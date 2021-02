Documental muestra a Rita Moreno, una chica que decidió lanzarse por todo

El documental biográfico de PBS American Masters “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Do It” no se centra solo en los éxitos y las luchas del monumental viaje artístico de más de 70 años de Moreno. La cineasta Mariem Pérez Riera, directora del documental, convierte esta historia en una ‘selfie’.

La cámara sigue de cerca a la actriz homenajeada, quien narra tranquilamente su viaje interior. Moreno se remonta a la época en que era una niña de cinco años que viajaba con su madre de Puerto Rico a Nueva York durante la época más crítica de la Depresión.



Durante el primer día de rodaje, Riera se sorprendió al escuchar sobre la adversidad que enfrentó Moreno durante su carrera y quedó impresionada por su franqueza al confesar que buscó ayuda a través de la terapia. Como una puertorriqueña que trabaja en la industria cinematográfica, Riera se identifica con muchas de las batallas de Moreno.

El resultado es un viaje fascinante hacia las hazañas de una intérprete que luchó contra las degradantes desigualdades étnicas del sistema de estudios de Hollywood en la década de 1950, un romance desastrosamente fracasado con una superestrella y un intento de suicidio.

Después de sobrellevar el proceso terapéutico, Moreno se convirtió en una de las 16 artistas EGOT (ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony) de Hollywood. Esta serie de premios es conocida como el ‘Grand Slam’ del mundo del espectáculo, y es el máximo reconocimiento en todos los campos de la interpretación.

En el documental, Riera acentúa la narración de Moreno con voces de celebridades que juegan las veces del coro griego. Entre estas personalidades se encuentran Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Justina Machado, Eva Longoria, Mitzi Gaynor, Gloria Estefan, Lin-Manuel Miranda, George Chakiris, el dramaturgo Terrence McNally y el escritor y productor de televisión Norman Lear (“Dos días a la vez”). El filme también incluye una gran cantidad de clips de películas que subrayan la narración de Moreno.

Moreno recuerda sus años de pubertad en la ciudad de Nueva York y su intenso deseo de actuar. En ese periodo, tomó lecciones de baile y consiguió su primer papel en Broadway a los 13 años. Tras ese rol, los cazadores de talento de Hollywood concertaron una cita para que Moreno y su madre conocieran al productor Louis B. Mayer en el ático del famoso hotel Waldorf Astoria.

La actriz recuerda que no sabía cómo vestirse para la reunión, ya que no tenía modelos latinos a seguir. Entonces, decidió emular a Elizabeth Taylor, quien era una estrella adolescente en Hollywood en ese momento. Mayer la miró y le dijo: “Te ves como una Elizabeth Taylor latina”, y la contrató.

En ese momento, Moreno era la principal fuente de ingresos de la familia. Aquellos fueron sus años felices. Sin embargo, los papeles para los que fue elegida no fueron tan satisfactorios. Moreno interpretó a niñas indígenas ignorantes en películas como “En las redes del amor”, “Pagan Love Song”, “La fabulosa señorita” y “Cattle Town”. The documentary tells Moreno’s positive and not-so-positive experiences throughout her decades-long career. This photo is from the movie ‘Cattle Town’, 1952. *** El documental cuenta las experiencias positivas y no tan positivas de la carrera de Moreno que dura varias décadas. Esta foto es de la película ‘Cattle Town’, realizada en 1952. (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

La actriz Eva Longoria aseguró que Moreno desarrolló “el acento universal” para interpretar cualquier papel, sin importar la nacionalidad.

La puertorriqueña descansó de los estereotipos al interpretar a la estrella de cine Zelda Zanders en “Cantando bajo la lluvia” de MGM (1952), pero el resto de la década de 1950 tuvo los papeles encasillados tradicionales. Ni siquiera el rol de Tuptim en “El rey y yo” (1956) cambió su trayectoria. “Ese fue un papel aburrido”, admitió.

Moreno también relata con franqueza las humillaciones que enfrentó como estrella de Hollywood, incluidas innumerables “citas” sin sentido que los estudios pactaban para que el público la viera con otros actores jóvenes. Además, estuvo el horrible momento en que fue invitada a una fiesta en la que el magnate del cine Harry Cohn le hizo propuestas vulgares y otro invitado la tocó en la pista de baile. Ella relata que salió corriendo al jardín, donde los trabajadores mexicanos la ayudaron a escapar.

La actriz se adentra con total naturalidad en su tempestuosa relación de ocho años con Marlon Brando, a quien conoció en 1954, cuando ella tenía 22 años. “Él me amaba y yo estaba obsesionada con él”, dice, pese a haber sido víctima de abuso a manos del actor, además de aceptar dos de sus matrimonios durante su relación. Brando la embarazó y luego pagó para que abortara, lo cual resultaba un peligro. Este episodio de su vida terminó con un intento de suicidio.

Fue en ese momento que Moreno se adentró en un proceso terapéutico. Seis años después, ambos participaron en el filme “La noche del día siguiente” (1968). “En la película, tuvimos una escena de pelea. Todas mis emociones salieron a la luz y lo hicimos. Al director le encantó. Siguió rodando la película”.

Pese a todo, Moreno le da crédito a Brando por introducirla en el activismo social. La actriz se involucró de fondo en lo que ahora se conoce como el movimiento “Me too”.

El documental destaca su papel ganador del Óscar, Anita en la película “Amor sin barreras” (1961), como el punto de inflexión en su carrera. Al ensayar para este papel, Moreno llegó a identificarse con el tipo de mujer fuerte y autosuficiente que representaba Anita. Sin embargo, la estrella no estaba preparada para ganar el Óscar como mejor actriz de reparto. Todo lo que pudo decir fue: “No puedo creerlo”. El suyo fue uno de los discursos de aceptación más breves que se hayan registrado.

Moreno and actor George Chakiris hold their Oscars at the award ceremony in Hollywood on April 11, 1962. *** Moreno y el actor George Chakiris sostienen sus premios Óscar en la ceremonia en Hollywood el 11 de abril de 1962. (William Lovelace/Express/Getty Images)

Moreno amplió su trabajo a los escenarios teatrales y dio conciertos. Ganó el premio Tony por “The Ritz”. Trabajó en la serie infantil de televisión de PBS “The Electric Company” (1971–1977). Ganó dos Emmy individuales, uno por “El show de los Muppets” en 1977 y el otro por su trabajo como actriz invitada en “The Rockford Files”, en 1978. También ganó un premio ALMA a la mejor actriz por su actuación en “Oz” (1977–2003) de HBO.

Muchos críticos se decepcionaron de que no fuera nominada al Emmy 2020 por su reciente papel televisivo en el reinicio de “Dos días a la vez” de Norman Lear, que se emitió durante cuatro temporadas, primero en Netflix, luego en POP TV y finalmente en CBS.

El documental ofrece una mirada conmovedora a su matrimonio con el cardiólogo Leonard Gordon, con quien se casó en 1965. La pareja tuvo una hija, Fernanda Gordon Fisher, y dos nietos. Moreno asegura que Gordon fue un hombre maravilloso y cariñoso, pero que no fue el amor de su vida.

“Realmente no éramos una buena pareja”, dice. Ella consideró dejarlo en algún momento, pero no pudo porque no quería romper la familia. El médico murió en 2010, y Moreno menciona que se sintió aliviada tras su deceso.

A manera de conclusión, “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to It” sigue a la actriz en el set de la nueva versión de “Amor sin barreras” (“West Side Story”) de Steven Spielberg, donde, a los 89 años, interpretó felizmente el papel secundario de Valentina. La película está programada para estrenarse en diciembre de 2021.

Por ahora, Moreno espera con ansias su próximo papel.

American Masters “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to it” se transmitirá en febrero. Es una producción de American Masters Pictures y Act III, en asociación con Marmara. Norman Lear y Lin-Manuel Miranda son productores ejecutivos, y Michael Kantor es productor ejecutivo para American Masters. Los productores incluyen a Brent Miller y Mariem Pérez Riera, quien además es la directora. Ilia Vélez es coproductora.

