Fleur Arrangement

Cela peut être Assister Impress Votre fille beaucoup plus que obtenir Elle Fleurs

Le bouquet de fleur est un classique cadeau quand tu veux wow votre femme, mais il souvent comprend va une fleur magasin et dépenser les vous inciter à un arrangement. Ainsi la prochaine occasion, pensé à l’activer un peu privé. Nous avons fait équipe avec Nicholas Provenzano de Petite Posy et appris étapes pour faire fait avis sur Mico Us mesure rose bouquets qui se trouvent être sûr de vous soins appropriés.

Tout d’abord, ​​choisissez le bon fleurs pour le arrangement . Presque tout fonctionne, si vous aimez couleur combinaisons, go fou. Il y a trois composants dans un bouquet: Le point focal, le remplisseur, tandis que le accent. Dans ce cas le focus sont certainement les roses, le remplisseur sera probablement feuilles, plus le caractéristique sera le hortensias.

Spot vôtres hortensias en dôme shape, puis mettre le flowers dans le breaks. N’oubliez pas de les placer à un angle donc vous ne casser les tiges. Ensuite connect le complet avec de la ficelle, cable, ou gooey enregistrement, suivant tranche les tiges down, faire environ 10 in. Mettre dans h2o avec une cuillère à café d’eau de javel, et vous êtes tout est prêt à partir.

