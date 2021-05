Empresa noruega hará peritaje sobre colapso del metro 

El número de muertos en el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México aumentó a 25 la noche del martes, mientras que el número de heridos también se elevó a 79 personas, según información oficial. Entre tanto, las autoridades capitalinas anunciaron el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General, así como la contratación de la empresa noruega Det Norske Veritas, que realizará un peritaje externo.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, poco antes de las 11 p.m., cuando un pilote que sostenía las vías elevadas se derrumbó y ocasionó el desplome de dos vagones, muy cerca de la estación Olivos, en la alcaldía Tláhuac.

Además de causar inmediata consternación entre los mexicanos, el accidente acaparó la atención internacional y las muestras de solidaridad por parte de líderes extranjeros se hicieron presentes en redes sociales.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 4, 2021