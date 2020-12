Ibero Holds State of the Latino Community Forum Virtually

By Tyronda James

tyrondajames@minorityreporter.net

(Available in Spanish.)

The Ibero-American Action League recently held its 2020 State of the Latino Community annual luncheon and due to COVID-19 pandemic restrictions, it was held virtually via Zoom.

Ibero President & CEO Angelica Perez-Delgado said she was sad that the meeting could not be more intimate and personal.

“We’re celebrating our 52nd year. We’ve been in this community for a very long time,” Perez-Delgado said. “But I’m still glad that we can come together in this virtual space and share some critical information about our community.”

Attendees had the chance to listen to Ibero’s featured presentation containing data and information on Greater Rochester’s local Latino community. Perez-Delgado shared much of the new ACT Rochester study, Hard Facts Update: Race and Ethnicity in the Nine-County Greater Rochester Area. The data is as follows:

The poverty rates for Latinos are about 3 times that of whites.

For Latinos, homeownership is lower; rent burdens are higher; and home values are lower (68% of White homeowners).

Compared with whites in the region, Latinos are 2 ½ times as likely to experience unemployment.

Latinos are twice as likely than whites to give birth to low-weight babies.

Compared to whites in the region, Latinos have the second highest unemployment rate.

Perez-Delgado said these facts were exacerbated by the pandemic, however; the update gives insight into some of the progress or lack thereof that the community has made around important issues.

“This is something that we need to continue to watch and monitor and see how we come out of this,” she said. Perez said history teaches that some of the greatest challenges often have silver linings.

Perez-Delgado spotlighted progress and positivity that the organization has done in and for the community. The organization has distributed over 90,000 pounds of food via FoodLink distribution centers, delivered over 30,000 pounds of food boxes to homes and over 500 individual meals to seniors and students and translated 54,769 words free of charge.

She also highlighted their work as it relates to the pandemic. Ibero has delivered over 2,000 handmade masks to community members, ensured testing for COVID-19 in neighborhoods, ensured Spanish language COVID-19 news articles, provided countless hours of COVID-19 education public service announcements videos and distributed over 500 Spanish language posters for the Six Feet Saves campaign.

“Watching this community come together to serve, to reflect and to lead difficult change has been a transformative experience for me as the CEO of Ibero,” Perez-Delgado said.

Ibero’s commitment to ignite the potential of individuals and families in Latino community has commissioned the organization to partner with over 35 local leaders to write the first ever comprehensive Greater Rochester Latino Agenda. Perez-Delgado said over 150 local Latino community members participated in sub committees.

“It has been so amazing watching everyone come together to make this critical work happen. Our areas of focus are education, economic development, workforce development, and health, faith, and community immigrant agriculture, community housing, youth, community engagement, leadership development, government representation, language access, LGBTQ plus, and Latino issues,” she said.

“A lot of this work is work already happening in our community through different coalitions and forums. Bringing it together has really given us the ability to develop a United voice.”

Perez-Delgado thanked the many supporters for their support in prioritizing the needs of Latino led organizations, including Foodlink, ESL Federal Credit Union, the Father Tracy Advocacy Center, United Way of Greater Rochester, the city of Rochester.

Rochester Mayor Lovely Warren attended and thanked Ibero for addressing the community’s most critical needs and remaining the driving force of Rochester’s Latinos.

“I cannot say enough about how much I appreciate Ibero and the work that you do for us and for the citizens of Rochester’s. You are taking on the challenges that our community so desperately needs help with,” said Warren.

“You are improving people’s lives every day, your efforts and economic development, health services, education, and childcare. You do this important workday in and day out all year long. You are all essential workers and essential award winners.”

IBERO celebra virtualmente foro sobre el estado de la comunidad Latina

La Liga de Acción Iberoamericana celebró recientemente su almuerzo anual sobre el estado de la comunidad latina en 2020 y, debido a las restricciones de la pandemia COVID-19, se celebró virtualmente a través de Zoom.

La presidenta y directora general de Ibero (como es mas conocido en la comunidad), Angélica Pérez-Delgado, dijo que le entristece que la reunión no pueda ser más íntima y personal.

“Estamos celebrando nuestro 52º año. Hemos estado en esta comunidad durante mucho tiempo”, dijo Pérez-Delgado. “Pero aún así me alegro de que podamos reunirnos en este espacio virtual y compartir información crítica sobre nuestra comunidad.”

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar la presentación destacada de Ibero que contenía datos e información sobre la comunidad latina local de la región de Rochester. Pérez-Delgado compartió gran parte del nuevo estudio de ACT Rochester, Hard Facts Update: Raza y Etnicidad en los nueve condados del área metropolitana de Rochester. Los datos son los siguientes:

– Los índices de pobreza de los latinos son aproximadamente 3 veces mayores que los de los blancos.

– Para los latinos, la propiedad de la vivienda es menor, la carga de la renta es mayor y el valor de la vivienda es menor (68% de los propietarios blancos).

– En comparación con los blancos de la región, los latinos tienen 2 ½ veces más probabilidades de estar desempleados.

– Los latinos tienen el doble de probabilidades que los blancos de dar a luz a bebés de bajo peso.

– En comparación con los blancos de la región, los latinos tienen la segunda tasa de desempleo más alta.

Sin embargo, Pérez-Delgado dijo que estos hechos se vieron exacerbados por la pandemia; la actualización da una idea de algunos de los avances o la falta de ellos que la comunidad ha hecho en torno a cuestiones importantes.

“Esto es algo que tenemos que seguir observando y monitoreando y ver cómo salimos de esto”, dijo. Pérez dijo que la historia enseña que algunos de los mayores desafíos a menudo tienen un aspecto positivo.

Pérez-Delgado destacó el progreso y la positividad que la organización ha hecho en y para la comunidad. La organización ha distribuido más de 90,000 libras de alimentos a través de los centros de distribución de FoodLink, ha entregado más de 30,000 libras de cajas de alimentos a los hogares y más de 500 comidas individuales a personas mayores y estudiantes y ha traducido 54,769 palabras de forma gratuita.

También destacó su labor en relación con la pandemia. Ibero ha entregado más de 2,000 máscaras hechas a mano a los miembros de la comunidad, ha garantizado la realización de pruebas para COVID-19 en los vecindarios, ha asegurado la publicación de artículos de noticias sobre COVID-19 en español, ha proporcionado innumerables horas de vídeos de anuncios de servicio público de educación sobre COVID-19 y ha distribuido más de 500 carteles en español para la campaña Six Feet Saves (Seis Pies Salvan).

“Ver a esta comunidad unirse para servir, reflexionar y liderar un cambio difícil ha sido una experiencia transformadora para mí como CEO de Ibero”, dijo Pérez-Delgado.

El compromiso de Ibero de encender el potencial de los individuos y las familias de la comunidad latina ha comisionado a la organización a asociarse con más de 35 líderes locales para escribir la primera agenda latina del área de Rochester. Pérez-Delgado dijo que más de 150 miembros de la comunidad latina local participaron en sub-comités.

“Ha sido tan asombroso ver a todo el mundo unirse para hacer que este trabajo crítico suceda. Nuestras áreas de enfoque son la educación, el desarrollo económico, el desarrollo de la fuerza de trabajo, y la salud, la fe y la agricultura de la comunidad inmigrante, la vivienda comunitaria, la juventud, la participación comunitaria, el desarrollo del liderazgo, la representación del gobierno, el acceso al idioma, LGBTQ plus y los asuntos latinos”, dijo.

“Mucho de este trabajo es un trabajo que ya está sucediendo en nuestra comunidad a través de diferentes coaliciones y foros. Reunirlo nos ha dado realmente la capacidad de desarrollar una voz unida”.

Pérez-Delgado agradeció a los muchos partidarios por su apoyo en la priorización de las necesidades de las organizaciones dirigidas por latinos, incluyendo Foodlink, el Federal Credit Union ESL, el Centro de Defensa de Padre Tracy, United Way of Greater Rochester, la ciudad de Rochester.

La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, asistió y agradeció a Ibero por atender las necesidades más críticas de la comunidad y por seguir siendo la fuerza motriz de los latinos de Rochester.

“No puedo decir lo suficiente acerca de lo mucho que aprecio a Ibero y el trabajo que hace por nosotros y por los ciudadanos de Rochester. Ustedes están asumiendo los desafíos con los que nuestra comunidad necesita ayuda desesperadamente”, dijo Warren.

“Están mejorando la vida de la gente cada día, sus esfuerzos y desarrollo económico, los servicios de salud, la educación y el cuidado de los niños. Hacen este importante trabajo día tras día durante todo el año. Todos ustedes son trabajadores esenciales y ganadores de premios esenciales”.