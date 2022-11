Il adatto originario romanzo, “Off Girl Out”, risale al 1957

Il guizzo di Saffo / Erica Jong Sulla cima di excretion monte, Saffo e pressappoco decisa: abbandonato trovare la fine gettandosi dall’alta macigno allontanera lo spettro senile addirittura di certain amore depresso. Pero precedentemente di utilizzare il cenno estremita, la poetessa rivede con l’occhio interno la coula intera vita: il dichiarazione per la cameriera Prassinoa, l’amore a Alceo di nuovo il esperimento https://besthookupwebsites.org/it/colarspace-review/, finito contemporaneamente an esso, di rovesciare il oppressore Pittaco, le avventure erotiche che razza di la porteranno da Delfi all’Egitto, scaltro ai confini del ripulito anteriore. L’autrice di “Timore di volare” fa rifiorire la poetessa greca ancora la distilla poesia, la degoulina difetto, tuttavia anche la sua prepotenza, il proprio centro.

Principesse azzurre: Produzione romanzesca d’amore di nuovo di vitalita di donne tra donne / a mantenimento di Delia Vaccarello Questa insieme, quale unisce autrici affermate a nomi esordienti, sfoggio le mille sfumature di una resoconto esperto di ricevere, in mezzo a gli gente, stimoli di nuovo suggestioni dai classici dell’erotismo, dai catalogazione roseo, dai narrativa di formazione, dalla letteratura femminista. Tanti novelle, eppure e una racconto a fumetti, come illuminano da punti divista inediti temi universali, dal apparente mediante la fonte verso quegli durante volte figliolanza, dal senso della fisicita al sessualita, dalla paese al significato della energia addirittura della intelligente, passando per i giocattoli erotici, la contraffazione del corpo, la tangibilita virtuale, l’incesto ed la immoralita. Lesbo pulp / Anne Bannon Laura, partner questione, lascia la natia Chicago ed insecable ricco segreto addirittura trova protezione nel Greenwich Village, luogo trova l’amore verso una coniuge di camera anche la licenza che tipo di desidera. Patetico, tenero, sexy e patologico, “Lesbo Pulp” e una rimpianto della attivita anche dell’immaginario invertito prima dell’era dell’outing. L’autrice, Ann Bannon, e nata nel 1932 e e la piuttosto conosciuta scrittrice della pulp sceneggiato gay. E sposata anche ha paio figlie, arpione gonfalone tenta California State University.

Carol / Patricia Highsmith Therese, 19 anni, e un’apprendista scenografa come, per racimolare un qualunque centesimo, accetta un fatica momentaneo per un grande magazzino con il momento del giorno relativo all’anniversario della nascita. Il adatto documento passionale durante Richard sinon trascina in modo inerte, senza alcuna tormento entro avidita di interesse anche bisogno di sconfitta: addirittura il competizione ad esempio hanno programmato durante Europa in questo luogo la intimorisce. Sopra una gelida inizio di dicembre, nel settore giocattoli ove lavora, compagno una venere addirittura sofisticata, in cattura di doni a la figlia. I grigi occhi della sconosciuta catturano Therese, la turbano anche la soggiogano ancora d’un spazio la fidanzata si ritrova proiettata in un societa di cui non sospettava nemmeno l’esistenza. E l’amore che le due donne sinon apprestano a percorrere.

Una ricordo pungente anche spudorata del umanita lesbica

Evelyn Hall aboutit durante Nevada per dividersi. E’ la opzione consapevole di rubare le macerie del suo matrimonio, rinunciando alla disposizione delle convenzioni sociali. Gravida di completare le conformita legali, Evelyn alloggia nella retta di Frances, a Reno, un’isola in mezzo al isolato dove la vita sembra ruotare d’intorno al casa da gioco ancora all’umanita varia di nuovo disperata che lo affolla. In quel luogo conosce Ann, una fanciulla inquieta ad esempio affairee tenta ricorrenza nell’attesa che una cosa – ovvero autorita – liberi il adatto numero. Entro le due donne inizia improvvisamente l’inevitabile gioco degli specchi come scatenera subito stranezza, appresso correita ancora attrattiva. Cercando all’interno qualora stesse ardentemente di nuovo coraggio, riusciranno an accorgersi le ragioni di insecable reciproco, affascinante coraggio ed scoprire non solo la coraggio d’uscita del solo del centro.

Cuori nel isolato / erica anni 50

La intrico dei fruttirubini / Rite Mae Brown “Una volta stremato cos’e durante le donne, gli uomini diventano una mortorio tremenda. Non sto cercando di denigrarli, qualche volta che esseri umani mi piacciono, ma sessualmente non dicono per nulla. Direi quale nel caso che una colf non ha esausto aggiunto, sinon puo addirittura meditare che razza di non e sofferenza”. Convinta da di continuo di scegliere le donne agli uomini ad esempio fattorino sessuali, la primo attore Molly Bolt, orgogliosa, beni, irriverente nei confronti dei ruoli tradizionali, maschili ancora femminili, appena puo abbandona il Mezzogiorno degli Stati Uniti – insecable Meridione indigente affettivamente, intellettualmente, con economia – per la mitica, opulenta, avventurosa New York. La intrico di fruttirubini e la racconto di una “ammaestramento sdolcinato” al muliebre: intensa addirittura ameno, affronta durante mezzo inesperto temi noti, investendoli di insecable vivace derisione; scarsezza ed genitali, alcool e aderenza, lavoro anche coraggio, piacere di nuovo stento di esserci si alternano nella persona della interprete, ad esempio dichiara al ripulito la deborda indomabile cupidigia di emozionare qualunque misura nel successione della erotismo.