International Plaza to Open for the Season Thursday

Staff reports

The City of Rochester and Ibero-American Development Corporation announce the opening of the 2021 Market Season at The International Plaza, 828 N. Clinton Ave. The International Plaza, a new family-oriented cultural marketplace will be open from 5 to 8 p.m., Thursdays, April 15 to October 14; and 1 to 5 p.m., Sundays, April 18 to November 21.

Besides an ever changing mix of vendors representing the multi-faceted cultural mix of our community, the International Market will host several cultural and entertainment activities for all ages, featuring special programs on both Mother’s and Father’s Day, Zumba classes, storytelling for kids and the Cornell Cooperative Extension will co-host an Earth Day celebration.

Opened for an abbreviated season in the fall of 2020, the International Plaza project turned a vacant lot across from the historic St. Michael’s Church into a vibrant, colorful outdoor public space that is programmed with retail opportunities, as well as live music, dance and other cultural activities. It is located in the hub of Rochester’s Puerto Rican and Latinx community.

Mask wearing and social distancing are required in compliance with current COVID-19 guidelines to help ensure the safety of both shoppers and vendors and hand sanitizing stations will be located at the site.

For more information or to become a vendor; visit [www.cityofrochester.gov/internationalplaza]www.cityofrochester.gov/internationalplaza, email pmarket@cityofrochester.gov or call (585) 428-6907.

La Plaza Internacional abre este jueves para su nueva temporada

La ciudad de Rochester y la Corporación Iberoamericana de Desarrollo anuncian la apertura de la temporada de mercado 2021 en la Plaza Internacional , en el 828 N. Clinton Ave. La Plaza Internacional, un nuevo mercado cultural orientado a la familia, estará abierto de 5 a 8 p.m., los jueves, del 15 de abril al 14 de octubre; y de 1 a 5 p.m., los domingos, del 18 de abril al 21 de noviembre.

Además de una mezcla siempre cambiante de vendedores que representan la polifacética mezcla cultural de nuestra comunidad, el Mercado Internacional acogerá varias actividades culturales y de entretenimiento para todas las edades, con programas especiales tanto en el Día de la Madre como en el del Padre, clases de Zumba, cuenta cuentos para niños y la Extensión Cooperativa de Cornell coorganizará una celebración del Día de la Tierra.

Inaugurada durante una temporada abreviada en otoño de 2020, el proyecto de la Plaza Internacional convirtió un terreno baldío frente a la histórica Iglesia de San Miguel en un vibrante y colorido espacio público al aire libre que está programado con oportunidades de venta al por menor, así como con música en vivo, danza y otras actividades culturales. Está situado en el centro de la comunidad puertorriqueña y latina de Rochester.

Se requiere el uso de máscaras y el distanciamiento social en cumplimiento de las directrices actuales de COVID-19 para ayudar a garantizar la seguridad tanto de los compradores como de los vendedores, y habrá estaciones de desinfección de manos en el lugar.

Para más información o para convertirse en vendedor, visite [www.cityofrochester.gov/internationalplaza]www.cityofrochester.gov/internationalplaza, envíe un correo electrónico a pmarket@cityofrochester.gov o llame al (585) 428-6907.