Escultor adolescente crea motocicletas de tamaño natural con cartón 

El YouTuber y escultor aficionado Henry Goncalves tiene una pasión singular: producir réplicas de motocicletas en cartón a tamaño real.

Goncalves, de 19 años, construye sus esculturas en su casa en São José do Rio Preto, Brasil.

“Siempre me ha resultado fácil hacer ese tipo de cosas: construir, ensamblar, dibujar, etcétera”, dijo. “Cuando era pequeño, vi un vídeo de un tipo que hacía un Porsche en su casa. Así que siempre quise hacer un automóvil”.

El año pasado, Goncalves ganó miles seguidores en línea por sus modelos a escala.

“Fue entonces cuando pensé: ¿Por qué no armar una motocicleta? Parecía una locura, pero necesitaba comenzar este proyecto,” dijo.

“Al principio, mucha gente dudaba [que pudiera hacerlo] y lo entiendo. Antes de fabricar estas motos, era muy difícil imaginar algo así. Pero las hice, a mucha gente le gustan, y las sigo haciendo”.

Henry solía pintar casas con su padre. Sin embargo, en estos días se gana la vida únicamente con sus populares vídeos de YouTube, en su canal Robertahornet, que tiene 169 mil suscriptores.

“Siempre quise hacerme popular con algo. Este no fue mi primer intento. Recuerdo que en 2014, publiqué mi primer vídeo en YouTube y, desde entonces, nunca dejé de intentarlo. He tenido varios canales, sobre varios temas, pero parecía que siempre iban mal por alguna razón, hasta que finalmente encontré el que me funcionó”.

Henry fabrica réplicas de su motocicleta con cartón, tubos de PVC y tornillos.

A partir de un sistema de prueba y error, Goncalves construyó su primera motocicleta, una Honda Hornet, durante diez meses. Su siguiente creación fue mucho más rápida, aunque la construcción fue más complicada.

Henry Goncalves tiene 169 mil suscriptores en su canal de YouTube. (@robertahornet/Zenger News)

“La segunda moto fue la del video que se volvió viral, la [BMW] R1200. Tardé cuatro meses en hacerla. La 1200 fue mucho más difícil que la Hornet, pero con la 1200, ya tenía cierta experiencia, así que fue más fácil de hacer”.

Goncalves admite que siempre fue un tipo aficionado de autos.

“Desde que era niño, siempre me gustaban los coches. Me influyeron enormemente las películas ‘Rápido y furioso’ y los videojuegos ‘Need For Speed’”, dijo.

“Durante mucho tiempo, las motos no me parecían muy atractivas. Pero eso cambió cuando un amigo de mi padre me mostró una Hornet. No podía creer lo que veía. Me dije a mí mismo: debo tener una de estas”.

En cuanto al futuro, Goncalves quiere mantener su fama actual en perspectiva y construir algo aún más ambicioso que los vehículos de dos ruedas.

“Sé que no estaré en lo alto para siempre, así que es importante vincularse con personas que te aprecian y no te abandonan en el futuro”, dijo sobre el primer punto.

En cuanto al segundo, le gustaría hacer una casa de cartón.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)

(Editado por Gabriela Alejandra Olmos y Melanie Slone)