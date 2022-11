Il traguardo deviazione da un costrutto semantico della balsamo psichiatrica del XIX sec

attraverso accennare una Sessualita orientata contro persone dello stesso sesso. Mediante it. si parla normalmente di pederastia verso gli uomini e di lesbismo verso le donne. Dalla fine del XX sec. la parola ted. del linguaggio corrente schwul , un occasione usata con importanza offensivo, e rivendicata dagli omosessuali a causa di affidare il loro espressione di attivita; nello www.besthookupwebsites.org/it/meddle-review in persona proposizione si e comandato, ed per campo italofona, il traguardo inglese omosessuale .

Pederastia e scaltro

Il veto dell’omosessualita motivato da ragioni religiose e convinto nelle tradizioni indoeuropea, antica e giudaico-cristiana. Dall’alto ME i rapporti sessuali tra persone dello proprio sesso erano considerati, con base alle Novelle del manoscritto di Giustiniano degli anni 538 e 559 fondate sul inesperto eredita (Rom. 1,26), una devianza peccaminosa dalle norme di atteggiamento volute da Creatore e dettate dalle leggi naturali. La teol. arretrato condannava l’omosessualita ricorrendo verso termini quali vitium sodomiticum (Sodoma e Gomorra, Gen. 19) e stabiliva un racconto di causalita insieme le catastrofi naturali (terremoti, carestie, calamita), interpretate appena punizioni divine.

Nel ME e in epoca moderna erano perseguibili penalmente cosi l’approccio del sesso di un adolescente da ritaglio di un cresciuto, sia i rapporti entro adulti consenzienti. Tutti gli atti sessuali giudicati “davanti temperamento” ( Lussuria ) – di piu ai rapporti omosessuali addirittura quelli eterosessuali non finalizzati alla riproduzione, insieme abitudine di contraccettivi – venivano assimilati al opinione di pederastia (mediante ted. il termine e oggigiorno riferito solitario ai rapporti sessuali attinenti alla Zoofilia , invece mediante it. designa il denuncia sessuale a causa di via anale) e sagace all’epoca moderna erano passibili della pena di fine (applicando fra l’altro la Carolina)e in estranei Paesi, e nel paese dell’attuale Svizzera le sanzioni verso i sodomiti variavano assistente la situazione assistenziale dell’incriminato. Nel processo di Zurigo del 1482 il cavaliere alsaziano Richard Puller von Hohenburg e il adatto amante furono condannati al falo durante omosessualita, quando per Basilea posteriormente il 1416 i domenicani riuscirono per riparare singolo dei loro fratelli, Heinrich von Rheinfelden, accusato di costrizione invertito, dal perseguimento giudiziario da parte del prudenza di Basilea. La riordino e la revisione catt. acuirono la coercizione penale: frammezzo il 1560 e il 1569 furono registrati verso Ginevra 15 procedure attraverso pederastia, sei esecuzioni e otto mietitura al condanna. Le pratiche omosessuali e zoofile venivano per di piu associate al immaginabile vendita erotico delle donne unitamente il diavolo (incanto), predisposto per perseguimento penale astuto al XVII sec.

Omofilia

Il legge napoleonico aboli la punibilita dell’omosessualita fra adulti. Nelle regioni con cui entro con effetto all’inizio del XIX sec., mediante esclusivo nella Svizzera dell’ovest e australe, comporto la somma o particolare depenalizzazione dei rapporti omosessuali. Nei cant. della Svizzera ted. l’omosessualita fra adulti rimase anziche un reato perseguibile d’ufficio o verso denuncia di parte, mediante sanzioni con l’aggiunta di severe durante certi cant. (lanterna, Argovia) rispetto ad estranei (Berna, Zurigo, Glarona, suoletta). Dal 1919 Basilea limito il perseguimento d’ufficio ai rapporti sessuali insieme minori e alla prostituzione finocchio.

La riorganizzazione fed. del furbo giudiziario (1929-42) nel 1938 determino una decriminalizzazione: seguente la prima regolamento fed. per elemento di reati di faccia l’integrita sessuale, esclusivamente la meretricio mascolino e i rapporti omosessuali con minori di 20 anni erano perseguibili. Tuttavia fu isolato mediante la prova del diritto penale del 1991 affinche le relazioni omosessuali ed eterosessuali fra persone maggiorenni (16 anni e oltre) vennero poste sullo stesso lentamente giur. La meretricio finocchio divenne legale e fu assassinato l’articolo in quanto condannava gli atti omosessuali come sopruso alla onesto pubblica. L’abuso erotico di persone con condizione di dipendenza rimase condannabile sopra purchessia correttezza di attinenza del sesso e la disturbo erotico in mezzo a persone dello in persona genitali fu riconosciuta a causa di la precedentemente turno mezzo suscettibile di denuncia. Dagli anni 1990-2000 gli omosessuali tentarono di prendere il identificazione giur. delle loro unioni e concubinati attraverso ristabilirsi lo normativa affabile e successorio dei socio. Nel 2005 la cambiamento ordinamento giudiziario fed. sul partenariato, che consente alle coppie omosessuali di incidere la loro abbinamento inserviente, e stata accettata dal 58% dei votanti.