David Benavidez no está preocupado por el remplazo de último minuto de su oponente

By Percy Lovell Crawford

El combate del peso supermediano (76 kilos), el cual ha sido anunciado y postergado varias veces entre el invicto David Benavidez (24-0; 21 nocauts) y José Uzcategui (31-4; 26 nocauts), ha sido oficialmente cancelado. La pelea, en un inicio programada para el 28 de agosto, tuvo que ser pospuesta originalmente, debido a que Benavidez dio positivo para COVID.

Fue reprogramada para el 13 de noviembre, pero dos semanas antes del evento, Uzcategui dio positivo en una prueba de dopaje por la substancia prohibida, rEPO.

Pero Benavidez tendrá un combate el sábado en la noche. Kyrone Davis (16-2-1; 6 nocauts) remplazará a Uzcategui. El último combate de Davis fue una victoria unánime sobre Martez McGregor en septiembre.

Benavidez, el antiguo dos veces campeón de la WBC, es visto como uno de los oponentes más fieros en la división, debido a su tamaño, sus poderosos golpes y su fuerza. En su último combate, en marzo, Benavidez se convirtió en el primer hombre capaz de tumbar al inamovible Ronald Ellis, en el onceavo asalto.

Su combate contra Davis podrá ser visto en vivo a través de Showtime este sábado en la noche, junto con la lucha coestelar del hermano de Benavidez, José (27-1-0; 18 nocauts), quien se enfrentará a Francisco Emanuel Torres (17-13-0; 5 nocauts).

David Benavidez deja conocer a Zenger sus opiniones sobre el cambio de oponente, la importancia de poderse ajustar sobre la marcha y más.

Percy Crawford entrevistó a David Benavidez para Zenger.

Zenger: ¿Cómo estás?

Benavidez: Me va genial, ¿a ti?

Zenger: No me puedo quejar, David. Gracias por preguntar. Debido al hecho de que tuviste un cambio de contrincante, ¿cómo te va en el entrenamiento?

Benavidez: El entrenamiento fue bueno, hombre. Todo ha salido bien. Lo único negativo es que Uzcategui dio positivo en esteroides. Me dio la motivación para esforzarme al máximo durante el entrenamiento. El esfuerzo ya se dio, por lo que, si el oponente cambia, realmente no importa.

Estoy listo para lo que sea. Tuve cientos de sparrings, así que mi trabajo es adaptarme a lo que venga. Eso es justo lo que tengo que hacer. Siento que Kyrone Davis ha tenido que esforzarse más que yo. He estado trabajando muy duro por casi tres meses, así que no importa lo que venga en mi camino, me adaptaré. Incluso si Uzcategui hubiera resultado negativo, se hubiera lastimado o lo que sea, es mi trabajo adaptarme a lo que venga a mi camino. ¡Estoy listo!

Zenger: Debido a COVID, los promotores han hecho un excelente trabajo en acomodar los combates en las divisiones por si en algún momento se tiene un caso positivo de COVID, por lo que parece que se están adaptando de una buena manera. Pero realmente apesta que Uzcategui haya dado positivo.

Benavidez: ¡Así es! Uno tiene que estar listo para lo que sea, hombre. Ni siquiera se trata de eso; si uno entrena para un combate y el oponente usa un estilo diferente contra el que uno se preparó, uno se tiene que adaptar. En mi casa, durante el entrenamiento, hago cuatro rondas de sparring con tres distintos boxeadores a la vez. Mi mentalidad está lista para el cambio y para adaptarme a un nuevo estilo. Estoy listo para eso. David Benavidez (izquierda) lanza un gancho izquierdo a la mandíbula de Anthony Dirrell durante su combate en 2019. Benavidez noqueó a Dirrell en el noveno asalto. (Valentin Romero)

Zenger: Debido al hecho de que él dio positivo tan cerca del combate, ¿temías que perdieras la fecha y se tuviera que postergar de nuevo?

Benavidez: No, ya han hecho un par de remplazos listos para estas eventualidades. Como mencionaste, debido al COVID, todo puede pasar. Así que mantienen suplentes a la mano. Si yo hubiera tenido COVID, o el propio Uzcategui tuviera la enfermedad, el espectáculo debería continuar. Pero te digo, tienen suplentes a la mano. Me quito el sombrero ante Kyrone Davis. Sé que es un luchador duro. Peleó contra Anthony Dirrell y le dio un combate increíble. Es bravo como un perro. Y va a venir preparado al combate. Él estará listo y yo igual.

Zenger: Has sido tema de debate de forma extraoficial entre su entrenador, [Stephen] “Breadman” [Edwards], y yo, por lo que sé que tiene un gran respeto hacia ti. Debido a eso, y al hecho de que dejó que su chico peleara contra ti con tan poco anticipo, estoy seguro de que esperas enfrentarte a un Kyrone Davis muy motivado.

Benavidez: ¡Por supuesto! Y yo tengo mucho respeto por Kyrone Davis. Es un gran luchador que ha estado entrenando, seguramente, por un largo tiempo, que es por lo cual accedió al combate. Seguramente ya estaba en forma, listo … Me quito el sombrero. Va a ser un muy buen combate. En el nivel en el que estamos, no hay combates fáciles. Uno debe estar listo para lo que sea que venga contra uno.

Zenger: ¿Conocías el estilo de Davis previo al anuncio del combate?

Benavidez: Lo vi pelear contra Anthony Dirrell. Le dio un buen combate. Siempre veo grabaciones de mis oponentes. Siento que esa es la mejor manera de prepararse. Es un luchador de combinaciones. Es un boxeador, pero a la vez no. No suele utilizar el centro del cuadrilátero, pero a la vez, al igual que yo, en cuanto el oponente conoce nuestra fuerza, usamos el centro del cuadrilátero en nuestro beneficio. Mi trabajo será cerrar la distancia, dar el golpe directo necesario y de allí descender a golpes corporales. Justo como en mis otros combates; Ronald Ellis también fue un gran luchador. Siento que hago salir lo mejor de todos los luchadores. No tienen otra opción que dar lo mejor de ellos o los tumbaré. Estoy esperando que Kyrone Davis dé lo mejor de él.

Zenger: ¿Qué tan importante fue para ti el completar los 11 asaltos contra Ronald Ellis el pasado marzo, si consideramos que 2020 no fue el año más ocupado para los luchadores?

Benavidez: Fue muy importante. Tuve un combate en agosto de 2020, por lo que es muy importante pelear la mayor cantidad de asaltos posible, en especial si me enfrentaré al Canelo (Álvarez) en un futuro. Tuve 10 asaltos contra [Roamer Alexis] Angulo, 11 contra Ellis y todos los que pueda tener contra Kyrone Davis. Aprendo más dentro del cuadrilátero. Estoy ganando confianza en mis puños. Y, pues, estoy aprendiendo sobre de mí, también.

Pienso que lo mejor que ha pasado es que me he dado cuenta de que tengo un excelente desempeño en la primera mitad del combate, pero que lo hago aún mejor durante la segunda parte. Soy luchador equilibrado, en especial si obtengo la oportunidad de enfrentarme al Canelo o alguien de ese nivel en un futuro, ya sea [Jermall] Charlo o Caleb Plant. Sabré qué tengo que hacer para ganar y lo repetiré en todos los asaltos.

Zenger: ¿Estar en la misma cartelera que tu hermano, José, te ha añadido estrés o ansiedad, puesto que peleará antes que tú?

Benavidez: No, no me añade presión adicional ni nada. Más que nada, me hace sentirme más involucrado en la cartelera. Mi hermano está allí. Lo único malo es que no podré estar en los bancos para verlo pelear, sino que tendré que estarme alistando para mi combate mientras lo miro. Es un sueño hecho realidad; no había estado en la misma cartelera que mi hermano desde hace 5 o 6 años.

La última vez que peleamos juntos fue en la misma arena del sábado, aunque entonces se llamaba el US Airways Center. Es realmente asombroso. Estamos haciendo justo lo que tenemos que hacer. El juego del boxeo ha sido toda una aventura. He sido un profesional por ocho años y sigo estando aquí. Nos hemos esforzado mucho con la intención de seguir adelante.

Zenger: Ahora que llegaste a protagonizar en un evento principal, ¿cómo te has ajustado a las obligaciones mediáticas y todo lo que conlleva estar en la cartelera?

Benavidez: Aprendes a usar los reflectores, la cobertura mediática y todo lo que ello conlleva. Incluso las partes negativas de tener fama, como son los ‘haters’ y cosas así. Te acostumbras. Es parte del trabajo. Y tengo mucho tiempo en esto. Tengo 21 años boxeando y otros ocho en el ámbito profesional. En definitiva, estoy en el puesto en el que me gustaría estar, el puesto en el que sabría iba a estar en algún momento y lo he llevado bastante bien.

Zenger: No es mi intención subestimar a Davis, pero obviamente estabas interesado en la lucha de la semana pasada entre el Canelo y Plant. ¿Alguna preferencia respecto a quién de ellos dos te gustaría enfrentarte?

Benavidez: No importa. Me gustaría pelear contra ambos. Me gustaría enfrentarme a Plant, aunque haya perdido, porque ambos son unos luchadores increíbles. Siento que no importa a quién me fuera enfrentar de ellos dos; sería un combate inolvidable. Sea el Canelo o sea Plant, sería un gran combate. Estoy ansioso de enfrentarme a ambos en un futuro.

Zenger: ¿Qué es lo que la gente que sintonice tu combate este sábado en la noche puede esperar ver?

Benavidez: Será un combate genial. Puse mi alma y corazón en el entrenamiento. He estado lejos de mi esposa y de mi hijo por cerca de dos meses y medio. Y ya estaba entrenando duro desde antes, incluso antes de que contrajera COVID. Y me he estado esforzando al máximo. Pueden esperar ver muchos puñetazos atronadores lanzados, muchos golpes corporales y, en general, una lucha muy balanceada. Ese es el tipo de luchador que soy. Tengo 24 combates y 21 nocauts. En definitiva, terminaré lastimando a Kyrone Davis. Será una pelea maravillosa.

Traducción de Mario Alberto Vázquez; editado por Mario Alberto Vázquez y Melanie Slone