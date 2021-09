Jearnest Corchado y Carlos Ponce se unen a ‘The Real Housewives of the North Pole’, de Peacock 

Los actores puertorriqueños Jearnest Corchado y Carlos Ponce han sido elegidos para la película navideña original de Peacock, “The Real Housewives of the North Pole”, protagonizada por Betsy Brandt y Kyle Richards.

Corchado (“Sneakerheads”, “Little America”) y Ponce (“Julie and the Phantoms”, “El espía”) se encontrarán con Brandt (“Soulmates”, “Breaking Bad”) y Richards (“The Real Housewives of Beverly Hills”) en la ciudad ficticia de North Pole, Vermont, dice un comunicado de prensa de la cadena de transmisión. El drama navideño se estrenará a finales de este año.

La película sigue a las dos mujeres conocidas como “las reinas de la Navidad del Polo Norte”, quienes participan en una competencia navideña anual. Trish (Richards) y Diana (Brandt) han ganado el concurso a la casa mejor decorada de la temporada durante los últimos nueve años. Pero días antes de Navidad, una discusión pone fin a la amistad y provoca una disputa en toda la ciudad. El desacuerdo termina por atraer la atención de una escritora de revistas nacionales que espera hacerse de nombre con su brillante pieza titulada “Amas de casa reales del Polo Norte” (“Real Housewives of the North Pole”).

Si bien el título de la película parece sugerir una conexión con la franquicia de medios “Las amas de casa reales”, de Bravo, el nombre de la película es independiente del ‘reality show’ del canal de cable. Casualmente, “The Real Housewives of New Jersey”, obra que sí fue derivada de la serie original, también se transmite en Peacock.

En “The Real Housewives of the North Pole”, Corchado interpretará a la hija de Trish, Skye, quien está en casa durante las vacaciones. Su deseo de ser perfecta ante los ojos de su madre ha elevado la tensión esta Navidad.

Ponce interpretará a Paul, el esposo de Trish. Paul se siente culpable de haber dejado a su familia para hacer un viaje de trabajo durante la temporada navideña. Sin embargo, es el sostén de la familia y paga por el palacio en el que viven.

Corchado protagonizó en 2020 un episodio de la serie televisiva de Apple TV “Little America”, inspirada en historias reales que se publican en “Epic Magazine”. Su papel de Marisol Rosado le valió un premio de la Fundación Imagen en la categoría de mejor actriz de televisión.

Más recientemente, la actriz se presentó en la serie de comedia y drama de Netflix “Sneakerheads”, que trata sobre el auge del comercio de los populares zapatos. También tuvo un papel en la serie de televisión independiente “L.A. 143”, sobre tres mujeres jóvenes que experimentan con la vida, el amor y las relaciones en la ciudad de Los Ángeles. Entre sus créditos también se encuentran “Cucuy: the Boogeyman” y “La lista negra”.

Además de su trabajo actoral, Corchado aspira a construir una carrera musical. A principios de este año, lanzó “Magia bendita”, su primer sencillo — que coescribió en español — junto con un vídeo en el que ella interpreta el papel protagónico.

Ponce ha actuado en español e inglés durante más de tres décadas. Ha sido un galán rompecorazones de telenovelas mexicanas y estadounidenses, así como presentador de concursos de canto en televisión y otros programas en Puerto Rico y el resto de Estados Unidos.

Nacido en Santurce, Puerto Rico, Ponce actualmente forma parte del elenco de las telenovelas de Telemundo “La Suerte de Loli” y “La Doña”. También tiene un papel en la popular serie musical de comedia y drama de Netflix “Julie and the Phantoms”, ganadora de tres Daytime Emmy este año.

El actor además coprotagonizó la serie “Cristela”, de ABC, lo que le valió una nominación al Premio Imagen en la categoría de mejor actor de reparto para televisión en 2015.

Las dos estrellas boricuas se encuentran entre los miembros que se sumaron al elenco de “The Real Housewives of the North Pole” en fechas recientes. Los otros son la actriz de Broadway Kyle Selig (“Chicas malas”, “The Book of Mormon”), Tetona Jackson (“Boomerang”), Alec Mapa (“Ugly Betty”) y Damon Dayoub (“Stitchers”). También se presentan en el filme Melanie Haynes (“Doug, un robot extraordinario”) y el talento emergente de Jason “LJ” Littlejohn.

Amsel, Eisenstadt, Frazier & Hinojosa, Inc. es la compañía que representa a Corchado, y Candu Management es su agente.

SDB Partners y Mills Kaplan Ent. representan a Ponce.

Motion Picture Corporation of America (MPCA) producirá “The Real Housewives of the North Pole”. El ganador del Daytime Emmy Ron Oliver (“Scout en África”) dirigirá el filme, mientras que Tippi, Neal y Spyder Dobrofsky lo escribirán y serán sus productores ejecutivos. Brad Krevoy, Amanda Phillips y Eric Jarboe serán productores ejecutivos por MPCA. Jake Relic, David Wulf y Chris Bongirne serán los productores.

Traducción de Gabriela Alejandra Olmos; editado por Gabriela Alejandra Olmos y Melanie Slone