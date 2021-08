Eugenio Derbez protagonizará ‘Lotería’, una película de Netflix 

Uno de los juegos tradicionales más populares en México es la base de una nueva película familiar de Eugenio Derbez. El actor de “No se aceptan devoluciones” produce y protagoniza “Lotería”, una película de acción y aventuras de Netflix inspirada en la colorida baraja de cartas que es sinónimo de la cultura mexicana en ambos lados de la frontera.

En “Lotería”, Derbez interpreta a un padre que acaba de enviudar y que busca vincularse con sus hijos a través de una vieja baraja familiar de la Lotería Don Clemente. Pero el juego resulta ser mágico. Las cartas cobran vida y llevan a la familia a un viaje por el mundo para descubrir los secretos de la baraja y evitar que caiga en manos de un misterioso magnate con planes malignos.

“¡Lotería!” publicó Derbez en redes sociales, en imitación del grito de quien gana una ronda del juego. “Tendremos una nueva película en Netflix”.

¡Lotería! We will have a new movie on Netflix. / Tendremos nueva película en Netflix. Directed by (Dirigida por): James Bobin. Written by (Escrita por): Roberto Orci & J.R. Orci (The Blacklist, Fringe). pic.twitter.com/tRmWu3GFRW

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) July 15, 2021