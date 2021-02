Comunidad empresarial hispana cuenta con institución de asistencia

Las Cámaras de Comercio Hispanas en Estados Unidos ofrecen consejos y ayuda para los latinos empresarios en todo el país, y más durante la pandemia.

Un ejemplo de los servicios que ofrecen se refleja en la del estado de Illinois.

En 2020, la Cámara de Comercio Hispana de Illinois se convirtió en un importante aliado y en una fuente de ayuda para miles de negocios latinos durante la crisis.

Este año, su presidente, Jaime di Paulo, ha reafirmado su compromiso de seguir brindando el apoyo que necesitan para crecer o reinventarse.

“A pesar de la pandemia, nos reestructuramos y tuvimos la oportunidad de ayudar, contribuir y asistir a los pequeños negocios que más lo necesitaban”, dijo di Paulo. También dijo que la cámara tuvo un papel importante al momento de enfrentar el desafío que desencadenó el COVID-19.

El presidente de la Cámara dijo que, durante el año pasado, la organización aumentó sus esfuerzos en respuesta a la crisis del coronavirus, para poder asistir a sus más de cuatro mil miembros, así como también a los más de cien mil negocios latinos que hay actualmente en Illinois.

Para ello, la Cámara tuvo que duplicar su personal, que pasó de 7 a 18 empleados, dijo di Paulo, lo que representó un crecimiento “significativo” en el que considera “el año más desafiante de nuestra historia”, de acuerdo con el Reporte Anual de la Cámara.

Di Paulo dijo que se enfrentan muchos desafíos, habló de los recursos que ofrecen, hizo un balance de lo que fue 2020 y envió un mensaje a los empresarios latinos, consejos que pueden ser de ayuda para latinos en todo el país.

“Nuestro desafío es tratar de contradecir las malas noticias de que un 30 por ciento de los negocios van a cerrar. Estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible para mantener el mayor número de negocios”, dijo. Jaime di Paulo (Center) has been the president of the Illinois Hispanic Chamber of Commerce since January 29. He has tips for Latino business owners. *** Jaime di Paulo (al centro) es presidente de la Cámara de Comercios Hispana de Illinois desde el 29 de enero. Tiene consejos para empresarios latinos. (Negocios Now)

Los recursos

“Lo que ofrecemos es la asistencia técnica necesaria para ayudar a los negocios a sobrevivir”, dijo di Paulo. “Con asistencia técnica me refiero al acceso a capital, porque tenemos una relación directa con los bancos. Tenemos eventos, colaboramos con muchas agencias para contratos del gobierno y ayudamos a certificar a compañías de minorías para acceder a contratos del gobierno y privados”.

También dijo que dan seguimiento a todos los programas de capital que existen, ya sea con fondos privados, estatales o federales, “para así vincular a nuestros miembros y negocios latinos para que tengan acceso real a estas oportunidades”.

“Un número muy grande de negocios latinos son de 10 empleados o menos”, dijo di Paulo. “Somos microempresas que no tenemos a nuestra mano a un contador que tenga los papeles adecuados para someter las aplicaciones que se necesitan para acceder a estos recursos”.

Entonces, dijo el presidente de la Cámara, “las cámaras de comercios y organizaciones como nosotros somos piezas claves para ayudarles a estos negocios a tener todos los documentos listos para que, cuando llegue la oportunidad, tengan acceso real a obtener préstamos y subsidios”.

“Esto es lo que nos diferencia de otras organizaciones: ayudamos con asistencia técnica en tiempo real para que las empresas tengan acceso a capital”, dijo.

Di Paulo dijo que el estado de Illinois ha sabido responder ante la pandemia.

Jaime di Paulo, the president of the Illinois Hispanic Chamber of Commerce, urges all Latinos in the United States to contact their local chambers for assistance in keeping their businesses open. *** Jaime di Paulo, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, insta a todos los latinos en Estados Unidos a acercarse a sus cámaras locales para asistencia en mantener abiertas sus empresas. (Tim Mossholder/Unsplash)

“El 2020 fue un año para olvidar en cuestión de negocios, pero para la Cámara de Negocios Hispana de Illinois ha sido uno de los mejores años que hemos tenido, gracias a la pandemia y que teníamos los sistemas y los programas ya listos para tener la oportunidad de ayudar”, dijo.

La misión de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, tanto de la mesa directiva como del equipo que conforma la organización, era tener todo listo “para responder rápidamente y adecuadamente a una emergencia como la que estamos viviendo”, dijo el presidente de la institución. Dijo que se contrató un centro de llamadas para atender a los empresarios, a través de la cual se ayudó a unas once mil empresas.

Gracias a los esfuerzos de la organización, se crearon o se mantuvieron 18 mil empleos, dijo.

El presidente de la Cámara exhortó a los empresarios latinos en su estado a que escriban o llamen a la organización para recibir asistencia. “Lo único que vamos a hacer es ayudarlos”.

También insta a los latinos a acercarse a sus cámaras, donde sea que se encuentran en el país.

“Mi mensaje a los empresarios afectados con la crisis es que se acerquen a las cámaras de comercio locales, estatales o nacionales, porque tenemos los recursos y la asistencia técnica necesaria para mantenerse en pie, crecer su negocio o ayudarles a reinventarse, que es la clave, porque cuando hay una crisis, hay una oportunidad”, dijo.

Para encontrar a la Cámara local de su ciudad, estado o región cercana, los latinos en todo el país pueden acercarse a la United States Hispanic Chamber of Commerce.

