarias para crear un plan para pagar la universidad.

La planificación y, finalmente, el pago de la universidad también implica términos y jerga que puede dejar a muchos rascándose la cabeza. De hecho, cuando se le preguntó una serie de preguntas verdaderas o falsas sobre cierta terminología para pagar la universidad, persistieron los conceptos erróneos persistentes: el 42 por ciento de las familias cree erróneamente que los fondos para el trabajo y el estudio son automáticos, más del 20 por ciento cree que la “matrícula gratuita” y el 19 por ciento cree que el precio de etiqueta es lo que les costará la universidad.

Para muchas familias, asistir a la universidad es un aspecto vital para cumplir el sueño americano. Asegúrese de que su familia esté preparada para el gasto investigando y comprendiendo todas sus opciones.