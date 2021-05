El famoso chef José Andrés quiere que los estadounidenses se vacunen

El reconocido chef José Andrés ha luchado contra el hambre con su organización no gubernamental World Central Kitchen. Ahora pone todo su empeño en un esfuerzo por ganarle el juego a la pandemia en Estados Unidos.

Ok! We want everyone vaccinated! Starting tomorrow, until we reach 70% of total population anyone that comes with vaccine papers,that proves that has been vaccinated will get $50 gift certificate for any of @thinkfoodgroup restaurants in the @washingtondc area… pic.twitter.com/MuO0spnHzm

— Please get vaccinated! Do it for the World please. (@chefjoseandres) May 7, 2021