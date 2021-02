Enfocarse en su sueño lo llevó a un puesto directivo en Hollywood

La carrera de Joel M. Gonzales da un salto a un puesto directivo en una nueva fase de su carrera, lo cual le permitirá abrir espacio a historias de cineastas subrepresentados en Hollywood. El productor independiente se convierte en vicepresidente senior y director de contenido latino en Confluential Films.

Como el miembro más reciente del equipo, Gonzales trabajará en estrecha colaboración con el fundador de Confluential Films, Tommy Oliver, el vicepresidente ejecutivo, Mel Jones, y el director de desarrollo, Jonny Paterson, para encontrar historias auténticas e incluyentes que den cuenta de la experiencia humana.

“El contenido Latinx es una prioridad para nuestra empresa, y tener a alguien tan talentoso como Joel al mando solo aumentará nuestros esfuerzos para ofrecer contenido auténtico, entretenido y conmovedor”, dijo Oliver sobre la incorporación de Gonzales al equipo.

Gonzales creció en Watts, en la sección Sur-Centro de Los Angeles. Él recuerda que en un principio quería ser actor. Sus prioridades cambiaron cuando se convirtió en padre y se casó tras graduarse de la secundaria. Cuando finalmente pudo enfocarse de nuevo, asistió al Programa de Cine de la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles mientras hacía malabares con dos trabajos para mantener a su familia.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que quería ser productor. Por 12 años trabajó como productor independiente a través de su propia compañía, Action Faith Media. Su primera película, “Followed Home”, un filme de terror que produjo por $2,000 dólares, todavía está disponible como descarga digital.

“Sabía que tenía un atractivo comercial. Todavía cobro un cheque de regalías cada trimestre por la película”, dice Gonzales.

Gonzales también es un respetado defensor de la diversidad latina en la industria del entretenimiento. Durante los últimos diez años ha trabajado como presidente de Nosotros. Fundada por el icónico Ricardo Montalbán en 1970, esta organización sin fines de lucro se dedica a defender las artes de los latinos.

Una vez que te diste cuenta de que producir era tu vocación, ¿cómo ingresaste a la industria?

Mi primer trabajo como productor fue en Summit Entertainment, como asistente ejecutivo de Trellis Hann, ejecutiva de negocios y asuntos legales. Hann me tomó bajo su protección y me mostró las minucias de las ventas y la distribución internacionales. Durante mi tiempo allí, participé en la venta y distribución de películas como “El proyecto de la bruja de Blair”, “American Pie” y “Momento”.

Más adelante, trabajé en el departamento de derechos y autorizaciones de E! Entertainment, en la versión anterior de E! News. Ahí crecí hasta ocupar un puesto en el departamento de distribución internacional. Nuevamente, aproveché al máximo la oportunidad de aprender los detalles de la distribución de televisión a nivel internacional. Poco después, comencé a producir cortometrajes con compañeros cineastas. Uno de los más exitosos fue “The Becoming”, un thriller de ciencia ficción.

A partir de esa experiencia, me mudé al Paley Center For Media en Beverly Hills, como director asociado de programación. Mientras estuve allí, participé en el famoso Paley TV Fest, y aprendí los pormenores de las organizaciones sin fines de lucro y la recaudación de fondos. Los miembros de la mesa directiva de Nosotros me buscaron en 2009, para pedirme que me integrara a ella. Lo hice con la esperanza de poder aportar algo de mi experiencia en desarrollar programas para Nosotros. Poco después de integrarme a la mesa, me pidieron que asumiera el cargo de presidente, para ayudar con el redesarrollo de la organización.

Otras personas aportaron habilidades únicas para ayudar. Ese maravilloso grupo incluía a Fanny Veliz, Reko Moreno, Natalia Ochoa, J.M. Longoria, Mariana Anaya, Natasha Galano, jóvenes verdaderamente dedicados que querían pertenecer a algo que tuviera significado. Pasé la mayor parte de mi tiempo reconstruyendo Nosotros y armando mi carrera como productor. [Produje] más de 16 películas independientes y trabajé para Sony Latin en algunos de sus videos musicales mejor evaluados y nominados a premios.

Menciono todo lo anterior para responder a una simple pregunta: ¿Qué pasó con mi educación? Hasta la fecha, no tengo educación universitaria formal. Tomé cada trabajo y cada oportunidad, y los aproveché.

¿Cómo te vinculaste con Confluential Films?

Me pidieron que produjera un proyecto en el que Confluential se asociaba con Mucho Mas Media. Mi buen amigo Javier Chapa me recomendó.

En mi breve tiempo allí, durante la preproducción conocí muy bien a Tommy Oliver y Mel Jones. Me propuse mantenerme en contacto con Tommy, ya que estaba muy impresionado con lo que pudo lograr y los objetivos y las metas que estableció para Confluential Films.

Durante el festival de Sundance de 2020, me volví a conectar con Tommy y su equipo en Latinx House, como parte de Nosotros. Le sembré a Tommy la idea de tener una división Latinx en Confluential Films y le comenté que estaría feliz de sugerirle escritores, directores y otros cineastas.

Confluential Films me contrataba de vez en cuando para crear presupuestos o trabajar con ellos de forma independiente. En noviembre, Tommy me pidió que fuera el productor de línea de su próximo documental para HBO. Nuevamente aproveché para recordarle mi sugerencia. Yo no lo sabía, pero Tommy tenía otros planes. Me tomó por sorpresa cuando me preguntó si estaría dispuesto a unirme a Confluential Films como jefe de esa división. Acepté con gratitud su oferta y aquí estamos.

¿Cuál es el objetivo de tu puesto como vicepresidente senior y director de contenido latino en Confluential Films?

Una de las principales cosas que le pedí humildemente a Tommy al aceptar mi puesto fue tener la capacidad de dar oportunidades a voces latinas fuertes. Él estuvo de acuerdo en que era importante. Mi objetivo es simple y es el que Tommy ha inculcado en todos en Confluential Films: ofrecer contenido auténtico, entretenido y conmovedor.

¿Cómo presenta un cineasta su trabajo para que lo revisen?

En Confluential Films, todos trabajamos juntos en el proceso de desarrollo liderado por Tommy. Yo estoy recibiendo presentaciones, desde artículos y documentos, hasta contenido con y sin guion de cineastas Latinx (o de otro tipo). Me pueden enviar un correo electrónico directamente, pero todo lo que pido es que manden su mejor trabajo y que estén preparados para recibir comentarios honestos. Debe ser algo único y atractivo.

¿Buscan producir algún género específico de películas?

Estamos abiertos a todos los géneros, películas, televisión, con guion, sin guion y documentales. El ingrediente principal que debe tener un proyecto es algo profundo que decir.

¿Crees que el talento y los creativos latinos finalmente están siendo contratados en paridad con la comunidad de entretenimiento afroamericana?

Solo puedo hablar desde mi experiencia. He descubierto que nosotros, como latinos, a menudo nos encasillamos. Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Veo que muchas de las cadenas (a veces de mala gana) crean programas de diversidad, pero con frecuencia incluyen la experiencia latina de forma tardía. Tenemos que hablar y asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas. Pero la única forma en que lo podemos hacer es trabajando, haciendo un trabajo de calidad en el que podamos apoyarnos.

¿Alguna idea final, consejo que te gustaría compartir con los latinos que trabajan en Hollywood?

En todo caso, reiteraría que dejaremos de ser estereotipados cuando dejemos de estereotiparnos a nosotros mismos. La experiencia latina no es una sola capa, sino una multitud de capas, que incluyen desde la experiencia mexicana hasta la experiencia puertorriqueña y la experiencia centroamericana.

Yo solo soy alguien que se enfocó en su sueño. Cada bache en el camino, cada decepción, cada desengaño, y también cada éxito ocasional me llevaron adonde estoy ahora. Mi viaje está lejos de terminar. Pongo mi fe en Dios en primer lugar y me esfuerzo por ser una bendición para todos los que se topan conmigo.

Estén dispuestos a compartir. Estén dispuestos a ser humildes. Estén dispuestos a servir. Estén dispuestos a trabajar duro por sus sueños, pase lo que pase.

