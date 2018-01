Hypothermia: Protect children, pets and yourself from the cold temperatures

Op/Ed By Edy Toribio Rosenfeld, RN BSN –

(Spanish Version Follows/Versión en español adjunta) -

Cold temperatures can cause hypothermia, frostbite, and even death. Hypothermia is a medical emergency that occurs when your body loses heat faster than it can produce heat. Normal body temperature is 98.6 Fahrenheit (F) and hypothermia occurs when the body temperature falls below 95 F.

Symptoms of hypothermia are: shivering, drowsiness, very low energy, weak pulse, lack of coordination, slurred speech, confusion, shallow breathing, and loss of consciousness or memory. If left untreated, hypothermia can lead to heart or respiratory failure, and even death.

If you suspect someone is hypothermic, call 911 immediately.

Frostbite is another complication that can result from being outdoors for long periods of time during the winter. At a temperature of 0 degrees Fahrenheit with a 15 mile per hour wind, frostbite can begin in as little as 30 minutes, and even faster if you are wet.

Frostbite is caused by the freezing of the skin and underlying tissues. The skin becomes very cold, red, hard, pale and numb. The most common areas affected are the extremities, including fingers, toes, the nose, ears, the chin and cheeks.

Here are the signs of frostbite:

1. Cold skin, prickling feeling and numbness;

2. Hard or waxy-looking skin;

3. White, red, bluish-white or grayish-yellow skin;

4. Blistering of the skin after rewarming;

5. Clumsiness due to joint and muscle stiffness;

6. Increased pain swelling, discharge in the area that was frostbitten, or even fever.

If you or someone you know has any of these symptoms, you should seek medical attention immediately. Remember, when going outdoors during the winter months, wear several layers of loose fitting clothing, including gloves, scarfs, hats, coats, socks, and waterproof insulated boots. Avoid staying outdoors for long periods of time, drink warm beverages, and get out of wet clothes immediately.

Visit https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr076.pdf , or call the fire department near you, for additional information.

________________________________________

Hipotermia: Proteja a los niños, mascotas y a usted de las bajas temperaturas

Por Edy Toribio Rosenfeld, RN-BSN

Las bajas temperaturas pueden causar hipotermia, congelación e incluso la muerte. La hipotermia es una emergencia médica que ocurre cuando su cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo. La temperatura corporal normal es 98.6 Fahrenheit (F) y la hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal cae por debajo de 95 F. Los síntomas de la hipotermia son: Temblores, somnolencia, muy poca energía, pulso débil, falta de coordinación, dificultad al hablar, confusión, respiración superficial y pérdida de conciencia o memoria. Si no se trata a tiempo, la hipotermia puede provocar insuficiencia cardíaca o respiratoria e incluso la muerte.

Si sospecha que alguien tiene hipotermia, llame al 911 inmediatamente.

Las lesiones por congelación es otra complicación que puede ocurrir por estar al aire libre en temperatura de 0 Fahrenheit y con vientos de 15 millas por hora. La congelación en algunas partes del cuerpo puede ocurrir en tan solo 30 minutos, e incluso más rápido si estás mojado. La congelación es causada por daños a los vasos sanguíneos y a los tejidos subyacentes. La piel se vuelve muy fría, roja, dura, pálida y entumecida. Las áreas más comunes afectadas son las extremidades como los dedos de las manos y de los pies, nariz, orejas, mentón y mejillas.

Los signos de congelaciones son:

1. Piel fría, sensación de hormigueo y entumecimiento,

2. Piel dura o cerosa

3. Piel blanca, roja, azulada blanca o gris-amarillenta

4. Ampollas de la piel después del recalentamiento

5. Torpeza por rigidez articular y muscular

6. Dolor por causa de la hinchazón, secreción en el área que estuvo congelada o incluso fiebre.

Si usted o alguien tiene alguno de estos síntomas, debe buscar atención médica de inmediato. Recuerde que cuando salga al aire libre durante los meses de invierno, use varias capas de ropa holgada, guantes, bufanda, gorra, abrigo, calcetines y botas impermeables con aislamiento.

Evite permanecer al aire libre durante largos períodos de tiempo, beba bebidas calientes y quítese la ropa mojada inmediatamente.

Para obtener más información, vaya a https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr076.pdf o llame al departamento de bomberos más cercano.

Click here to comment on this column on our Facebook page.