Gina Rodriguez encabeza equipo de producción de cine y televisión

El protagónico de Gina Rodriguez en “Jane la Virgen” de CW llegó a su fin en 2019, después de cinco temporadas. Esta serie lanzó su carrera y le permitió crecer. Rodriguez se convirtió en productora ejecutiva de la serie y dirigió tres episodios. Ahora, la actriz echa mano de lo aprendido y se lanza como directora en una película sobre boxeo.

Rodriguez anunció en junio pasado que su compañía, I Can and I Will Productions, prepara un drama deportivo que aún no tiene título. Protagonizado y producido por la actriz, el filme será también su debut como directora.

Rodriguez va con todo en este proyecto, ya que también será coautora del guion, junto con el actor y dramaturgo Bernardo Cubria (“The Giant Void in My Soul”).

El mundo del boxeo no es nuevo para Rodriguez. La actriz es hija del ex árbitro profesional Gino Rodriguez. De modo que desde niña vio y asistió a peleas de box con su padre, y aportará ese conocimiento a la hora de escribir.

View this post on Instagram A post shared by Gina Rodriguez-LoCicero (@hereisgina)

Ryan García, un boxeador mexicano profesional y campeón de peso ligero, será el coprotagonista de este filme. García interpretará una versión ficticia de sí mismo como Alex Guerrero, un boxeador que lucha por su salud mental.

García es una estrella del boxeo. Comenzó a boxear a los siete años y se convirtió en profesional a los 17. Después de ganar múltiples campeonatos nacionales como aficionado y varias peleas profesionales en México, García firmó un contrato con el “Niño de Oro”, Óscar de la Hoya.

Recientemente, Rodriguez protagonizó “Awake”, de Netflix. En esta serie, la actriz interpretó a Jill, una ex médica del ejército que fue drogadicta. Tras un devastador evento global que arrasa con todos los dispositivos electrónicos y elimina la capacidad de las personas para dormir, Rodriguez emprende un viaje para salvar a su hija, interpretada por Ariana Greenblatt.

Los críticos calificaron su actuación como “sincera” y con “determinación contundente” en rogerebert.com. Pero en estos días, hay cada vez más oportunidades para trabajar detrás de la cámara, y a ella le encanta hacerlo.

View this post on Instagram A post shared by Gina Rodriguez-LoCicero (@hereisgina)

Los críticos aplaudieron la actuación de Rodriguez en “Awake”.

Recientemente, Rodriguez dirigió en Hawái un episodio de “Doogie Kamealoha, M.D.”, que es una nueva versión de “Doogie Howser, M.D.”

Rodriguez actualmente produce dos películas con Netflix. Una de ellas es la comedia romántica “Players”, que está en desarrollo. También tiene tres programas de televisión en distintas etapas de desarrollo.

La actriz es la productora ejecutiva de “Diario de una futura presidenta”, la serie de televisión y comedia dramática creada por Ilana Peña y protagonizada por Tess Romero y Selenis Leyva (“Orange Is the New Black”). Rodriguez tiene un papel recurrente en la serie, cuya segunda temporada se estrenará en Disney+ el 18 de agosto de 2021.

Desde que grababa “Jane la Virgen”, Rodriguez supo que quería explorar posibilidades en el medio más allá de la actuación. Y mientras expande sus talentos, también se enfoca en llevar una variedad de historias no contadas a la pantalla, proyectos que muestran el lado multifacético de lo que significa ser latina en Estados Unidos.

Gina Rodriguez at the helm producing film and TV se publicó por primera vez en LatinHeat Entertainment.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)







The post Gina Rodriguez encabeza equipo de producción de cine y televisión appeared first on Zenger News.