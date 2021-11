Disney da luz verde a la serie ‘Primos’, sobre la familia extendida de los mexicoamericanos

La cineasta Natasha Kline atesora recuerdos de su infancia con sus muchos primos mexicoamericanos, y ahora lleva esas experiencias a una nueva serie de comedia animada.

Disney Branded Television ha dado luz verde a su serie “Primos”, que explora las relaciones familiares y el empoderamiento de los niños.

“’Primos’ da cuenta de aquellos veranos de la infancia que pasé con mis primos … y de la comedia que nace de ese contexto maravillosamente frenético”, dijo la artista latina.

“Cuando era niña, no me veía a mí misma ni a mi cultura representadas en la pantalla, así que estoy emocionada de compartir la dinámica de mi familia a través de estos nuevos personajes e historias de Disney”.

El que Disney aprobara el programa es un logro significativo para Kline, quien ha trabajado en otras dos series animadas de Disney Channel. Kline dirigió y escribió la serie “Los vecinos Green”, en la que también realizó el storyboard de algunos episodios, y trabajó brevemente como escritora en “Star vs. las fuerzas del mal”.

JUST ANNOUNCED: #DisneyBrandedTelevision orders “Primos,” an original animated comedy series created and executive produced by Natasha Kline. The story is based on her childhood experiences with her extended multicultural Mexican American family. #DisneyPrimos pic.twitter.com/isFKN0FMBl

— Disney Branded TV PR (@DisneyBrandTVPR) November 3, 2021