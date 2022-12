Hoe werkt Hud en hoe gebruik je de- software?

Ben je op zoek naar een leuke relationships app en wil je weleens wat anders dan anders proberen? Dan zou de Hud matchmaking software interessant voor jou kunnen zijn. In deze opinion laten we je de- werking van deze dating application zien, pass away je niet alleen kunt gebruiken voor het vinden van een relatie maar ook voor het opdoen van een leuke online vriendschap dentro de zelfs een spannend ‘casual’ avontuurtje.

Vrijblijvend casual on line daten

Beperkt aantal Nederlandse leden

Gebruiksvriendelijke app

Wat was Hud?

Hud are een matchmaking software die voor een groot deel gratis te gebruiken is maar waarbij je ook tegen betaling gebruik kunt maken van uitgebreidere functies. De- software kan worden gebruikt voor het vinden van allerlei soorten contacten, van een leuke on line vriendschap child een relatie. Maar de Hud application kan ook worden gebruikt voor het vinden van een spannend avontuurtje, eenmalig out of voor langere tijd. Op je profiel kun je namelijk ook heel uitgebreid aangeven wat je voorkeuren tussen de lakens zijn. Aanmelden kan found Myspace of door een nieuw profiel aan te maken op basis van je mobiele telefoonnummer.

De Hud app werkt back eenvoudig. Hij bevat namelijk maar heel weinig opties waardoor de- software heel overzichtelijk blijft. Het belangrijkste ability was de- profielenlijst pass away je-te zien krijgt zodra je de software opent. Rechtsboven staat een knop found een spraakballon waarmee je bij je inbox komt.

Linksonder inside het scherm vind je een filterknop waarmee je de- profielenlijst kunt verfijnen. Vervolgens was het een kwestie van leuke profielen liken out of meteen een berichtje sturen. Als je een reactie ontvangt vind je die inside the je email en kun je fulfilled elkaar chatten thru Hud. Veel meer is er niet te doen, maar veel meer heb je waarschijnlijk ook niet nodig als je iemand vindt waar je een leuke klik mee hebt.

Account en profiel aanmaken

Emergency room zijn twee manieren om je bij Hud als nieuw cover aan te melden: inloggen fulfilled Fb from lid worden op base van je telefoonnummer. Hoe je dat doet lees je hieronder:

Aanmelden satisfied Fb

De eerste mogelijkheid om bij Hud mee te gaan doen are door jezelf aan te melden satisfied een bestaand Fb-membership. Wil je daar gebruik van maken Tik dan op het startscherm op de knop Aanmelden came across Fb. Nu kun je koppelen met Twitter door eventueel eerst from inside the te loggen en daarna toestemming te geven voor de- application om enkele gegevens van je Myspace-profiel uit te lezen. Zodra je die toestemming hebt gegeven keyword je weer naar de application teruggestuurd.

Een nieuw Hud account aanmaken

Het try ook gewoon mogelijk om een nieuw account aan te maken bij Hud op base van je telefoonnummer. Tik voor deze optie op het startscherm op de knop Indication inside the which have Phone. Nu vul je from inside the een nieuw scherm je telefoonnummer inside home eerst al house Nederland te kiezen dentro de vervolgens (zonder de- eerste nul) je mobiele telefoonnummer from inside the te voeren. Er wordt nu al heel snel een verificatiecode naar gay hookup sites Belfast je telefoon verzonden through Texting. Wanneer je telefoon het ondersteunt kan het berichtje de- application direct al activeren. Als dat niet het geval was moet je de code actually handmatig overnemen. Daarna is de- software klaar voor gebruik.

Een profiel opzetten

Zodra je found een van beide hierboven besproken opties curved aangemeld dentro de within the de- app terecht komt moet je eerst aangeven away from Hud je actuele locatie ook journal weten. Als je dat goed vindt tik je op de knop Okay. Nu kun je ook lokale fits ontvangen. Afhankelijk van de- manier waarop je curved aangemeld kan het zijn dat je ook alvast meer gegevens inside the moet vullen, zoals je voornaam, je geslacht durante fulfilled welke mensen je graag in touch wilt komen. Youngster position are het nog nodig also je geboortedatum te selecteren, waarna je het profiel af kunt ronden.