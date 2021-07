Emmanuel Sánchez apuesta por un nocaut técnico contra Mads Burnell

El luchador Emmanuel “El Matador” Sánchez ha arañado la cima del peso pluma de Bellator MMA dos veces, quedando corto ambas veces al caer frente al campeón Patricio “Pitbull” Freire.

Sánchez regresará al octágono de Bellator el sábado por la noche, su primer combate en este lugar desde su derrota en abril a manos de “Pitbull”. Su oponente está vez será el luchador de artes marciales mixtas Mads Burnell, el cual mantiene una racha invicta de seis combates.

Sánchez planea usar la experiencia que ha obtenido en sus peleas por el título para entregar a Burnell su primera derrota desde 2018. Entra al octágono con un récord de 20-5, mientras que Burnell mantiene su 15-3. El combate entre tan feroces luchadores será transmitido el sábado por la noche por Showtime.

Zenger se juntó con Sánchez en los días previos al combate para discutir la pelea, su motivación y mucho más.

Zenger: ¿Cómo ha ido la preparación previa al combate?

Sánchez: Estoy listo para lo que venga; lucharé y me robaré el espectáculo.

Zenger: Estoy seguro de que enfrentarse a un combate de este tamaño siempre se siente distinto cuando sale de una derrota. ¿Eso le ha servido de motivación?

Sánchez: Podría decirse que sí. Pelear por el título y perder el combate fue devastador. Pero no puedo dejar que eso me desanime, hombre. No puedo detenerme y no planeo hacerlo hasta estar en la cima. Mi experiencia es fuente de motivación. Es un nuevo capítulo en mi vida, lo que me convierte en un luchador peligroso. Lo verás el sábado.

Zenger: Burnell es un oponente difícil, lo que significa que usted no tiene tiempo para sentirse desanimado. Pienso que es el oponente perfecto para motivarlo.

Sánchez: Sí. Y espero que él de lo máximo de sí mismo. Tal y como lo tendría que hacer cualquiera que quiera estar en la cima. Si no das todo de ti, ni siquiera deberías pelear. Y yo voy a subir los escalones a la cima. Quiero demostrar en los marcadores que soy el mejor. Será un camino arduo, pero estoy emocionado de enfrentarme a alguien que está en el mismo camino que yo.

Zenger: Viendo cómo es su estilo de pelea y sabiendo cuál es el de Mads, ¿qué tipo de lucha espera usted la noche del sábado?

Sánchez: Siento que es posible que veamos un poco de todo. Voy a triunfar, no importa lo que pase. Él tiene más victorias por sumisión, lo cual está bien, pero yo sé lo que tengo. Conozco su estilo; me gusta su estilo y lo que pone en a la mesa. Es por eso que este es un encuentro favorable para mí, lo cual me emociona. Inclusive si fuera cualquier otra persona, estaría emocionado, ya que no importa quién fuera, sé que tendrían que dar lo mejor de ellos para enfrentarme. Tratarían de buscar que son mejores que yo en alguna área y yo estaría tratando de hacer lo mismo. Emmanuel Sánchez entrará a su pelea del sábado por la noche con un récord de 20-5. (Bellator MMA)

Zenger: Viendo su camino a través de las redes sociales, parece que está en harmonía espiritual. ¿Es esto algo nuevo o siempre ha estado allí y usted solo ha dejado que salga a relucir más?

Sánchez: Siento que es algo que siempre he tenido. Supongo que, por la época, con el COVID y el como el mundo siempre ha sido, tengo ganas de sacarlo a relucir más. Hay más en la vida que solamente pelear. Al fin y al cabo, no puedo pasar toda la vida haciendo esto. Lo estoy disfrutando mientras puedo y me siento bendecido. Estoy feliz de estar en este escenario, de tener la plataforma que tengo y de poder enfrentar a estos grandes luchadores de alrededor del mundo. Mi historia es una de gloria y se la doy toda a Dios, que está en las alturas, puesto que estoy bendecido y afortunado de poder divertirme mientras aún puedo.

Zenger: Bellator siempre ha permitido a luchadores mostrar su talento. Tener el apoyo que Showtime puede hacer llegar sus luchas a más fanáticos del deporte. ¿Cómo ha sido eso?

Sánchez: Ha sido increíble. Ya llevo siete años en Bellator. Hemos estado en Spike TV, Paramount, DAZN, CBS y ahora estamos en Showtime. Esta es nuestra casa ahora y amo estar en ella, hombre. He estado viendo los combates. No me importa si los combatientes están en mi categoría, son peleas femeninas, lo que sea. Me encanta ver Bellator a través de Showtime. Muestran a algunos de los mejores luchadores del mundo y siempre es un gran espectáculo. Recientemente, los combates se han efectuado en el Mohegan Sun Arena [en Uncasville, Connecticut], pero ahora que ya estamos de vuelta, y con más lugares abriéndose, las cosas no pueden sino mejorar con Bellator.

Zenger: Usted se ha batido con el mejor luchador de la categoría, Patricio “Pitbull” Freire, dos veces. Aunque no ha estado a la altura en esos combates, ¿qué ha aprendido acerca de usted mismo durante esos cinco rondas y media?

Sánchez: En definitiva, me sentí mejor al perder la primera vez. No estuve a la altura. Lo diré con claridad: soy un fan de los Chicago Bulls y lo seré hasta el día de mi muerte. Crecí en el Medio Oeste de Estados Unidos y eso es lo que había. Durante la pandemia vi la serie de “El último baile” y vi a Michael Jordan hablar de las veces que no pudo llegar a la eliminatoria, las semifinales o, inclusive, las finales, escuché como fue su camino y las dificultades que vivió… Y así es como uno tiene que enfrentar la vida, hombre. Uno se debe de adaptar a lo que le pase. Y esto no solo pasa con Jordan, o en “El último baile,” sino también con Kobe [Bryant] y demás atletas.

En cualquier deporte puedes ver atletas que se enfrentan a la adversidad y trabajar duro para obtener su triunfo, incluso si no lo hacen a la primera, segunda o tercera. Rendirse no es una opción. Uno no puede abandonar. Tienes que seguir una y otra vez. Y la derrota debe servir de motivación y de combustible para seguir, ya que, quedarse en ese nivel, o no querer mejorar, no es la opción.

Arnold Schwarzenegger lo dijo de la mejor manera: “El dolor es parte de crecer,” y crecer es lo que quiero. Para mí, el dolor es placentero. Voy a usar mis derrotas como una fuerza que me haga un luchador más versátil, peligroso, experimentado y ambicioso. Estoy ansioso de mostrar qué tan peligroso y letal y qué es lo que puedo hacer. Estoy listo para ver todo mi potencial contra Burnell. Emmanuel Sánchez dice que perder un combate puede servir como motivación para combates futuros. (Bellator MMA)

Zenger: Obviamente usted tiene que encargarse de sus asuntos, pero supongo estará al pendiente del evento principal del sábado: la defensa de título de “Pitbull” contra A.J. McKee. ¿Hay presión de que tenga que pelear de cierta manera, ya que su combate será antes?

Sánchez: Es algo que me motiva. Quería que mi nombre estuviera en la misma cartelera, por si alguien se lastimase o algo por el estilo, y de esa manera poder entrar en el lugar de alguien más. También quiero obtener una victoria sobre “Pitbull”, sea por el título o no. Quienquiera que salga victorioso de ese combate, es alguien con quien quiero pelear. Estoy programado en pelear contra McKee, y ese es el único combate del cual me he tenido que retirar.

Esos son combates que en un futuro quiero hacer, pero primero lo primero: Mads Burnell. Quiero demostrarle a Burnell, al mundo y a mi división entera que no me voy a ir a ningún lado. O, mejor dicho, al único lugar al que iré es a la cima. Ya veremos, después del evento, que planes se harán. Quiero demostrar mis habilidades y consolidar mi lugar el sábado por la noche.

Zenger: ¿Qué aprendió acerca de usted en 2020?

Sánchez: Realmente tengo que ser honesto conmigo mismo en todos los aspectos; como hombre, como luchador y como ser humano. Lo mencionaste hace rato, he crecido espiritualmente. He tenido mucho tiempo para pensar, meditar y orar… Realmente me hallaba perdido y quería ser parte de algo positivo, ya que veía que todo estaba cerrado y el mundo estaba en caos. Quería perderme en la naturaleza y reencontrarme con Dios. Vivir mi vida de forma pacífica. Incluso con cuán horrible todo estaba yendo, tales como tener mi lucha cancelada o la cuarentena, realmente estaba bien.

Tenía miedo. No podía pelear, así que pensaba, “¿cómo voy a pagar mis servicios? ¿Cómo pagaré mis impuestos? ¿Volveré a pelear este año? ¿Qué es lo que pasará con el Grand Prix?” Todo pasó de la forma en que tenía que pasar y henos aquí ahora. Lo que salió de nuestro aprendizaje del 2020, no puede ser otra cosa más que positivo.

Zenger: Mucha suerte. Gracias por su tiempo; anticipo verlo pelear el sábado.

Sánchez: Amor y paz. Que Dios te bendiga y Hakuna Matata. Disfruta el combate por Showtime; trataré de lograr el nocaut técnico para la primera o segunda ronda.

