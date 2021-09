Dueña latina de taller de automóviles empodera a las mujeres y retribuye a su comunidad

La historia de Hilda Mera define la clásica experiencia de un inmigrante: llegó a Estados Unidos sin nada, pero trabajó duro y se convirtió en una exitosa mujer de negocios.

En ocho años, Mera y su esposo José Masache transformaron un edificio en ruinas en Newark, Nueva Jersey, en una empresa próspera, S&A Auto Repair, que tuvo ventas brutas de 400 mil dólares durante una pandemia económicamente desafiante.

“Nuestros ingresos brutos aumentan entre un 10 y un 20 por ciento cada año”, dijo Mera. “Mi meta es llegar a un millón de dólares. Me conozco a mí misma; sé que puedo lograrlo”.

Mera emigró de Ecuador a los 19 años y trabajó como empleada de limpieza. Hoy, enseña a las mujeres sobre automóviles y cómo manejar sus propios negocios.

“Los sueños se hacen realidad si les dedicas el tiempo”, dijo a Zenger.

“No se trata solo de hacer negocios, sino también de retribuir a tu comunidad. No solo queremos tener nuestros propios negocios, queremos ser modelos que la gente pueda admirar y decir: ‘Esta persona vino de Ecuador sin nada. Mira lo que ha descubierto por sí misma y por su familia’”.

Sobresaliente

Ser mujer propietaria de un taller de reparación de automóviles rompe con los estereotipos. En 2018, hubo 19 mil 236 mujeres en el trabajo de mecánico automotriz (2.1 por ciento de todos los trabajadores del sector) y un total de 130 mil 174 en el campo de reparación y mantenimiento automotriz, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Mera, madre de tres hijos, está feliz de desafiar las expectativas. Con la convicción de que invertir en sí misma significaba invertir en su futuro, asistió a clases para aprender inglés, y con el tiempo obtuvo una licenciatura en contabilidad en el Essex County College en 2012.

Después de trabajar en varios empleos, ella y su esposo decidieron comenzar un negocio que fuera una aportación para la comunidad. Masache siempre quiso un taller de reparación de automóviles, pero ninguno sabía cómo lanzar un negocio.

Motivado por la fe, Masache tomó clases nocturnas de mecánica automotriz en Nueva York durante 13 meses, antes de completar una pasantía de seis meses como mecánico. Un día, llegó a casa y dijo a su esposa: “Encontré un lugar”. Así nació S&A Auto Repair. Hilda Mera y su esposo José Masache abrieron S&A Auto Repair hace ocho años en Newark, Nueva Jersey. (S&A Auto Repair)

“Estábamos nerviosos, pero decidimos hacerlo”, dijo Mera. “Gracias a Dios, tenía un buen historial crediticio. Usamos tarjetas de crédito que permitían pagar hasta 16 meses antes de cobrar intereses. Así es como compramos el equipo y todo lo que necesitábamos”.

El taller ofrece una variedad de servicios de reparación para frenos, motores, transmisiones, alternadores, suspensión y amortiguadores, sistemas de frenos antibloqueo, además de afinaciones y diagnósticos de computadora. Pero los directores aún carecían de conocimientos comerciales específicos.

En 2015, Mera se encontró con Rising Tide Capital, una organización sin fines de lucro con sede en Jersey City, Nueva Jersey, que ofrece servicios de desarrollo empresarial a jóvenes emprendedores. La información y la instrucción que recibió, junto con el certificado de su Academia Comunitaria de Negocios, resultaron invaluables. También esa experiencia la convenció de lograr el éxito.

“Siempre digo que Rising Tide Capital es la puerta que abrió el resto de las oportunidades para mí”, dijo Mera. “Desde entonces, no me he detenido”.

Al hacer crecer su negocio hasta convertirlo en un lugar esencial del sur de Newark, Mera fue nombrada entre los 100 principales líderes en transporte y automoción en 2020–21 por la Cumbre Internacional de Transporte y Automoción. “Creo que hay una razón por la que fui reconocida”, dijo Mera. “Solo voy a pedirle sabiduría a Dios y lograr lo que él quiere que haga”.

Nadie está más agradecido que su esposo.

“Sin ella, el negocio no sería lo que es ahora”, dijo Masache a Zenger. “Tener su impulso y su visión ha sido una bendición”.

La pareja dio prioridad a retribuir a la comunidad con el empoderamiento de las mujeres intimidadas al interactuar con mecánicos. Muchas mujeres han ido con Mera con historias de que las estafaron por reparaciones innecesarias. Mera y su esposo invitan a las mujeres a participar en la reparación de sus autos, mientras explican qué se está haciendo y por qué.

También organizan seminarios educativos para que las mujeres comprendan sus automóviles: cómo controlar los fluidos, el sistema de iluminación, el sistema de frenos, los neumáticos, la batería y otros tipos de mantenimiento básico. Los talleres que se llevan a cabo en S&A Auto Repair enseñan a las mujeres cómo cuidar sus autos. (S&A Autorepair)

“Soy una mujer y no me gusta que nadie intente aprovecharse de mí”, dijo Mera. “Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres no saben nada sobre automóviles, y muchos mecánicos se aprovechan de eso y no dicen la verdad”.

Ella recuerda una historia que le contaron.

Un mecánico dijo a una mujer que necesitaba reemplazar su transmisión, un trabajo que cuesta miles de dólares. “La señora vino aquí llorando y me preguntó cuánto cuesta una nueva transmisión”, dijo Mera. “Le dije que dejara que mi esposo revisara el auto y escuchara el ruido. Resultó ser una pieza de metal suelta. No pasaba nada con la transmisión. Eso realmente me molesta. Cuando las mujeres vienen al taller, ellas se involucran activamente. Queremos que miren el auto, lo sientan y vean lo que estamos haciendo”. S&A Auto Repair se encuentra en el número 168 de Clifford Street, en Newark, Nueva Jersey (S&A Auto Repair)

También es importante para Mera dejar un legado.

Ella y su esposo planean abrir un taller de llantas este año y utilizar ese espacio para organizar talleres educativos fuera del horario de atención. “Todo está mejorando porque tengo un propósito. Voy a hacer las cosas con honestidad y a hacer lo correcto”, dijo.

Mera también ha dejado de ser estudiante en Rising Tide Capital, ya que ahora comparte como instructora sus experiencias y conocimientos como empresaria latina y propietaria de un negocio. “Quiero ser un modelo a seguir para las mujeres que quieren emprender algo, pero tienen miedo”, dijo.

“Estoy aquí para hacerles saber que no deben tener miedo y que podemos hacer todo lo que podamos si queremos”.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone