Food Hero llega al rescate de los restauranteros

Javier Haro ha ayudado en los últimos meses a decenas de pequeños restaurantes latinos de Chicago a incorporar tecnología a sus negocios, para que crezcan y sean más eficientes en la “nueva normalidad” que la pandemia de COVID-19 ha creado.

“Estamos trabajando con negocios en La Villita, Pilsen y algunos en Midway, para tratar de educar y también implementar servicios de tecnología, como las plataformas para pedidos en línea, usando tabletas y en las redes sociales, como Facebook”, dijo el fundador de FoodHe.ro.

Food He.ro, o los ‘héroes de la comida’, ofrece todo tipo de consultoría a restaurantes y negocios de comida, sobre cómo abrir y crecer, y al mismo tiempo es una escuela de gastronomía.

Haro dijo que la pandemia ha sido un despertar para muchos pequeños negocios, que “han abierto los ojos” y se han dado cuenta de la importancia de incorporar la tecnología a sus empresas, porque el mundo probablemente no volverá a hacer lo que era antes.

Desde que inició la pandemia, Haro ha trabajado con más de medio centenar de pequeños negocios de la comunidad, sobre todo restaurantes, a través de FoodHe.ro, la “empresa social” que fundó en 2014.

“Varios de los negocios se han abierto a implementar estos sistemas a causa de la pandemia. Son servicios y tecnologías que tenían que usar desde siempre estos negocios, pero no lo hacían y querían operar de la misma manera como lo habían hecho por 10, 15 o 30 años. Ahora, como ha cambiado la economía, están haciendo estos ajustes”, dijo el empresario de origen mexicano.

En este esfuerzo, Haro trabaja con la Little Village Community Foundation, una organización sin fines de lucro, y la Economic Strategies Development Corporation, en Pilsen, que recibieron subvenciones para ayudar a estos negocios.

Tecnología para crecer

Además de las plataformas de pedidos, que durante la pandemia han cobrado mucha importancia en la industria, Haro ha estado desarrollando con los restaurantes opciones de entrega a domicilio. “Aquí, pueden trabajar con un tercero, también con una plataforma, o pueden incorporar personal”.

Con algunos de los negocios, están implementando el ‘Point of Sale’”, también conocido como POS, por sus siglas en inglés, o ‘punto de venta’, un conjunto de herramientas de hardware y software, como los que ofrece Square, que sirve para ayudar a administrar las empresas.

El negocio de la comida hoy día también requiere de herramientas tecnológicas para sobrevivir y crecer. Food He.ro ofrece capacitación en este rubro. (Alfred Rowe/Unsplash)

De acuerdo con ecommerce-platforms.com, un sistema de punto de venta “es esencialmente un entorno en el que se puede manejar gran parte del trabajo financiero y administrativo de la gestión del negocio”. A través de estas plataformas, las empresas se aseguran de tener suficiente inventario y son útiles para manejar las transacciones y rastrear las tendencias de ventas.

“Esto es importante porque muchos negocios solo aceptan efectivo y no tienen el sistema para aceptar tarjetas de créditos. Simplemente, al no tener un sistema de estos, estás afectando a tu negocio porque poco a poco vamos a ser una sociedad que no usa dinero en efectivo”, dijo Haro.

Asimismo, destacó la importancia de tener presencia en las redes sociales, como Facebook, Instagram o TikTok, para llegar al consumidor, así como registrarse en el directorio de Google, para ayudar a clientes potenciales a encontrar el negocio en Internet y en el app Google Maps.

“Hoy en día hay un 40 o 50 por ciento de dueños que están abiertos a estas nuevas tecnologías y las han implementado; otro 25 por ciento que no puede implementarlas por cuestiones económicas, porque no tienen los fondos para hacerlo; y otro 25 por ciento no quiere hacer el cambio todavía, y creo que es porque no tienen a alguien en su negocio que los puede tomar de la mano”, dijo Haro. Él quiere ayudarlos con esta evolución.

