El especial de comedia ‘Aida Rodriguez: Fighting Words’ se estrena en HBO Max

Después de una larga carrera en Los Ángeles, la comediante Aida Rodriguez finalmente obtiene su primer especial de comedia stand-up de una hora de duración. “Aida Rodríguez: Fighting Words” se estrenó el 4 de noviembre en HBO Max.

En su programa, la afro-latina de ascendencia dominicana y puertorriqueña aborda temas de actualidad que dominan los titulares de noticias y habla sobre volver a salir en citas y sobre su crianza y vida familiar y su deseo de abrazar su herencia caribeña.

Su marca como comediante es convertir el dolor de su vida en material humorístico. Durante su infancia, Rodriguez fue objeto de dos secuestros por parte de miembros de su familia. Pero ella ha aprendido con estas experiencias que su tragedia personal no queda fuera de los temas que aborda como comediante.

El programa de HBO Max concluye con un documental, donde la comediante nacida en Boston viaja a Puerto Rico y República Dominicana para celebrar las vibrantes culturas de estas dos naciones. El show también se toma en serio los asuntos familiares y reconoce los nuevos talentos. Así, las cámaras capturan su reencuentro con su padre, de quien se había distanciado, y muestran su esfuerzo por apoyar a las prometedoras generaciones de comediantes por venir.

La comediante — quien es también comentarista habitual en el programa político de YouTube “The Young Turks” — discute temas como la misoginia, el racismo y otros males de la sociedad contemporánea.

“Aida Rodriguez: Fighting Words” fue dirigido por dos cineastas que provienen de géneros completamente distintos, Kristian Mercado y Nadia Hallgren. Mercado ha dirigido varios especiales de comedia televisiva como “Phoebe Robinson: Sorry, Harriet Tubman” de HBO Max, en tanto que Hallgren dirigió “Becoming: mi historia”, el documental de Netflix sobre la ex primera dama Michelle Obama.

Rodriguez fue la productora ejecutiva de su documental, junto con Michelle Caputo y Shannon Hartman, productoras ejecutivas para Art & Industry.

“Fighting Words” llega dos años después de que la comediante trabajara en “Tiffany Haddish Presents: They Ready”, la serie dirigida por Haddish, ganadora del premio Primetime Emmy y que se transmitió por Netflix. En esta serie, Rodriguez compartió el escenario con la experimentada estrella de la comedia afroamericana y una docena de talentos prometedores.

Ganarse la vida al hacer reír a la gente no estaba en los planes de Rodríguez para su carrera. La actriz obtuvo una licenciatura en inglés y derecho en Florida State University, pero la abandonó después de quedar embarazada. Estaba casada con un jugador de Florida State Seminoles, pero se divorció antes de mudarse a Los Ángeles a principios de la década de 2000. Fue entonces cuando incursionó en el cine, comenzó a actuar en papeles pequeños y se inició en la comedia stand-up.

