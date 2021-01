DeAnna Burt-Nanna Appointed as MCC’s First President of Color

By Tyronda James

tyrondajames@minorityreporter.net

(Versión en español disponible.)

An experienced educator, administrator, and advocate for educational access and attainment to reinforce the college’s position as a community asset, as stated in a press release.

DeAnna R. Burt-Nanna, Ph.D. has been appointed as Monroe Community College’s 6th president, effective May 21, and will be the first person of color to serve as president. Burt-Nanna succeeds Interim President Katherine P. Douglas, Ed.D., who joined the college after Anne M. Kress, Ph.D.’s in Feb. 2020, will assist with the leadership transition.

“Monroe Community College is a beacon of educational excellence and opportunity that is nationally known for its commitment to student success, innovation, and its significant impact on Rochester, Monroe County, and the Finger Lakes Region,” said Burt-Nanna.

“I am honored to be selected as MCC’s next president and will work with MCC faculty, staff, and stakeholders to extend MCC’s legacy of educational excellence, innovation, and strong community partnerships. I thank Chairman Tisch, Chancellor Malatras, and the MCC Board of Trustees for placing their trust in me.”

Currently, she is vice president of student and academic affairs for South Central College in Minnesota and brings more than 20 years of experience in higher education, having served in faculty and administrator roles.

“On behalf of the entire SUNY community, we are pleased to have Dr. Burt-Nanna take the helm of Monroe College Community—an integral part of the Greater Rochester area that will be central in training the workforce of today and tomorrow as we begin to turn the page on COVID,” said SUNY Chancellor Jim Malatras.

“With her student-centric focus, her advocacy for diversity, equity, and inclusion, as well as her keen business sense from both her academic and industry experience, Dr. Burt-Nanna will bring MCC to new heights. I congratulate her and look forward to a long and productive partnership.”

MCC Board Chair Barbara P. Lovenheim, Ph.D. said they are proud to welcome Burt-Nanna, who shares the college’s values and will work to create a more diverse, equitable, and inclusive community. “She will guide our efforts to develop a strategic plan that will ensure access to higher education for future students while reinforcing the college’s position as a vital, valuable, and impactful community, regional, and national asset,” she said.

Burt-Nanna holds doctoral, master’s and bachelor’s degrees, from Western Michigan University. She has more than two decades of higher education leadership experience contributing to the success of educational institutions in Michigan and Minnesota. She has served in various capacities in the college and university system, including roles as faculty, department chair, dean, system department coordinator, and most recently as vice president and senior academic and student affairs officer.

She also held various positions in business and industry and is said to be “a staunch advocate for diversity, equity, and inclusion, educational access and attainment, philanthropy, and workforce development at local, state, and national levels,” according to press.

Burt-Nanna is an Aspen Rising Presidents Fellow and a 2019 graduate of the Thomas Lakin Institute for Mentored Leadership. Her exemplary leadership has been pivotal to advancing key campus and system strategic priorities for student success, implementing operational efficiencies, and facilitating organizational culture change.

“I feel a sense of belonging and purpose to the mission and the values of the institution and its opportunities, as well as its challenges,” said Burt-Nanna.

“This is a tremendous opportunity and a great day for all of us.”

DeAnna Burt-Nanna nombrada como primera presidenta de color de MCC

Una educadora experimentada, administradora y defensora del acceso y el logro educativo para reforzar la posición de la universidad como un activo de la comunidad, así es descrita en un comunicado de prensa.

La Dra. DeAnna R. Burt-Nanna ha sido nombrada como la sexta presidenta de Monroe Community College (MCC por sus siglas en inglés), a partir del 21 de mayo, y será la primera persona de color en ocupar la presidencia. Burt-Nanna sucede a la presidenta interina Katherine P. Douglas, doctora en educación, que se unió al colegio después de la doctora Anne M. Kress en febrero de 2020, ayudará con la transición de liderazgo.

“El Monroe Community College es un faro de excelencia y oportunidad educativa conocido a nivel nacional por su compromiso con el éxito de los estudiantes, la innovación y su importante impacto en Rochester, el condado de Monroe y la región de Finger Lakes”, dijo Burt-Nanna.

“Me siento honrada de ser seleccionada como la próxima presidente de MCC y trabajaré con la facultad, el personal y las partes interesadas de MCC para extender el legado de excelencia educativa, innovación y fuertes asociaciones comunitarias de MCC. Agradezco al presidente Tisch, al canciller Malatras y a la junta directiva de MCC por confiar en mí”.

Actualmente, es vicepresidenta de asuntos estudiantiles y académicos del South Central College en Minnesota y aporta más de 20 años de experiencia en la educación superior, habiendo desempeñado funciones de profesorado y administración.

“En nombre de toda la comunidad de SUNY, nos complace que la Dra. Burt-Nanna tome el timón de Monroe Community College, una parte integral del área del Gran Rochester que será central en la formación de la fuerza de trabajo de hoy y de mañana cuando empecemos a pasar la página de COVID”, dijo el canciller de SUNY, Jim Malatras.

“Con su enfoque centrado en el estudiante, su defensa de la diversidad, la equidad y la inclusión, así como su agudo sentido de los negocios, tanto por su experiencia académica como en la industria, la Dra. Burt-Nanna llevará a MCC a nuevas alturas. La felicito y espero con interés una asociación larga y productiva”.

La presidenta de la junta directiva de MCC, la doctora Barbara P. Lovenheim, dijo que se sienten orgullosos de dar la bienvenida a Burt-Nanna, quien comparte los valores de la universidad y trabajará para crear una comunidad más diversa, equitativa e inclusiva. “Ella guiará nuestros esfuerzos para desarrollar un plan estratégico que asegure el acceso a la educación superior para futuros estudiantes, a la vez que refuerza la posición de la universidad como un activo comunitario, regional y nacional vital, valioso e impactante”, dijo.

Burt-Nanna tiene un doctorado, una maestría y una licenciatura de la Universidad de Western Michigan. Tiene más de dos décadas de experiencia en liderazgo en la educación superior que ha contribuido al éxito de instituciones educativas en Michigan y Minnesota. Se ha desempeñado en varios puestos en el sistema de institutos y universidades, incluidos los de profesora, directora de departamento, decana, coordinadora del departamento de sistemas y, más recientemente, vicepresidenta y funcionaria superior de asuntos académicos y estudiantiles.

También ocupó varios cargos en el mundo de los negocios y la industria y se dice que es “una defensora acérrima de la diversidad, la equidad y la inclusión, el acceso y los logros educativos, la filantropía y el desarrollo de la fuerza laboral a nivel local, estatal y nacional”, según la prensa.

Burt-Nanna es una Aspen Rising Presidents Fellow y graduada en 2019 del Instituto Thomas Lakin para el Liderazgo con Mentores. Su liderazgo ejemplar ha sido fundamental para avanzar en las prioridades estratégicas clave del campus y del sistema para el éxito de los estudiantes, implementando eficiencias operacionales y facilitando el cambio de cultura organizacional.

“Siento un sentido de pertenencia y propósito a la misión y los valores de la institución y sus oportunidades, así como sus desafíos”, dijo Burt-Nanna.

“Esta es una tremenda oportunidad y un gran día para todos nosotros”.