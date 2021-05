Jennifer Lopez y Ricky Martin se presentarán en nueva serie de Paramount+ 

Jennifer Lopez y Ricky Martin estarán entre las primeras estrellas que aparecerán en la nueva versión de Paramount+ de “Behind the Music”, la serie de televisión documental que durante más de una década y media relató la historia de la música pop estadounidense. “Behind the Music” se presentaba en el canal de cable de videos musicales VH1.

La nueva serie se estrenará el 29 de julio.

“La innovadora y prolífica serie de documentales musicales regresa con varios episodios nuevos y lo mejor del archivo. Ha sido remasterizada y actualizada para el público actual, con entrevistas a artistas, una revitalización creativa y un estilo visual reinventado”, anunció el canal en un comunicado de prensa.

De 1997 a 2014, el programa de VH1 contó con la presencia de artistas musicales y narró los altibajos sus carreras. La serie incluyó a artistas como Christina Aguilera, Tori Amos, Backstreet Boys, The Bangles, Pat Benatar, Blondie, Mariah Carey, The Carpenters, Def Leppard, Celine Dion, Duran Duran, Gloria Estefan, Fleetwood Mac, The Go-Go’s, Green Day, Guns N’ Roses y REM.

El programa fue nominado a cinco Primetime Emmys y ganó un premio Alma en la categoría de documental excepcional hecho para televisión, por el episodio de Selena Quintanilla en 1999. Este fue filmado cuatro años después de la muerte de la llamada Reina del Tex-Mex.

La versión original de “Behind the Music” fue creada por Jeff Gaspin y Gay Rosenthal y narrada por Jim Forbes.

Lopez y Martin se encuentran entre los artistas de música latina más influyentes y con mayor número de copias vendidas, con más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Con media docena de álbumes, los éxitos musicales de López incluyen “If You Had My Love”, “Ain’t It Funny”, “On the Floor” y “Let’s Get Loud”. López es además una actriz y estrella de televisión consumada. Sus créditos cinematográficos incluyen “Selena” con Edward James Olmos; “Anaconda”, junto a Ice Cube y Jon Voit; “Un romance peligroso”, donde comparte créditos con George Clooney; “Planes de boda” con Matthew McConaughey, y “Sueño de amor”, junto a Ralph Fiennes.

Los éxitos musicales de Martin incluyen “Livin’ la Vida Loca” y “She Bangs” y en español, “Vuelve” y “María”. Ganador del Grammy y del Grammy Latino, Martin también ha trabajado como actor de televisión en México y Estados Unidos, entre otros en la telenovela “Alcanzar una Estrella” y la serie “General Hospital”.

Otros artistas confirmados para presentarse en “Behind the Music” son el rockero Huey Lewis y los raperos Busta Rhymes, Fat Joe y LL Cool J.

