El boxeador zurdo Joseph Diaz júnior está listo para dar uno de los mejores combates de su carrera

El boxeo es algo natural para Joseph ‘Jojo’ Diaz júnior, atleta estadounidense quién participó en los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, a pesar de su talento para el deporte, la parte comercial del boxeo significó problemas para Diaz, pues su mánager no le daba el respaldo que necesitaba.

Empero, libre de esa situación y listo para debutar en un nuevo peso, Diaz está preparado para dar lo mejor de sí mismo.

Diaz, cuyo récord es 31–1–1, con 15 nocauts, sube de peso a la categoría ligera para batirse contra Javier Fortuna (36–2–1) por el campeonato interino de la WBC. El combate será transmitido en vivo por DAZN.

Diaz habla sobre la situación con su mánager, de cómo la paternidad cambió su perspectiva de la vida y de su carrera, y mucho más.

Joseph ‘Jojo’ Diaz júnior está ascendiendo al peso ligero a fin de enfrentarse con Javier Fortuna el próximo 9 de julio. (Sye Williams)

Zenger: Has comentado que este ha sido el mejor entrenamiento que has tenido. ¿Por qué dices eso?

Diaz júnior: Yo diría que es por el enfoque mental. Eliminé todas las distracciones. Tenía a mi equipo conmigo y podía entrenar todo el día, todos los días. Y eso sin contar que siento no haber tenido que perder tanto peso como en entrenamientos anteriores. Comencé a entrenar con un buen peso, y ahora solamente tengo que perder 5 libras más para llegar a las 130 (58 kilos). Me siento lleno de energía. Siento que no solo estoy en mi mejor momento, sino también con el mejor cuerpo que he tenido en mi vida.

Zenger: Parece ser que has tenido muchas distracciones en el pasado. ¿Estás seguro de que todo eso quedó atrás?

Diaz júnior: ¡Así es, hermano! Tuve suerte de haber podido aclarar todas las acusaciones en mi contra y de haber resuelto todos mis problemas gerenciales. Soy un hombre libre, sin un mánager que me reprima. Estoy jubiloso de haber removido tal peso de encima de mis hombros antes de entrar a esta pelea. Me encuentro concentrado, feliz y contento.

Zenger: Dado que Javier Fortuna ha tenido que lidiar con muchos oponentes que se retiran de los combates, estoy seguro de que esperas que él esté extremadamente motivado el 9 de julio.

Diaz júnior: ¡Por supuesto! No planeo tomarme el combate contra Fortuna a la ligera. Sé que es de mis oponentes más difíciles hasta el momento. Ninguno de mis rivales ha sentido todo mi poder, ni han tenido una pelea donde hayan recibido el 100 por ciento de ‘JoJo’. Para la pelea con Tevin Farmer, di entre el 85 y el 90 por ciento, e inclusive así, hice un muy buen trabajo. A la gente le gustó la forma que peleé contra él. Siento mi cuerpo en plena forma. No tengo lesiones, no he tenido que perder tanto peso, y he desarrollado mucha fuerza.

View this post on Instagram A post shared by JOJO (@josephdiazjr)

Siento que este será el mejor combate de mi carrera. Va a romper los paradigmas de la categoría y dar un mensaje a todos los boxeadores de 135 libras. Sé que Javier es un oponente peligroso, pero estoy preparado para desafíos más difíciles. Quiero desafiarme tanto física como mentalmente. Solo entonces, cuando logre mis objetivos, habrá valido la pena.

Zenger: Eres zurdo [southpaw] y Fortuna será el quinto boxeador zurdo consecutivo al que te enfrentes. O bien estás loco, o te sientes cómodo al batirte contra aquellos que comparten tu postura.

Diaz júnior: (Riéndose). Me siento cómodo, hombre. En especial al saber que he luchado conta cinco zurdos seguidos. Realmente no sé que haría contra un luchador convencional ahora. Tendré que acostumbrarme de nuevo. Ese será un factor clave para mi pelea, ya que Fortuna es un zurdo torpe. Le gusta lanzar golpes desde diferentes ángulos, así que la experiencia que he recibido contra todos esos zurdos me resultará beneficiosa. Siento que no podrá darme los golpes que ha dado a sus otros oponentes, ya que conozco sus posiciones de golpeo, dónde pone los pies y cómo golpea, gracias a la experiencia recibida de haber enfrentado a tantos zurdos. El boxeo es una actividad que puede ayudar a reducir el índice de criminalidad entre adolescentes en situaciones vulnerables.

Zenger: ¿Qué tipo de combate esperas tener?

Diaz júnior: Una batalla campal, hombre. Siento que va a ser un intercambio de golpes llenos de técnica, no solo golpear por golpear. Voy a mostrar todo mi talento; mi poder, la precisión de mis golpes, mi postura y mis contragolpes. Estoy listo para lo que él vaya a poner en el cuadrilátero. Si piensa que va a poder abrumarme con la fuerza de sus golpes, qué lo intente. Voy a darme una idea de cómo pelea antes de hacerlo sentir cada uno de mis golpes. Ya me he enfrentado a dos de los mejores boxeadores, Tevin Farmer y Gary Russell Júnior. La experiencia que he recibido de pelear contra ellos me ayudará a ajustarme contra lo que Fortuna pueda poner en mi contra.

Zenger: Estás ingresando a un peso ligero que está que arde. ¿En qué posición dentro de la categoría te gustaría estar al obtener una victoria?

Diaz júnior: Tras este combate quiero que todos me consideren como uno de los favoritos en el peso de 135 libras. Al fin y al cabo, me voy a enfrentar a aquel boxeador que aterra al resto de la categoría. Voy a entrar a ese cuadrilátero y lo voy a demoler. Mucha gente le teme a Fortuna, pero yo sé que soy capaz de derrotarlo. Voy a entrar con un excelente plan de acción, daré lo mejor de mí y haré una actuación espectacular. Voy a dejar que la gente juzgue por sí misma. Voy a dejar que la gente hable, así como dejaré que mis puños hablen por mí.

Zenger: ¿Haberte convertido en padre ha cambiado la forma en que interactúas con tu carrera?

Diaz júnior: ¡Ah! Adoro a ese niño. Ahora que tengo a alguien a quien cuidar, y a alguien quien depende de mí, me encuentro sumamente motivado. La paternidad es lo mejor que ha pasado en mi vida y lo pongo por encima de todo — incluyendo mi carrera. Mi hijo lo es todo para mí. Sé que para ser el mejor padre posible para él, tengo que esforzarme al máximo en mi vida profesional, para que nunca le falte nada.

