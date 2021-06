Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles regresa con proyecciones en vivo 

Una vez que se hayan relajado los protocolos de la pandemia, el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF, por sus siglas en inglés) regresará con una mezcla de programación virtual y proyecciones en vivo en Hollywood, del 2 al 6 de junio.

LALIFF ha anunciado una alineación híbrida con más de 40 películas en inglés, español y portugués, que incluyen 18 largometrajes, 6 series episódicas y 24 cortos. Las selecciones provienen de una docena de países del continente americano, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, y también el Caribe.

Abrirá el festival “7th & Union”, un largometraje dramático estadounidense sobre un inmigrante mexicano que había sido boxeador. Su amistad con un hombre malhumorado podría salvarlo a él y a su familia. El afamado actor mexicano Omar Chaparro protagonizará la película, que debutará mundialmente en LALIFF. Chaparro apareció en la comedia ampliamente distribuida en cines estadounidenses “No manches Frida”.

Dirigida por el cineasta en ciernes Anthony Nardolillo (“Claroscuro”) y escrita por Óscar Orlando Torres (“No se aceptan devoluciones”), “7th & Union” es una coproducción binacional producida por 13 Paces y Mango Tree en Estados Unidos y Broken English en México. Sus coprotagonistas son Edy Ganem, Julian Obradors, Gregg Daniel y Lee Coc. La proyección de apertura tendrá lugar en el histórico Teatro Chino de TCL.

El programa del festival incluye además “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”, el documental sobre la ganadora del Óscar Rita Moreno. Dirigido por Mariem Perez Riera, este filme ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Sundance en la categoría de documental.

También se proyectarán “Bridges”, la ópera prima de la directora y actriz Maria Corina Ramirez (“Grown”); los documentales “American Exile” de John J. Valadez, “Landfall” de Cecilia Aldarondo y “Fruits of Labor” de Emily Cohen Ibañez; y “My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To” de Jonathan Cuarta, un drama de terror que fue parte de la selección oficial del Festival de Tribeca el año pasado.

Los asistentes al festival también podrán ver una vista previa especial de la muy esperada película musical “In the Heights”. Dirigida por Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, el musical de Broadway) y Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”), la película está basada en el éxito musical de Broadway, con música y letra de Miranda y un libro de Quiara Alegría Hudes. La historia tiene lugar en Washington Heights, el barrio mayoritariamente dominicano de Nueva York. “In the Heights” se proyectará el 4 de junio, cinco días antes de presentarse mundialmente en el Festival de Cine de Tribeca y una semana antes de su estreno en los cines y en HBO Max.

Entre las películas destacadas se encuentran “Entre fuego y agua” de Colombia, “Medida Provisória” de Brasil, “La botera” de Argentina, “Nudo mixteco” de México, “Papi” de República Dominicana, “Algo azul” de Panamá y “Las mejores familias” de Perú.

Las películas seleccionadas en el festival son, en su mayoría, estadounidenses. Entre ellas destacan “Green Ghost” y “Blursday”, esta última una coproducción con Taiwán.

La película “Women Is Losers”, también estadounidense, cerrará el festival. Ambientada en el San Francisco de clase trabajadora de la década de 1960, el drama de adolescentes marca el debut como directora de Lissette Feliciano, quien también escribió el guion.

Protagonizada por Lorenza Izzo, (“Érase una vez en Hollywood”), “Women Is Losers” cuenta la historia de una chica que alguna vez fuera una estudiante prometedora en una escuela y que se eleva por encima de la pobreza que la oprime e invierte en un futuro para sí misma, estableciendo nuevos precedentes para la época. Simu Liu, quien hará historia este otoño con su papel principal en “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de Marvel, también protagoniza la película.

LALIFF es un proyecto anual de la organización sin fines de lucro Latino Film Institute. El festival del año pasado se llevó a cabo en línea debido a la pandemia.

“A medida que finalmente comenzamos a ver algo de normalidad en nuestras vidas, estamos encantados de poder conmemorar nuestro 20 aniversario reuniendo a los angelinos, de manera segura, para celebrar a nuestra comunidad de narradores talentosos que tanto necesitan nuestro apoyo”, dijo el actor nominado al Premio de la Academia y fundador de LALIFF, Edward James Olmos.

“El año pasado fue difícil para todos, y estamos emocionados de continuar apoyando y brindando una plataforma a estos creadores que, a pesar de todos los obstáculos, continuaron creando arte”, dijo Olmos.

Los organizadores del festival esperan que las proyecciones híbridas permitan que el evento llegue a un amplio público.

“Después de un año tan desafiante, LALIFF llega más fuerte que nunca, con un programa diverso que da testimonio de la creatividad y la resistencia de nuestros artistas”, dijo Diana Cadavid, directora artística del festival, quien asumió su cargo el año pasado al comienzo de la pandemia.

“Nuestra combinación de eventos virtuales y en vivo está diseñada para mejorar la experiencia de nuestro público y garantizar que todos puedan disfrutar de la rica oferta de películas, episodios, música y arte que hemos seleccionado cuidadosamente”, agregó Cadavid.

Para consultar el programa completo del festival, incluyendo los horarios de las películas, y comprar boletos, visite www.laliff.org.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)







