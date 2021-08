Explosión de oleoducto en el Golfo reaviva discusión sobre peligros de la inversión extranjera en México

El 2 de julio, el accidente del “ojo de fuego” en el Golfo de México, en el que un gasoducto explotó y el mar parecía haberse incendiado, llevó a muchos a preguntarse si el acontecimiento podría haberse evitado y si el nacionalismo mexicano podría desempeñar un papel importante en el desastre ambiental.

La política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para fortalecer la empresa gubernamental de energía Petróleos de México (Pemex) puso el reflector sobre el funcionamiento de la empresa desde mucho antes del incendio, pero el incidente incrementó la atención internacional.

Pemex es el principal proveedor de petróleo en México. Trabaja en la exploración y extracción de petróleo y gas natural y genera aproximadamente 2.5 millones de barriles de petróleo al día, así como más de 6 millones de pies cúbicos de gas natural, según su sitio web oficial. En 2019, México representó casi el nueve por ciento de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos, de acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, agencia de estadísticas del Departamento de Energía. La explosión en uno de los campos de Pemex atrajo la atención del mundo hacia su funcionamiento.

El incendio ocurrió en el yacimiento petrolero Ku-Maloob-Zaap, hogar de muchas de las operaciones actuales más productivas de Pemex. Los derechos para la perforación de los fondos marinos ricos en gas natural en el campo Zama fueron otorgados a un consorcio de compañías petroleras internacionales en 2015.

El campo Zama es una sección dentro del Ku-Maloob-Zaap. Una vez que Pemex y el gobierno mexicano se dieron cuenta de la cantidad de gas natural almacenado en este campo, la empresa hizo una solicitud para unificar el yacimiento. Bajo la jurisdicción mexicana, Pemex tendría permitido asumir el control y convertirse en el principal operador.

“El campo Zama fue descubierto gracias a la Reforma Energética que tuvo lugar en 2013”, dijo a Zenger Isidro Morales, un académico no residente del Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de la Universidad Rice.

Al no lograrse un acuerdo entre el consorcio y Pemex, la decisión de unificar el yacimiento pasó a manos de Rocío Nahle García, Secretaria de Energía de México, quien concedió la responsabilidad a Pemex. Nahle García forma parte la junta directiva de Pemex, hecho que fortalece el vínculo entre el gobierno y la empresa estatal.

Después de un incendio en una plataforma petrolera del sur del Golfo de México en abril de 2015, la decisión del gobierno mexicano de otorgar a Pemex derechos de operación para perforar en el área fue una sorpresa para el consorcio internacional, dijo Morales.

Durante los últimos nueve años, ha habido varios incidentes relacionados con la empresa. Uno de los más graves ocurrió el 20 de abril de 2016, cuando una explosión en la planta Clorados III, en Coatzacoalcos, mató a 28 personas. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano acoge a Pemex, protegiéndola a toda costa.

“Desde que esta administración [asumió el poder], Pemex se ha vuelto altamente protegida por el nuevo gobierno”, dijo Morales a Zenger, y señaló que el gobierno de AMLO estaba dispuesto a otorgar los derechos de perforación en Zama a Pemex en lugar de al consorcio petrolero de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña.

“Lo que realmente desalienta al consorcio es que tenían un supuesto 60 por ciento del campo Zama, y ahora el gobierno mexicano dice que Pemex tiene el 51 por ciento del campo”, dijo Morales. Como resultado, Pemex ahora tiene el poder de una inversión mayoritaria, lo que le da la ventaja al tiempo que muestra a los inversionistas extranjeros que el gobierno tiene la última palabra y el poder para deshacer acuerdos anteriores.

“No sabemos si el consorcio va a litigar la decisión a través del T-MEC [el TLCAN renegociado] o si aceptará la decisión [de la Secretaria de Energía de México]”, dijo Morales.

Para detener el fuego después de la explosión, Pemex tuvo que cerrar el campo Zama, según Morales. El infierno en el océano llegó a los encabezados periodísticos de todo el mundo.

Morales dijo que siempre hay un riesgo asociado con la industria de los combustibles fósiles, pero Pemex no invirtió gran parte de su presupuesto para mejorar su infraestructura. Si lo hubiera hecho, dijo Morales, el incendio podría haberse evitado. “Hubo un problema con el mantenimiento… [tenían que] actualizar sus refinerías o mejorar la infraestructura en sus campos petroleros”, dijo.

“Pemex está trabajando con un presupuesto muy estrecho y canalizan mucho dinero hacia el aumento de la producción”, dijo. La asignación de fondos de Pemex se utilizó para aumentar la producción a fin de cumplir con las ambiciosas metas de AMLO en lugar de realizar el mantenimiento de equipos inestables, lo que finalmente condujo a la fuga, dijo Morales.

“Almost every country has reneged deals or changed its policy when the price of #oil goes up or after a major discovery,” @CES_Baker_Inst‘s @fmonaldi told @HoustonChron, calling Mexico’s seizure of U.S.-discovered oil “a recurring lesson in #LatinAmerica.”https://t.co/1f1XsHFG5A

— Baker Institute (@BakerInstitute) July 7, 2021