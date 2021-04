Cómo la escritora y productora Elaine Del Valle vendió su primera serie

La escritora, actriz y creadora Elaine Del Valle asciende rápidamente, como si estuviera en la cresta de una ola. Recientemente sumó a su proyecto “The System” a Andrea Navedo (“Jane la virgen”) y a Arika Lisanne Mittman (productora ejecutiva de “Paradise Lost” y “Timeless”) como su estrella y su autora-productora, respectivamente. Luego, vendió la idea del piloto a CBS.

Del Valle ha trabajado en el mundo del entretenimiento desde hace algún tiempo. Comenzó como actriz. Después se dio cuenta de que, si quería ver papeles latinos que no cayeran en estereotipos, tendría que escribir las historias ella misma.

“Había sido actriz durante aproximadamente una década cuando escribí mi programa porque me sentía incomprendida e invisible a los [ojos de los] directores de casting. Ellos no podían entender que alguien como yo pudiera tener mis antecedentes, así que escribí ‘Brownsville Bred’”.

“Brownsville Bred” (2011) es un monólogo autobiográfico con una sola mujer en escena. Del Valle desarrolló la obra mientras estudiaba con el destacado maestro de actuación de Nueva York, Wynn Handman. La pieza da cuenta de los años en que alcanzó la mayoría de edad como una verdadera Nuyorican (una puertorriqueña de Nueva York) en Brownsville Brooklyn, Nueva York.

La obra rápidamente cosechó elogios. Posteriormente la adaptó en una novela, “Brownsville Bred: Dreaming Out Loud”, que fue reconocida como “el libro más inspirador para jóvenes” en los International Latino Book Awards. La versión novelada de “Brownsville Bred” fue reconocida con un International Latino Book Award. (Elaine Del Valle)

Con el deseo de abrir su trabajo a un público más amplio, Del Valle comenzó a escribir para la pantalla en 2013. Coescribió, produjo y dirigió la serie web de comedia “Reasons Why I’m Single” (Amazon Prime). Desde entonces, Del Valle, como propietaria y operadora de Del Valle Productions & Casting, ha seleccionado el elenco de más de 50 cortometrajes y ha producido los suyos también. En 2015, se convirtió en la primera persona en licenciar una serie intersticial, su coproducción de “Gran’pa Knows Best”, para HBO Latino Network.

Con éxitos notables en el camino, el mayor logro de Del Valle hasta la fecha es el acuerdo que firmó con CBS Television para el desarrollo de su piloto “The System”, del cual también será coproductora ejecutiva.

Del Valle está emocionada, pero mantiene todo en perspectiva. “No es la primera vez que ando en este rodeo”, afirma. “El proceso se dio a través de relaciones que desarrollé a lo largo de los años y de establecer un respeto mutuo. Se necesita trabajo continuo, crecimiento continuo, y así es como me llegó [la oportunidad]”.

Del Valle describe el arduo trabajo que implica el proceso, desde anotar las palabras en papel hasta llegar a un acuerdo con CBS. Estuvo entre los nueve directores que participaron en el Laboratorio de Cine Narrativo Corto de Sundance en 2018, después de que la película que dirigió, “3.769”, se proyectara en Sundance. “Comencé a tomar sus clases, incluido un curso sobre escritura de largometrajes”.

M´as tarde Del Valle se topó con la clase sobre escritura de series de televisión y decidió explorar ese camino, porque en ese momento estaba decidida a convertir su “Brownsville Bred” en una serie. “Pero en el momento en que comencé a aprender lo que realmente necesitaba una serie para tener una longevidad infinita, me di cuenta de que quizás ‘Brownsville Bred’ no era la mejor historia que podía contar. Entonces, dediqué mi tiempo en el laboratorio de series de Sundance a desarrollar ‘The System’”.

La idea de Del Valle para la serie evolucionó. “The System” se centra en una trabajadora social competente pero hastiada, que navega por el mismo sistema roto de la ciudad de Nueva York en el que creció, mientras que se ocupa de sus problemas familiares. El personaje aboga por resolver los problemas de cada familia que encuentra mientras lucha por solucionar los suyos.

Cuando Del Valle finalmente sintió que estaba lista para lanzar la serie, buscó a una amiga de toda la vida.

“Me acerqué a mi querida amiga Andrea Navedo, a quien todos conocen por ‘Jane la virgen’. [Navedo] intepretó a la madre de Jane durante cinco temporadas. Hemos sido amigas durante muchos años; audicionamos juntas todo el tiempo. Le llevé el proyecto y le dije: ‘Creo que eres la indicada para ello’”. Samantha Lopez en “3.769” (Elaine Del Valle)

Un año después, cuando “Jane la virgen” estaba por terminar, Navedo se le acercó para preguntarle sobre el proyecto. Llamó justo en el momento en que Del Valle iba a firmar un contrato de opción para “The System” con otra productora. Había postergado el acuerdo porque no estaba contenta con los términos del contrato.

Cuando Navedo llamó, “hice algunos ajustes y se lo envié”, recuerda Del Valle. “Al día siguiente, Andrea me dijo que lo leyó, su equipo lo leyó, todo su equipo de administración lo leyó. Lo amaron. Y estaban de acuerdo en que ella trabajara como productora. Con eso, decidimos avanzar con los siguientes pasos”.

Al final resultó que todos estaban de acuerdo en que el siguiente paso era presentar el proyecto a Jennie Snyder Urman, creadora y autora-productora de “Jane la virgen”. Andrea le envió un mensaje de texto a Urman, “Oye, ¿podemos tener una conversación? Tengo este proyecto”. A Urman le encantó e inmediatamente se lo mostró a CBS Studios, donde tiene un contrato de primera vista.

“Les encantó”, dijo Del Valle. “Y luego, lo siguiente que supefue que me encontré en un trato ‘If-Come’ con CBS”. En un trato de esta naturaleza, el creador de la serie tiene un acuerdo, pero no hay un contrato formalmente firmado con el estudio. Básicamente, a nadie se le paga hasta que se vende el proyecto. Si no hay venta, los derechos vuelven a Del Valle, la escritora.

Del Valle, Navedo y Urman avanzaron como si estuvieran en una campaña militar. Del Valle recordó: “Jennie Urman nos dijo que necesitábamos un autor-productor y en una hora dijo: ‘Conozco a la adecuada para ti, Arika Lisanne Mittman’. Los cuatro nos conocimos por primera vez en Zoom”.

El siguiente paso fue presentar una propuesta a CBS. Urman y Mittman compartieron algunas de sus propuestas con Del Valle. “Sé que los escritores no suelen compartir sus ideas, pero Jennie y Arika fueron muy generosas”, relató Del Valle con gratitud.

Del Valle tardó alrededor de un mes en detallar la propuesta. Había ires y venires con Urman y Mittman, quienes le enviaban comentarios y, al mismo tiempo, recibía notas de los ejecutivos de la cadena.

“Había refinado y practicado la propuesta durante un mes antes de presentarla”, dijo. “Todo el discurso se llevó a cabo en una llamada de Zoom, que incluyó a los ejecutivos y productores de la cadena que hablaron sobre su participación y cómo llegaron al proyecto, luego habló la autora-productora y luego fue mi turno”.

Tenía tres minutos para hablar de sí misma y 20 minutos para presentar el programa.

“Tan pronto como terminé, me hicieron algunas preguntas, que respondí. El equipo respondió preguntas, y luego la cadena simplemente dijo: ‘Lo queremos’. Todo el proceso tardó entre 30 y 35 minutos”.

Luego, Urman llamó a Del Valle para hacerle saber lo bien que le había ido. Le dijo palabras que se quedarán con ella para siempre. “Hiciste lo que se llama ‘venderlo en el acto’ y eso no sucede a menudo”, dijo Urman. “Tienes mucho de qué estar orgullosa”. De hecho, lo está.

Del Valle se encuentra actualmente a la espera de la decisión corporativa de CBS para conocer la fecha exacta en que se comenzará a filmar el piloto de “The System”.

“La gente de CBS Network me hizo anotaciones. Hice los cambios. Me han dicho que al director de CBS, Tom Sherman, le encanta el piloto y que deberíamos celebrar eso ahora mismo”, dijo Del Valle, pero luego continuó con cautela. “Pero no, este es un momento muy extraño porque algunos pilotos del año pasado aún no se han hecho”.

Mientras tanto, Del Valle está ocupada llevando a la pantalla su monólogo original para una sola mujer, “Brownsville Bred”, con el apoyo de Warner Media 150 y The Sundance Institute. Esta es la primera vez que dirige un largometraje.

“Empiezo a filmar este verano en junio con la estrella latina de 10 años Isabella Velasquez … y, por supuesto, estoy ansiosa por obtener la fecha de inicio de mi piloto de CBS Studios”.

