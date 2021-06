El artista de reguetón J Balvin habla sobre inmigración en programa de Nickelodeon

El artista de reguetón J Balvin tiene algo que decir sobre la inmigración, y lo quiso compartir con los niños de Estados Unidos. J Balvin dio su mensaje por el canal de cable Nickelodeon, junto con algunas otras personalidades que han migrado a la Unión Americana.

Balvin, un exitoso artista colombiano conocido como el Príncipe del Reguetón, se presentó en “Nick News: Kids, Immigration and Equality” el 17 de junio. Según Nickelodeon, el especial de media hora profundiza en historias poderosas de inmigrantes, incluidas las de jóvenes y familias que buscan una vida mejor en este país.

El corresponsal de CBS News Jamie Yuccas presentó el programa que narró historias personales de inmigrantes e incluyó mensajes de esperanza del cantante colombiano y otros invitados destacados, como la comediante Samantha Bee de Canadá, la presentadora de televisión Padma Lakshmi de India y el jugador profesional de basquetbol Ben Simmons de Australia. Nancy Pelosi, la congresista de California y actual presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también se presentó en el programa.

“La historia de cada inmigrante es única y, sin embargo, en Estados Unidos, [la de los inmigrantes] es una experiencia colectiva con la que muchos pueden identificarse”, dijo Magalie Laguerre-Wilkinson, vicepresidenta de programación de noticias de Nickelodeon y productora ejecutiva de “Nick News”.

Más del 25 por ciento de los niños menores de 18 años en Estados Unidos tiene un padre o abuelo inmigrante, según Laguerre-Wilkinson.

“Mientras nos tomamos el tiempo para reconocer las muchas contribuciones que los inmigrantes han hecho a Estados Unidos, ‘Nick News: Kids, Immigration and Equality’ tiene como objetivo presentar las historias de estas personas y familias notables para resaltar la historia que compartimos y mostrar que, pese a nuestras diferencias, somos más parecidos que diferentes”, dijo.

Hear the stories of how these Americans came to the U.S. and their desire to stay here #NickNews pic.twitter.com/xjFXaQ0b6S

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 18, 2021